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Jadon Sancho, Manchester United’dan ayrılmasının ardından Al-Rayyan’dan bedelsiz transfer teklifi aldı
Katar’ın dev kulüpleri İngiliz yıldızı gözüne kestirdi
Foot Mercato’nun haberine göre, yeni bir kalıcı kulüp arayışında olan eski Manchester United forveti Sancho, Katarlı kulüp Al-Rayyan’ın ilgisini çekiyor.
Old Trafford'daki sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki oyuncu resmi olarak serbest statüye geçti ve Orta Doğu ekibi, hücum hattını güçlendirmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
Al-Rayyan, Sancho'yu Katar Yıldızlar Ligi'ne çekmek amacıyla oyuncuya bir teklif iletti. "Aslanlar" olarak bilinen kulüp, bölgenin en prestijli kulüplerinden biri ve eski Borussia Dortmund yıldızının, kulübün projesinin yüzü olabileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
United’da geçirdiği zorlu dönem
Sancho, 2021 yazında 73 milyon sterlinlik dev bir transfer ücreti karşılığında United’a katıldı, ancak çeşitli teknik direktörler altında hiçbir zaman ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası olarak kendini kanıtlayamadı.
Kulüple ilişkisi giderek gerginleşti ve sonunda Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralandı. İnkar edilemez yeteneğine rağmen, Londra doğumlu kanat oyuncusu Premier Lig'in taktiksel gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlandı.
Villa’da küçük bir rol
2025-26 sezonunda Sancho, Villa’ya kiralık olarak gitti ve bu Midlands kulübü için tarihi bir sezonda ikincil bir rol üstlendi. Unai Emery’nin takımının Avrupa Ligi kupasını kazanmasına katkıda bulunsa da, düzenli bir ilk 11 oyuncusu değildi; tüm turnuvalarda oynadığı 39 maçın sadece 18’inde ilk 11’de yer aldı.
- Getty Images
Çıkar çatışmaları ve gelecekteki beklentiler
Al-Rayyan’dan gelen teklif, Sancho’nun Almanya’ya duygusal bir dönüş yapacağı yönündeki söylentilerin de dolaştığı bir dönemde geldi. Borussia Dortmund’un, eski yıldızını kalıcı olarak geri getirmek istediği uzun süredir konuşuluyor; kulüp, Sancho’ya daha önce başarılı olduğu tanıdık bir ligde bir fırsat sunabilir.
Katar Yıldızlar Ligi'ne transfer olması halinde Sancho, Körfez'de yeni bir maceraya atılmayı tercih eden ve sayısı giderek artan Avrupalı yıldızlar kervanına katılacak. Al-Rayyan için ise Sancho gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmak, ulusal ligde hakimiyet kurmayı hedefleyen kulüp açısından güçlü bir niyet beyanı olacaktır.
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