Jadon Sancho’nun Premier Lig macerası sona mı erdi? Eski Aston Villa savunma oyuncusu, 73 milyon sterlinlik kanat oyuncusunun kiralık dönemlerindeki başarısızlıklarını değerlendiriyor ve gelecekteki transferi hakkında tahminde bulunuyor
Sancho'nun istatistikleri: Chelsea ve Villa'da zorlu kiralık dönemler
Sancho, 2017 yılında Manchester City'den Borussia Dortmund'a transfer olarak rahatlık alanından çıkma cesaretini gösterdi. Almanya'da büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, BVB formasıyla 137 maçta 50 gol kaydetti.
2018'de ilk kez milli takımda forma giyerek İngiltere'de uluslararası tanınırlık kazandı, ancak kulüp seviyesinde form düşüklüğü yaşadıktan sonra Three Lions formasıyla oynadığı maç sayısı 23'te kaldı. Sancho'nun Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme şansı hiç olmadı.
Bunun nedeni, Villa'daki kiralık döneminin kaybolan kıvılcımı yeniden alevlendirememesiydi. 2025'te Chelsea ile Conference League zaferinin tadını çıkaran Sancho, koleksiyonuna bir de Avrupa Ligi şampiyonluğu madalyası eklemeyi başardı. Ancak, Villans formasıyla 39 maçta sadece bir gol ve üç asist kaydetti.
2025-26 sezonunda ilk 11'de yer bulması zordu, çünkü Unai Emery kanatlarda alternatif seçenekleri tercih ediyordu. Kalıcı bir transfer anlaşması olup olmayacağı henüz belli değil.
Premier Lig, Sancho'yu son kez mi gördü?
Sancho, Old Trafford'a transfer olurken United'a 73 milyon sterlin (98 milyon dolar) mal olmuştu, ancak bu takımda sadece 12 gol atabildi ve değeri hızla düştü. Premier League, bir süreliğine onu bir daha göremeyecek mi?
Bu soru Hutton'a yöneltildiğinde, eski Villa savunmacısı - Uudet Kasinot ile özel bir röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Belki. Bu onun için zor bir durum çünkü onu bir oyuncu olarak gerçekten seviyorum.
“Bence Dortmund'da oynarken kesinlikle olağanüstüydü. Neler yapabileceğini gösterdi; teknik bir oyuncuydu, 1'e 1'leri sevdi, fırsatlar yarattı. Ama biz bunu göremedik.
“Bunun nedeni, Manchester United'a yaptığı büyük transferin pek işe yaramaması ve özgüveninin biraz sarsılması mı, bilmiyorum. Bu sezon Villa'da, yeteneklerini ara sıra gördüm ama belki de transfer ücreti, maaşı ve bu tür yapılar takımlar için caydırıcı olabilir.
“Yani, başka bir Avrupa kulübüne kiralanıp kiralanmayacağını bekleyip göreceğiz. O seviyelere tam olarak ulaşamaması çok yazık.”
Transfer planları: Villa, kalıcı transferi düşünüyor mu?
Emery, Sancho ile ilgili planları konusunda pek ipucu vermiyor. Bir sonraki transfer dönemi başlamadan önce tüm tarafların önemli kararlar alması gerekiyor ve herkes kendi durumunu öğrenmek için sabırsızlanıyor.
Villas'ın İspanyol teknik direktörü, Sancho'nun geleceği sorulduğunda şöyle dedi: "Her durumu değerlendirecek ve analiz edeceğiz. Kararımızı vereceğiz, ama henüz değil. Hırslıyız ve yaptığımız her şey, gelecek yıl nasıl daha iyi olabileceğimizi analiz etmemiz açısından önemli. Ben sadece gelişmek ve gelecek yıl daha iyi olmak istiyorum. Alacağımız kararlar bu yönde olacak."
Manchester United sözleşme opsiyonunu kullanacak ve transfer ücreti talep edecek
Sancho’nun Old Trafford’daki sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecek ve bu durum onu serbest oyuncu statüsüne düşürecekti; ancak haberlere göre United, herhangi bir satıştan transfer ücreti talep etmelerine olanak tanıyacak 12 aylık bir uzatma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
Villa'nın, Sancho'dan 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de içeren planlar yapması için yeterli izlenim edindiği henüz belli değil. Dortmund'da üçüncü bir dönem de gündeme gelirken, Avrupa'nın dört bir yanındaki takımların da Sancho ile ilgilendiği söyleniyor.