Jaissle ilk galibiyetini aldı! Newcastle, Elanga ve Wissa'nın golleriyle Tottenham'ı mağlup etti

Bu karşılaşma, 1992’deki yeniden yapılanmadan bu yana Premier League’deki her buluşmada gol çıkarmaya devam eden gurur verici, kesintisiz serisini, 62. dakikadaki müthiş gol sayesinde sürdürdü. Yazın 52 milyon sterline transfer edilen Nico Gonzalez, Newcastle formasıyla çıktığı ilk maçta kıvılcımı çaktı ve Manchester City’den gelişinin ardından açılış golünün hazırlanmasında kilit rol oynadı.

Gonzalez, topu Amar Dedic’le buluşturdu; onun yaptığı keskin kafa vuruşu, boş alandaki Anthony Elanga’yı buldu. Bir önceki hafta sonu Liverpool’a karşı attığı golün üzerine koyan İsveçli milli oyuncu, ceza sahası içinde soğukkanlılıkla kendine alan açtı ve Newcastle’daki eski takım arkadaşı Sandro Tonali’den zarifçe sıyrıldıktan sonra, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.