Jadon Sancho Getafe'ye mi? La Liga ekibi, bonservisi elinde olan oyuncuyu transfer etmek için iddialı bir hamleye hazırlanıyor

Sancho'nun Old Trafford'daki dönemi resmen sona ererken futbol dünyası, oyuncunun sıradaki adresine odaklanmayı sürdürüyor. DAZN'ın haberini aktaran Mundo Deportivo'ya göre Getafe, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen başlıca kulüplerden biri olarak öne çıktı. Madrid merkezli kulüp, hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve eski Borussia Dortmund yıldızını sezonun ikinci yarısında hücum hattını dönüştürebilecek, ses getirecek bir transfer olarak görüyor.

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın kanat oyuncusunun teknik özelliklerini çok beğendiği ve onu bir dönem dünya futbolunun en pahalı oyuncularından biri yapan formuna yeniden kavuşabileceğine inandığı bildiriliyor. Kulüp, uzun vadeli mali istikrarını tehlikeye atmadan oyuncuyu kadrosuna katmasını sağlayacak bir anlaşma yapmanın yollarını aktif olarak arıyor.