Jadon Sancho, hazırlık maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Aston Villa'nın kritik maçlarını kaçıracak
The Athletic'in haberine göre, Jadon Sancho'nun omuz sakatlığı nedeniyle en az iki ila üç hafta sahalardan uzak kalacak olması, Aston Villa için büyük bir darbe oldu. Şu anda Manchester United'dan Villa'ya kiralık olarak forma giyen İngiltere milli takım oyuncusu, geçen Cuma günü Elche ile oynanan hazırlık maçında Gonzalo Villar ile top mücadelesine girerken garip bir şekilde düşerek sakatlandı.
Sancho, ilk yarı bitmeden omzunu tişörtüyle destekleyerek sahayı terk etti ve bu durum, sezonun son dönemlerinde forma giyip giyemeyeceği konusunda endişeleri artırdı. Bu sakatlık nedeniyle Sancho, Villa'nın Bologna ile oynayacağı Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının her ikisinde de forma giyemeyecek. Ayrıca, bu iki Avrupa maçı arasında yer alan 12 Nisan'daki Nottingham Forest deplasmanında da forma giyemeyecek.
İlk yaralanma taramalarının ardından gelen iyi haber
Görüntüleme sonuçları, 26 yaşındaki oyuncunun sağ omzunun çıkmadığını, ancak omzunda bir eklem sorunu yaşadığını ortaya koydu. İlk başta yaklaşık altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalabileceği endişesi vardı, ancak üç haftadan fazla bir süre sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Geri dönüşü için henüz kesin bir tarih belirlenmedi ve oyuncu günlük olarak takip edilmeye devam edecek. Sancho, omzunda ağrı kalmadığında antrenmanlara dönecek.
Villa'nın Avrupa ve ligdeki mücadelesine etkisi
Kanat oyuncusunun takıma son dönemde yaptığı katkılar göz önüne alındığında, bu sakatlığın zamanlaması özellikle sinir bozucu. Oyuncu, Lille ve West Ham United maçlarında arka arkaya yaptığı asistlerin ardından İspanya'ya gitmişti.
Villa, Sancho olmadan Avrupa Ligi yarı finallerine yükselmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacak ve Emery, oyuncunun bir an önce geri dönmesini umuyor. Takım, 31 maçın ardından Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında da yer alıyor.
Uzun vadeli geleceğe dair belirsizlik
Geçen yaz sezon sonuna kadar süreli kiralık olarak takıma katıldığından beri – haberlere göre haftalık maaşının 160.000 sterlinlik kısmını Villa üstleniyor – Sancho tüm turnuvalarda toplam 31 maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı. Ancak sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçecek ve yüksek maaş talepleri nedeniyle Villa’nın onu kadrosuna katması beklenmiyor.
Bununla birlikte, yaz aylarında Man Utd ile olan sözleşmesi sona erdiğinde taliplerinden mahrum kalmayacak; Borussia Dortmund'un bu kanat oyuncusunu üçüncü kez kadrosuna katmak için istekli olduğu bildiriliyor. Şu an için odak noktası, iyileşmesi ve Villa'nın ilk dörtte yer alıp Avrupa kupasını kazanma çabasına katkıda bulunabilmesini sağlamak.