Jadon Sancho, Borussia Dortmund'a üçüncü kez dönmeye 'açık'; Niko Kovac, Manchester United'dan dışlanan oyuncuyu bedelsiz transfer etmek için yeşil ışık yaktı
BVB'ye olası bir dönüş
Sancho ile Borussia Dortmund arasındaki bitmek bilmeyen ilişki, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Sky Sports’a göre, 26 yaşındaki oyuncu bu yaz ünlü Siyah-Sarı formayı bir kez daha giymeye hazır olduğunu bildirdi. Sancho şu anda Aston Villa’ya kiralanmış olarak Manchester United’daki sözleşmesinin son aylarını geçiriyor.
Spor direktörü Ole Book ve spor CEO'su Lars Ricken'in de aralarında bulunduğu Dortmund yönetimi, eski yıldızını Ruhr bölgesine geri getirip getirmemeyi değerlendiriyor. Önemli bir nokta ise, teknik direktör Niko Kovac'ın, kariyerinin en iyi yıllarını Almanya'da geçiren bu oyuncuyu kadroya yeniden katmanın potansiyelini görerek transfer için şimdiden yeşil ışık yakmış olması.
Somut görüşmeler ve küresel ilgi
Sancho, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden çok sayıda teklif almış olsa da, kalbi tanıdık bir ortama dönmeye kararlı görünüyor. Bundesliga’nın dev kulübü, transferle ilgili nihai kararı vermek için gerekli tüm bilgilere artık sahip.
Sancho, 2017 ile 2021 yılları arasında Dortmund'da parladıktan sonra, 73 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Manchester United'a geçti. Premier League'de uyum sağlamakta zorlanmasının ardından, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak BVB'ye geri döndü ve kulübün Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.
BVB dışındaki mücadeleler
İnkar edilemez yeteneğine rağmen, Sancho’nun son dönemdeki istatistikleri, özgüveninin güçlendirilmesi gereken bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Aston Villa'da geçirdiği kiralık dönem boyunca, kanat oyuncusu 33 maçta sadece 1 gol ve 3 asist kaydetmiştir. Bu rakamlar, Dortmund'daki ilk döneminde 137 maçta 114 gol katkısı kaydettiği performansıyla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Sancho, 2024-25 sezonunda Chelsea'ye kiralandığında da istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanmıştı.
Top Dortmund'da
Borussia Dortmund için Sancho gibi kaliteli bir oyuncuyu bedelsiz transfer etme şansı, önemli bir transfer fırsatı anlamına geliyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu teorik olarak kariyerinin zirvesine giriyor ve kulüp yönetimi, bedelsiz transferin getirdiği düşük mali riskin, oyuncunun Premier Lig’deki son dönemdeki verimsizliğini telafi edip etmediğine karar vermek zorunda.
Anlaşma gerçekleşirse, bu Sancho'nun kulüpteki üçüncü dönemi olacak ve oyuncu ile Dortmund taraftarları arasındaki benzersiz bağı daha da güçlendirecektir. Kovac'ın onayı alınmışken, 2026-27 sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüp yönetiminin aşması gereken son idari engeller kaldı.