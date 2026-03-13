Jadon Sancho için Manchester United'dan bir umut ışığı mı? Michael Carrick, kadro dışı kalan kanat oyuncusunun "yeteneğini" övüyor ve Aston Villa'ya kiralandıktan sonra geri dönüş ihtimaline işaret ediyor
Sancho için bir şans daha mı geliyor?
“Futbolda hiçbir şeye şaşırmamak gerekir. Bence bu da o tür şeylerden biri. Bazen bir kulübe gelirsiniz, bazen işler yolunda gider, bazen de pek yolunda gitmez. Bu doğal bir şey, her kulüpte olur. Jadon Sancho yetenekli bir oyuncu, bu yüzden kulübe geldi ve gerçekten çok iyi anlar yaşadı. Sebebi ne olursa olsun, bilmiyorum, bir süredir burada değilim," dedi Carrick basın toplantısında.
Manchester'dan uzakta ivme kazanmak
Carrick, kanat oyuncusunun Unai Emery yönetiminde düzenli süre almasının önemine dikkat çekerek, "bundan sonra ne olacağı" konusunun United yönetimi için hâlâ tartışmaya açık olduğunu belirtti.
"Sonunda Aston Villa'ya transfer oldu, bu yüzden Borussia Dortmund'da da açıkça iyi bir dönem geçirdi. Şampiyonlar Ligi finaline çıktı, yani kesinlikle yetenekli bir oyuncu ve bu sezon çok fazla oynuyor, bu yüzden ona tebrikler. Etkili bir performans sergiliyor ve çok fazla maçta forma giyiyor. Bundan sonra ne olacağı ve nasıl ilerleyeceğimiz konusunda ise bekleyip görmek zorundayız," diye ekledi Carrick.
Sancho, Old Trafford maçında forma giyemeyecek
Sancho, bu Pazar günü Aston Villa’nın Old Trafford’a yapacağı deplasman maçında forma giyemeyecek. Premier Lig’in kiralama kuralları gereği, oyuncuların kendi ana kulüplerine karşı oynaması kesinlikle yasak olduğundan, bu kanat oyuncusu United karşısında forma giyemeyecek.
Rogers'ın yıldırım gibi yükselişi
Sancho’nun geleceği gündemden düşmezken, Carrick aynı zamanda yakından tanıdığı bir başka Aston Villa yıldızını övmek için de zaman ayırdı: Morgan Rogers. PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünün sahibi, Ocak 2024’te Carrick’in Middlesbrough takımından ayrıldığından bu yana çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. "Onun neler yapabileceğini ve yetenekleri açısından potansiyelini her zaman görebilirdiniz; topu taşıma şekli, sol ayağıyla da oynayabilmesi, sağ ayağıyla da oynayabilmesi, gol yaratabilmesi ve gol atabilmesi, atletik olarak gerçekten iyi olması... Yani onu ilk aldığımızda orada pek çok şey vardı," diye devam etti.
"Ancak onun bu kadar ilerleyip bu kadar büyük bir etki yaratmasını görmek, muhtemelen benim beklediğimden ya da muhtemelen Morgan'ın kendisinin beklediğinden daha fazlasıydı. Yine de bunu görmek harika. Onun bu kadar başarılı olmasını görmekten keyif alıyorum. Onunla karşı karşıya gelmek ise başka bir hikaye. Yine de o iyi bir insan, birlikte çalışmak harika, bu yüzden bu kadar başarılı olmasına çok seviniyorum."
