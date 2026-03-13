Sancho’nun geleceği gündemden düşmezken, Carrick aynı zamanda yakından tanıdığı bir başka Aston Villa yıldızını övmek için de zaman ayırdı: Morgan Rogers. PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi, Ocak 2024’te Carrick’in Middlesbrough takımından ayrıldığından bu yana çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. "Onun neler yapabileceğini ve yetenekleri açısından potansiyelini her zaman görebilirdiniz; topu taşıma şekli, sol ayağıyla da oynayabilmesi, sağ ayağıyla da oynayabilmesi, gol yaratabilmesi ve gol atabilmesi, atletik olarak gerçekten iyi olması... Yani onu ilk aldığımızda orada pek çok şey vardı," diye devam etti.

"Ancak onun bu kadar ilerleyip bu kadar büyük bir etki yaratmasını görmek, muhtemelen benim beklediğimden ya da muhtemelen Morgan'ın kendisinin beklediğinden daha fazlasıydı. Yine de bunu görmek harika. Onun bu kadar başarılı olmasını görmekten keyif alıyorum. Onunla karşı karşıya gelmek ise başka bir hikaye. Yine de o iyi bir insan, birlikte çalışmak harika, bu yüzden bu kadar başarılı olmasına çok seviniyorum."