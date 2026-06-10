Jadon Sancho, kulübün 12 gol atan kanat oyuncusu hakkında kısa bir açıklama yayınlamasının ardından, beş yıllık mutsuz bir dönemin ardından Manchester United'dan resmen ayrıldı

Kırmızı Şeytanlar, kadrodakalacak oyuncuların listesini Premier Lig'e gönderdiğini doğrulayarak, Manchester'da birçok önemli futbolcunun kariyerinin sonuna gelindiğini işaret etti. Sancho'nun ayrılışı, United'a 73 milyon sterlinin üzerinde bir maliyete mal olan bir serüvenin sonunu oluşturuyor. Kanat oyuncusunun sürekli form sorunu yaşaması ve önceki yönetimle anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle bu transfer, son derece pahalıya mal olan bir fiyasko olarak ortaya çıktı. Casemiro ve Tyrell Malacia'nın ayrılıkları da teyit edildi.

Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Jadon Sancho, 2021 yılında Old Trafford'a geldi ve 2023 Carabao Kupası'nı kazanan kadronun bir parçasıydı. Kanat oyuncusu, kiralık olarak Borussia Dortmund'a dönmeden önce kulüpte 83 kez forma giydi ve ayrıca Chelsea ve Aston Villa'ya da geçici olarak transfer oldu.

Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a Manchester United'a yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."

Kulüpte geçirdiği beş yıl boyunca tüm turnuvalarda sadece 12 gol ve altı asist kaydeden 26 yaşındaki forvet, artık başka bir kulüpte yeni bir başlangıç arayacak.