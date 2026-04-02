Jadon Sancho, hazırlık maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Aston Villa'nın kritik maçlarını kaçıracak

The Athletic'in haberine göre, Jadon Sancho'nun omuz sakatlığı nedeniyle en az iki ila üç hafta sahalardan uzak kalacak olması, Aston Villa için büyük bir darbe oldu. Şu anda Manchester United'dan Villa'ya kiralık olarak forma giyen İngiltere milli takım oyuncusu, geçen Cuma günü Elche ile oynanan hazırlık maçında Gonzalo Villar ile top mücadelesine girerken garip bir şekilde düşerek sakatlandı.

Sancho, ilk yarı bitmeden omzunu tişörtüyle destekleyerek sahayı terk etti ve bu durum, sezonun son dönemlerinde forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeleri artırdı. Bu sakatlık nedeniyle Sancho, Villa'nın Bologna ile oynayacağı Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının her ikisinde de forma giyemeyecek. Ayrıca, bu iki Avrupa maçı arasında yer alan 12 Nisan'daki Nottingham Forest deplasmanında da forma giyemeyecek.