Jadon Sancho'nun Manchester United'daki felaket döneminin şaşırtıcı maliyeti, kutuplaştırıcı kanat oyuncusu takımdan ayrılmaya yaklaşırken ortaya çıktı
Old Trafford'da dokuz haneli bir kabus
Borussia Dortmund'dan 73 milyon sterlin gibi muazzam bir bedelle transfer edilen Sancho, Daily Mail'in yaptığı finansal hesaplamalara göre, beş yıllık sözleşmesi boyunca haftada 250.000 sterlinlik göz kamaştırıcı maaşı da hesaba katıldığında, kulübe 138 milyon sterlin maliyetle ayrılacak.
25 yaşındaki oyuncu, şu anda kulüpten üçüncü kez kiralık olarak Aston Villa'da forma giyiyor. İlginçtir ki, forvet oyuncusu diğer takımlarda (90) Red Devils'ta (83) oynadığından daha fazla maçta forma giydi. Sancho, United formasıyla sadece 12 gol ve 6 asist kaydetti. Bu, bir zamanlar tarihin en pahalı ikinci İngiliz oyuncusu olan bir oyuncu için oldukça düşük bir performans.
Villa Park'ta mücadeleler devam ediyor
Villa'da Sancho, bir zamanlar onu Avrupa'nın en çok aranan genç oyuncusu yapan kıvılcımı bir kez daha yeniden keşfedemedi. West Midlands'daki zamanı büyük ölçüde unutulabilir oldu ve oyuncu Unai Emery'nin ilk 11'inde düzenli bir yer bulamadı. Sancho, Villans için tüm turnuvalarda oynadığı 25 maçta sadece bir gol attı ve bu golü de Avrupa Ligi'nde kaydetti. Emery, kanat oyuncusunu kamuoyu önünde desteklemiş olsada, gerçekte onun etkisi çok az oldu. Bu sezon şu ana kadar Villa formasıyla sadece altı Premier Lig maçında ilk 11'de yer aldı.
Dortmund üçüncü bir can simidi mi sunacak?
Old Trafford ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan oyuncuyla ilgili ilgiler artıyor. Borussia Dortmund'un, kadrosunda büyük bir revizyon yapmaya hazırlandığı ve İngiltere milli takım oyuncusunun bu yaz bedelsiz transfer olacağı için, İngiliz oyuncu için üçüncü kez sansasyonel bir transfer yapmayı düşündüğü bildiriliyor. Bundesliga'daki önceki başarıları, onu ayrılacak olan Julian Brandt'ın yerine geçecek potansiyel bir oyuncu olarak finansal açıdan cazip bir seçenek haline getiriyor.
United'da son perde
Manchester United, bu durumdan tamamen kurtulmaya hazır görünüyor, bu da oyuncuyu bedelsiz kaybetmek anlamına gelse bile. Kulüp, sözleşmesinde 12 aylık uzatma opsiyonuna sahip, ancak yönetim bu opsiyonu kullanmamaya karar verdi. INEOS'un temel motivasyonu, bu yaz onun yüksek maaşını defterlerden silerek bütçede yeni transferler için yer açmak.
Mucizevi bir dönüş yaşamadıkça, Sancho Old Trafford'dan bir dönemi tanımlayan bir başarısızlık olarak ayrılmaya mahkumdur. United, Chelsea ve Villa'dan kiralama ücretleri yoluyla küçük meblağlar geri kazanmayı başarsa da, oyuncu üzerindeki toplam net kayıp çok büyüktür. United'da yeni neslin yüzü olmaktan, bedelsiz transferle ayrılmasına izin verilecek bir oyuncuya dönüşen Sancho'nun düşüşü, büyük paralarla yapılan transferlerin yanlış gittiğinin ibretlik bir örneği olarak hizmet ediyor.
