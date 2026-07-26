Jadon Sancho, Manchester United’dan ayrılmasının ardından Al-Rayyan’dan bedelsiz transfer teklifi aldı

Sancho, 2021 yazında 73 milyon sterlinlik dev bir transfer ücreti karşılığında United’a katıldı, ancak çeşitli teknik direktörler altında hiçbir zaman ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası olarak kendini kanıtlayamadı.

Kulüple ilişkisi giderek gerginleşti ve sonunda Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya kiralandı. İnkar edilemez yeteneğine rağmen, Londra doğumlu kanat oyuncusu Premier Lig'in taktiksel gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlandı.