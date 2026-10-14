Getty Images Sport
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Jadon Sancho Getafe'ye mi? La Liga ekibi, bonservisi elinde olan oyuncuyu transfer etmek için iddialı bir hamleye hazırlanıyor
İspanyol ekibi, serbest oyuncu transferinde iddialı bir hamle peşinde
Sancho'nun Old Trafford'daki dönemi resmen sona ererken futbol dünyası, oyuncunun sıradaki adresine odaklanmayı sürdürüyor. DAZN'ın haberini aktaran Mundo Deportivo'ya göre Getafe, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen başlıca kulüplerden biri olarak öne çıktı. Madrid merkezli kulüp, hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor ve eski Borussia Dortmund yıldızını sezonun ikinci yarısında hücum hattını dönüştürebilecek, ses getirecek bir transfer olarak görüyor.
Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın kanat oyuncusunun teknik özelliklerini çok beğendiği ve onu bir dönem dünya futbolunun en pahalı oyuncularından biri yapan formuna yeniden kavuşabileceğine inandığı bildiriliyor. Kulüp, uzun vadeli mali istikrarını tehlikeye atmadan oyuncuyu kadrosuna katmasını sağlayacak bir anlaşma yapmanın yollarını aktif olarak arıyor.
- AFP
Mali engeller olası bir anlaşmayı engelliyor
Karşılıklı ilgiye rağmen taraflar arasında görüşmeleri tamamen çıkmaza sokabilecek ciddi bir mali fark var. Sancho’nun yaklaşık 4 milyon avro maaş talebinde ısrar ettiği bildiriliyor. Getafe’nin mevcut bütçe kısıtları altında bu tutarı karşılaması şu anda imkânsız görülüyor. İspanyol kulübü, Premier League devlerine kıyasla çok daha dar bir bütçeyle faaliyet gösteriyor ve böyle bir maaş, mevcut ücret yapısını altüst edebilir.
Kulübün teklifi ile oyuncunun talepleri arasındaki farkı kapatacak yaratıcı bir çözüm aranırken görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bu çözüm, performansa bağlı bonusları veya iki tarafa da uygun daha kısa süreli bir anlaşmayı içerebilir. Ancak şu an için transferin önündeki en büyük engel mali koşullar. Getafe, Sancho’nun yeniden sahaya çıkma isteğinin, transferi mümkün kılacak kişisel şartlarda uzlaşmasını sağlayacağını umuyor.
Son dönemdeki retler ve kariyerdeki düşüş
Sancho’nun temsilcileri, oyuncuya yeni bir takım bulmak için Avrupa’daki daha az alışılmış adresler de dâhil olmak üzere çeşitli pazarlarda arayışa girdi. Haberlere göre kanat oyuncusu kısa süre önce Rusya şampiyonu Krasnodar’a önerildi ancak kulüp, serbest oyuncuyla ilgilenmemeye karar verdi. Birkaç yıl önce Dortmund’dan Manchester United’a transfer olurken 85 milyon avroluk bonservis bedeli ödenen bir oyuncu için bu, çarpıcı bir düşüş.
Manchester’daki dönemi disiplin sorunları ve düzenli forma şansı bulamamasıyla geçti; sonunda yönetimle kamuoyu önünde ters düştü. Şampiyonlar Ligi’nin üst düzey kulüplerinden somut teklif gelmemesi, Bundesliga’daki en iyi yıllarından bu yana değerinin ne kadar düştüğünü gösteriyor.
- Getty Images Sport
Kadro kayıt sınırlamaları ve yaklaşan maçlar
Anlaşma sağlanması hâlinde Getafe taraftarları, olası yeni transferlerini Avrupa kupalarında izlemek için beklemek zorunda kalacak. Kulüp, 17 Aralık'ta UEFA Konferans Ligi'nde Hollanda devi Ajax ile karşılaşacak ancak Sancho bu maçta forma giyemeyecek. Turnuvanın mevcut aşaması için kadro bildirme süresi dolduğu için yeni transferler ancak eleme turlarında kadro listesine eklenebilecek. Bu nedenle İngiltere Milli Takımı formasını 23 kez giyen Sancho, maç kondisyonunu kazanma sürecinde kısa vadede yalnızca lig maçlarında oynayabilecek. Şu anda La Liga'da orta sıralarda yer alan Getafe, Sancho'yu sezonu puan tablosunun üst yarısında bitirmek için ihtiyaç duyduğu eksik parça olarak görüyor.
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