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Jaissle ilk galibiyetini aldı! Newcastle, Elanga ve Wissa'nın golleriyle Tottenham'ı mağlup etti
Elanga, Kuzey Londra'da kilidi açtı
Bu karşılaşma, 1992’deki yeniden yapılanmadan bu yana Premier League’deki her buluşmada gol çıkarmaya devam eden gurur verici, kesintisiz serisini, 62. dakikadaki müthiş gol sayesinde sürdürdü. Yazın 52 milyon sterline transfer edilen Nico Gonzalez, Newcastle formasıyla çıktığı ilk maçta kıvılcımı çaktı ve Manchester City’den gelişinin ardından açılış golünün hazırlanmasında kilit rol oynadı.
Gonzalez, topu Amar Dedic’le buluşturdu; onun yaptığı keskin kafa vuruşu, boş alandaki Anthony Elanga’yı buldu. Bir önceki hafta sonu Liverpool’a karşı attığı golün üzerine koyan İsveçli milli oyuncu, ceza sahası içinde soğukkanlılıkla kendine alan açtı ve Newcastle’daki eski takım arkadaşı Sandro Tonali’den zarifçe sıyrıldıktan sonra, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
- Getty Images Sport
Wissa, Newcastle United'ın avantajını ikiye çıkardı
Newcastle, sadece 10 dakika sonra zorlanan Tottenham karşısında harika bir organizasyonla maçı fiilen ulaşılmaz noktaya taşıdı. İyi kullanılan bir kornerde Nick Woltemade, Spurs savunmasının üzerinden yükselip duran topu ceza sahası içine doğru Yoane Wissa'nın önüne indirdi; Wissa da klas bir vuruşla konuk ekibin farkını ikiye çıkardı.
Bu yenilgi, Tottenham'ı istenmeyen bir tarihle karşı karşıya bıraktı. Opta'ya göre Spurs, 52 yıl aradan sonra ilk kez bir lig sezonundaki açılış iki maçını da kaybedip gol atamadı ve bu tablo en son 1974-75 sezonunda görülen kasvetli başlangıcı tekrarladı.
Marmoush kaçırdı, Tottenham gol bulmakta zorlandı
Skor hâlâ eşitken fırsatlarını değerlendirebilselerdi, Roberto De Zerbi'nin takımı için öğleden sonra çok farklı geçebilirdi. Manchester City'den kiralık olarak gelen ve ilk maçına çıkan Tottenham forveti Omar Marmoush, skor 0-0 iken en net fırsatlardan birini yakaladı ancak ceza sahası içinde tamamen boş bırakılmasına rağmen altıpasın çizgisi üzerinden yaptığı plase vuruşu bir şekilde auta gönderdi.
Geçen sezonki iç karartıcı kampanyanın ardından kadrosunu yenilemek için bu yaz 350 milyon £'dan fazla harcayan Tottenham, son haftada kümede kalmayı kıl payı başarmıştı. Buna rağmen yeni sezona da kasvetli bir başlangıç yaptı. De Zerbi'nin takımı tempodan tamamen uzaktı ve bu görüntü, ligin ilk haftasında Brentford'a 3-0'lık net bir yenilgi aldıkları silik performansın devamı niteliğindeydi.
- Getty Images Sport
Tonali, eski kulübüne karşı kabus gibi bir yeniden karşılaşma yaşadı
Günün dikkat çeken hikâyesi, Tyneside'da geçirdiği üç yılın ardından yazın rekor kıran 100 milyon sterlinlik transferle Tottenham'a gitmesinden bu yana ilk kez Newcastle'a karşı oynayan Tonali etrafında şekillendi. İtalyan oyun kurucu için bu, son derece kötü bir buluşma oldu; deplasman taraftarları her topla buluştuğunda onu durmaksızın yuhaladı.
Newcastle rahat bir şekilde 2-0 öndeyken Dominic Solanke'nin yerine oyundan alınan eski yıldızlarıyla alay etmekten deplasman tribünü açıkça keyif aldı ve orta saha oyuncusu için unutmak isteyeceği bir gecede tuz biber ekti.
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