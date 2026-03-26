Marco Reus (36), Jadon Sancho'nun (26) Borussia Dortmund'a yeniden döneceğine dair spekülasyonları daha da alevlendirdi.
Jadon Sancho'nun BVB'ye muhteşem dönüşünün önde gelen bir destekçisi var
BVB efsanesi Sport Bild'e şunları söyledi: "Jadon'a öncelikle kendini tekrar rahat hissedebileceği ve oyununa geri dönebileceği yeri aramasını tavsiye ediyorum. Ve eğer bu yer BVB ise, bu hem onun hem de Dortmund için iyi olur!"
2017'den 2021'e kadar ve 2024'ün ilk yarısında Sancho'nun takım arkadaşı olan Reus, onun özel niteliklerini vurguladı: "İçgüdüsel olarak ve dar durumlarda bu kadar iyi kararlar veren bir oyuncuyla nadiren birlikte oynadım."
Dortmund, Sancho'yu geri getirmek istiyor - ama her ne pahasına olursa olsun değil
Günlerdir bu hücum oyuncusunun tekrar geri dönüşü tartışılıyor. Bild’in haberine göre, BVB, başta Başkan Hans-Joachim Watze olmak üzere, bu transferle ilgileniyor, ancak yalnızca belirli koşullar altında. Buna göre, transfer ücreti ödenmeyecek olmasına rağmen, kulüp oyuncuya imza parası ödemek istemiyor ve ona en fazla beş milyon avro maaş artı primler teklif etmeyi planlıyor.
Sancho, 2017 yılında Manchester City'nin altyapısından Dortmund'a transfer olmuş ve 2018'den itibaren orada ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. 2021'de 85 milyon euro transfer ücreti karşılığında Manchester United'a transfer oldu, ancak orada hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı. 2024 kışında, altı aylık kiralık olarak BVB'ye geri döndü. Ardından ManUnited, onu bir yıllığına Chelsea'ye kiraladı. Kontratının son yılında, bu kez Aston Villa'ya kiralandı. Premier League'de dördüncü sırada yer alan takımda 31 maçta sadece bir gol ve üç asist kaydetti.
Reus, ABD'de kalmayı düşünebilir
Sancho ile yakın arkadaş olduğu söylenen Reus, 2024 yılında LA Galaxy'ye transfer oldu. Oradaki sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra BVB'nin marka elçisi olarak görev yapacak. Ancak Sport Bild'e verdiği demeçte, ABD'de daha uzun süre kalmayı da düşünebileceğini ima etti.
Reus, "Şu anda ailemizle birlikte burada çok mutluyuz. Aktif kariyerim bittikten sonra da burada yaşayıp yaşamayacağımız çeşitli faktörlere bağlı, ancak prensip olarak daha uzun süre kalmayı düşünebiliriz" dedi.
Jadon Sancho: 2025/26 sezonundaki performans istatistikleri
Maçlar
31
Gol
1
Asist
3
Oynama süresi
1.520