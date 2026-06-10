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Jadon Sancho, kulübün 12 gol atan kanat oyuncusu hakkında kısa bir açıklama yayınlamasının ardından, beş yıllık mutsuz bir dönemin ardından Manchester United'dan resmen ayrıldı
Sancho için yolun sonu
Kırmızı Şeytanlar, kadrodakalacak oyuncuların listesini Premier Lig'e gönderdiğini doğrulayarak, Manchester'da birçok önemli futbolcunun kariyerinin sonuna gelindiğini işaret etti. Sancho'nun ayrılışı, United'a 73 milyon sterlinin üzerinde bir maliyete mal olan bir serüvenin sonunu oluşturuyor. Kanat oyuncusunun sürekli form sorunu yaşaması ve önceki yönetimle anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle bu transfer, son derece pahalıya mal olan bir fiyasko olarak ortaya çıktı. Casemiro ve Tyrell Malacia'nın ayrılıkları da teyit edildi.
Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Jadon Sancho, 2021 yılında Old Trafford'a geldi ve 2023 Carabao Kupası'nı kazanan kadronun bir parçasıydı. Kanat oyuncusu, kiralık olarak Borussia Dortmund'a dönmeden önce kulüpte 83 kez forma giydi ve ayrıca Chelsea ve Aston Villa'ya da geçici olarak transfer oldu.
Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a Manchester United'a yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."
Kulüpte geçirdiği beş yıl boyunca tüm turnuvalarda sadece 12 gol ve altı asist kaydeden 26 yaşındaki forvet, artık başka bir kulüpte yeni bir başlangıç arayacak.
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"En hayal kırıklığı yaratan transfer"
Sancho’nun Old Trafford’daki performansı eski oyuncular tarafından sert bir şekilde eleştirildi; özellikle Louis Saha, 26 yaşındaki oyuncuyu “Manchester United tarihinin en hayal kırıklığı yaratan transferi” olarak nitelendirdi. Saha, Sancho’nun İngiltere’de bekleneni verememesine şaşırdığını belirterek şöyle konuştu: “Takıma katılmadan önce Borussia Dortmund’da sergilediği performansla büyük umut vaat etmişti, çünkü muazzam bir yetenek. Bu durum tam bir muamma gibiydi.”
Fransız oyuncu, kanat oyuncusunun görev süresi boyunca kaçırılan fırsatları da üzülerek şöyle ekledi: "Futbolcu olmak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Çok fazla sakatlık geçirdim ve Sancho'nun yaşında ve yeteneğiyle oynadığı kadar maç oynayabilmeyi dilerdim. Her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğu için Old Trafford'da başarılı olmasını gerçekten çok isterdim. İnanılmaz şeyler yapabilen bir oyuncu ve bu kadar maçın boşa gitmesini görmek çok üzücü."
Dortmund'a dönüş ihtimali var mı?
Premier Lig’deki zorluklarına rağmen Sancho, Almanya’da hâlâ büyük saygı gören bir isim. Haberlere göre, 2021’den bu yana önemli ölçüde durgunlaşan kariyerine yeniden ivme kazandırmak isteyen kanat oyuncusu, Borussia Dortmund’a üçüncü kez dönmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Niko Kovac’ın bu transfer için yeşil ışık yaktığı bildiriliyor.
Sancho'nun en başarılı dönemi Signal Iduna Park'ta geçirdi; ilk döneminde sadece 137 maçta 114 gol katkısı kaydetti. Ayrıca 2024'te kiralık olarak kulübe geri döndü ve takımın Wembley'de Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Bundesliga'ya geri dönmesi, 2021 sonlarından beri Three Lions forması giymeyen Sancho'ya, İngiltere milli takımına geri dönmek için gerekli olan özgüveni kazandırabilir.
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Old Trafford'da temizlik
Manchester United, mali dengesini sağlamak ve A takım kadrosunu yeniden şekillendirmek amacıyla Sancho’nun yanı sıra başka büyük isimleri de kulüpten uğurluyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro ve bek Malacia da sözleşmelerinin sona ermesiyle takımdan ayrılıyor. Real Madrid’den transfer edilen Casemiro, kulübün hem Carabao Kupası’nı hem de FA Kupası’nı kazanmasına katkıda bulunduğu dört sezonun ardından ayrılıyor.
Malacia'nın ayrılışı, 2022'de Feyenoord'dan transfer olduktan sonra onu sadece 50 maça çıkmaya sınırlayan sakatlıklarla dolu zorlu bir mücadelenin ardından geliyor. Kulüp, mevcut spor yönetimi altında yeni bir döneme girerken, Sancho ve Casemiro gibi yüksek maaşlı oyuncuların ayrılması, yaklaşan transfer döneminde yeni transferler için maaş bütçesinde önemli bir alan açıyor.