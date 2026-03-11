Jadon Sancho'nun Manchester United'daki felaket döneminin şaşırtıcı maliyeti, kutuplaştırıcı kanat oyuncusu takımdan ayrılmaya yaklaşırken ortaya çıktı

Borussia Dortmund'dan 73 milyon sterlin gibi muazzam bir bedelle transfer edilen Sancho, Daily Mail'in yaptığı finansal hesaplamalara göre, beş yıllık sözleşmesi boyunca haftada 250.000 sterlinlik göz kamaştırıcı maaşı da hesaba katıldığında, kulübe 138 milyon sterlin maliyetle ayrılacak.

25 yaşındaki oyuncu, şu anda kulüpten üçüncü kez kiralık olarak Aston Villa'da forma giyiyor. İlginçtir ki, forvet oyuncusu diğer takımlarda (90) Red Devils'ta (83) oynadığından daha fazla maçta forma giydi. Sancho, United formasıyla sadece 12 gol ve 6 asist kaydetti. Bu, bir zamanlar tarihin en pahalı ikinci İngiliz oyuncusu olan bir oyuncu için oldukça düşük bir performans.