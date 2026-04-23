Goal.com
Canlı
Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Jadon Sancho, Borussia Dortmund'a üçüncü kez dönmeye 'açık'; Niko Kovac, Manchester United'dan dışlanan oyuncuyu bedelsiz transfer etmek için yeşil ışık yaktı

Transfers
Jadon Sancho'nun Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanırken Borussia Dortmund ile olan aşkını yeniden alevlendirmeye hazır olduğu bildiriliyor. İngiliz kanat oyuncusu bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek ve Signal Iduna Park'a üçüncü kez dönmeye "açık" olduğunu belirtti.

  • BVB'ye olası bir dönüş

    Sancho ile Borussia Dortmund arasındaki bitmek bilmeyen ilişki, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Sky Sports’a göre, 26 yaşındaki oyuncu bu yaz ünlü Siyah-Sarı formayı bir kez daha giymeye hazır olduğunu bildirdi. Sancho şu anda Aston Villa’ya kiralanmış olarak Manchester United’daki sözleşmesinin son aylarını geçiriyor.

    Spor direktörü Ole Book ve spor CEO'su Lars Ricken'in de aralarında bulunduğu Dortmund yönetimi, eski yıldızını Ruhr bölgesine geri getirip getirmemeyi değerlendiriyor. Önemli bir nokta ise, teknik direktör Niko Kovac'ın, kariyerinin en iyi yıllarını Almanya'da geçiren bu oyuncuyu kadroya yeniden katmanın potansiyelini görerek transfer için şimdiden yeşil ışık yakmış olması.

  Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Somut görüşmeler ve küresel ilgi

    Sancho, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden çok sayıda teklif almış olsa da, kalbi tanıdık bir ortama dönmeye kararlı görünüyor. Bundesliga’nın dev kulübü, transferle ilgili nihai kararı vermek için gerekli tüm bilgilere artık sahip.

    Sancho, 2017 ile 2021 yılları arasında Dortmund'da parladıktan sonra, 73 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle Manchester United'a geçti. Premier League'de uyum sağlamakta zorlanmasının ardından, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak BVB'ye geri döndü ve kulübün Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

  • BVB dışındaki mücadeleler

    İnkar edilemez yeteneğine rağmen, Sancho’nun son dönemdeki istatistikleri, özgüveninin güçlendirilmesi gereken bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Aston Villa'da geçirdiği kiralık dönem boyunca, kanat oyuncusu 33 maçta sadece 1 gol ve 3 asist kaydetmiştir. Bu rakamlar, Dortmund'daki ilk döneminde 137 maçta 114 gol katkısı kaydettiği performansıyla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Sancho, 2024-25 sezonunda Chelsea'ye kiralandığında da istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanmıştı.

    Top Dortmund'da

    Borussia Dortmund için Sancho gibi kaliteli bir oyuncuyu bedelsiz transfer etme şansı, önemli bir transfer fırsatı anlamına geliyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu teorik olarak kariyerinin zirvesine giriyor ve kulüp yönetimi, bedelsiz transferin getirdiği düşük mali riskin, oyuncunun Premier Lig’deki son dönemdeki verimsizliğini telafi edip etmediğine karar vermek zorunda.

    Anlaşma gerçekleşirse, bu Sancho'nun kulüpteki üçüncü dönemi olacak ve oyuncu ile Dortmund taraftarları arasındaki benzersiz bağı daha da güçlendirecektir. Kovac'ın onayı alınmışken, 2026-27 sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüp yönetiminin aşması gereken son idari engeller kaldı.

Bundesliga
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE