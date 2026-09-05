Bu fırsata rağmen Newcastle, net pozisyon üretmekte zorlanmaya devam etti. Jaissle, hücuma çok ihtiyaç duyulan enerjiyi katmak için kulübesine döndü ve 51 milyon sterlinlik yeni transfer Matias Fernandez-Pardo'yu oyuna aldı.

Bu değişiklik kritik önem taşıdı, ancak kritik beraberlik golünü sonunda atan isim Ramsey oldu. 88. dakikada top ceza sahası içinde sekti ve Ramsey, Fernandez-Pardo'nun ayağının ucundaki topu alıp ağlara gönderdi. Bu geç gol, Newcastle sonuç ararken Jaissle için bu sezon bir yedek oyuncunun gol attığı dördüncü an oldu ve kulübe seçeneklerinin derinliğini ve etkisini ortaya koydu.