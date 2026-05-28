Jadon Sancho’nun Premier Lig macerası sona mı erdi? Eski Aston Villa savunma oyuncusu, 73 milyon sterlinlik kanat oyuncusunun kiralık dönemlerindeki başarısızlıklarını değerlendiriyor ve gelecekteki transferi hakkında tahminde bulunuyor

Sancho, Old Trafford'a transfer olurken United'a 73 milyon sterlin (98 milyon dolar) mal olmuştu, ancak bu takımda sadece 12 gol atabildi ve değeri hızla düştü. Premier League, bir süreliğine onu bir daha göremeyecek mi?

Bu soru Hutton'a yöneltildiğinde, eski Villa savunmacısı - Uudet Kasinot ile özel bir röportajda - GOAL'a şunları söyledi: “Belki. Bu onun için zor bir durum çünkü onu bir oyuncu olarak gerçekten seviyorum.

“Bence Dortmund'da oynarken kesinlikle olağanüstüydü. Neler yapabileceğini gösterdi; teknik bir oyuncuydu, 1'e 1'leri sevdi, fırsatlar yarattı. Ama biz bunu göremedik.

“Bunun nedeni, Manchester United'a yaptığı büyük transferin pek işe yaramaması ve özgüveninin biraz sarsılması mı, bilmiyorum. Bu sezon Villa'da, yeteneklerini ara sıra gördüm ama belki de transfer ücreti, maaşı ve bu tür yapılar takımlar için caydırıcı olabilir.

“Yani, başka bir Avrupa kulübüne kiralanıp kiralanmayacağını bekleyip göreceğiz. O seviyelere tam olarak ulaşamaması çok yazık.”