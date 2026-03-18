Jadon Sancho, Bundesliga'ya sansasyonel bir dönüş mü yapacak?! Borussia Dortmund, eski kanat oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapacağı iddia ediliyor

The Times’ın haberine göre, Dortmund’un sportif direktörü Sebastian Kehl, Sancho’nun geri dönüşünün başlıca savunucusu olarak öne çıktı. Teknik direktör Niko Kovac, başlangıçta geleneksel kanat oyuncularını kadroda kullanmaktan uzaklaşmış olsa da, taktik felsefesindeki değişikliklerin ardından bu transferi onayladığı bildiriliyor. Kulüp yönetimi, bu transferi yüksek getirili bir risk olarak görüyor; ancak mali şartlar önemli bir engel teşkil ediyor. Sancho şu anda Manchester'da yılda yaklaşık 15 milyon sterlin kazanıyor ve bu rakam Dortmund'un karşılayabileceği bir rakam değil. Transferi kolaylaştırmak için kulüp, birkaç kıdemli oyuncunun sözleşmelerinin sona ermesine izin vererek yıllık maaş bütçesinde yaklaşık 21 milyon sterlinlik bir boşluk yaratmaya karar verdi.