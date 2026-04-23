Jadon Sancho, Borussia Dortmund'a üçüncü kez dönmeye 'açık'; Niko Kovac, Manchester United'dan dışlanan oyuncuyu bedelsiz transfer etmek için yeşil ışık yaktı

Sancho ile Borussia Dortmund arasındaki bitmek bilmeyen ilişki, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Sky Sports’a göre, 26 yaşındaki oyuncu bu yaz ünlü Siyah-Sarı formayı bir kez daha giymeye hazır olduğunu bildirdi. Sancho şu anda Aston Villa’ya kiralanmış olarak Manchester United’daki sözleşmesinin son aylarını geçiriyor.

Spor direktörü Ole Book ve spor CEO'su Lars Ricken'in de aralarında bulunduğu Dortmund yönetimi, eski yıldızını Ruhr bölgesine geri getirip getirmemeyi değerlendiriyor. Önemli bir nokta ise, teknik direktör Niko Kovac'ın, kariyerinin en iyi yıllarını Almanya'da geçiren bu oyuncuyu kadroya yeniden katmanın potansiyelini görerek transfer için şimdiden yeşil ışık yakmış olması.