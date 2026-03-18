Çeviri:
Jadon Sancho, Bundesliga'ya sansasyonel bir dönüş mü yapacak?! Borussia Dortmund, eski kanat oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapacağı iddia ediliyor
Dortmund üçüncü kez yeniden bir araya gelmeyi planlıyor
Dortmund, bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Sancho'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Aston Villa'ya kiralanmış olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Manchester United'daki kariyerini noktalıyor. 2021 yılında 73 milyon sterlin (85 milyon avro/97 milyon dolar) gibi yüksek bir bedelle Old Trafford'a transfer olan Sancho, Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri olarak eski formuna kavuşmakta zorlandı. Signal Iduna Park'taki üçüncü dönemi, 2017-2021 yılları arasındaki çıkışının ve 2023-24 sezonunun ikinci yarısındaki kısa ama verimli kiralık dönüşünün ardından gelecek. Dortmund yönetimi, İngiltere milli takım oyuncusunun formuna kavuşmasına yardımcı olabileceklerine inanıyor.
Kehl, kurum içi savunuculuk faaliyetlerini yönetiyor
The Times’ın haberine göre, Dortmund’un sportif direktörü Sebastian Kehl, Sancho’nun geri dönüşünün başlıca savunucusu olarak öne çıktı. Teknik direktör Niko Kovac, başlangıçta geleneksel kanat oyuncularını kadroda kullanmaktan uzaklaşmış olsa da, taktik felsefesindeki değişikliklerin ardından bu transferi onayladığı bildiriliyor. Kulüp yönetimi, bu transferi yüksek getirili bir risk olarak görüyor; ancak mali şartlar önemli bir engel teşkil ediyor. Sancho şu anda Manchester'da yılda yaklaşık 15 milyon sterlin kazanıyor ve bu rakam Dortmund'un karşılayabileceği bir rakam değil. Transferi kolaylaştırmak için kulüp, birkaç kıdemli oyuncunun sözleşmelerinin sona ermesine izin vererek yıllık maaş bütçesinde yaklaşık 21 milyon sterlinlik bir boşluk yaratmaya karar verdi.
"Hayal"den "günah keçisi"ne
Sancho’nun 2021’deki ayrılışından bu yana geçirdiği süreç zorluklarla doluydu; United’da kendi deyimiyle “gerçekleşen bir rüya” olarak nitelendirdiği dönemden, teknik direktör Erik ten Hag ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlığa kadar uzandı. Hollandalı teknik adam, 2023 yılında antrenman performanslarını gerekçe göstererek Sancho’yu kadro dışı bırakmış ve bu durum, kanat oyuncusunun silinmiş bir sosyal medya paylaşımında “günah keçisi” ilan edildiğini iddia etmesine yol açmıştı. Sonraki transferleri de kendisine kalıcı bir yuva sağlayamadı; Chelsea, kiralık süresinin ardından kalıcı satın alma yükümlülüğünden kaçınmak için 5 milyon sterlinlik kaçış maddesini bile devreye soktu. Almanya'daki önceki dönemlerinde 158 maçta 53 gol atan Sancho için, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesine geri dönmek, istikrarlı bir yaşam sürmesi için en iyi şansı temsil ediyor.
Yeniden yapılanma, ücretlere bağlı
Bu transferin başarısı, Sancho’nun Dortmund’un yeniden yapılanma sürecine katılmak için maaşında önemli bir kesintiye razı olmasına tamamen bağlı. Beş sezon boyunca 121 lig maçında sadece 14 gol atmasıyla Premier Lig’den gelen ilgi azalmış olsa da, BVB Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı ve garantili bir ilk 11 yeri sunuyor. Sancho, Haziran ayında kariyerini belirleyecek bir karar vermeden önce Villa Park'taki kiralık sözleşmesinin son birkaç haftasını tamamlamalıdır. Sancho'yu bedelsiz transferle kadrosuna katmak Dortmund için büyük bir başarı olacak ve onu, gelecek sezon ligde üstünlük mücadelesi verecek bir kadroyla yeniden bir araya getirebilir.
Reklam