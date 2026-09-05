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Jacob Ramsey, Matthias Jaissle'in geri dönüşle ilgili karışık duygular yaşadığını itiraf ettiği maçta Bournemouth'a karşı Newcastle'a dramatik bir puan kazandırdı
Newcastle, Bournemouth karşısında geç geri dönüşe imza attı
Newcastle açılış bölümünde tamamen oyundan düştü. Bournemouth, büyük ölçüde Alex Scott'ın olağanüstü performansı sayesinde orta saha mücadelesine hükmetti.
Konuk ekip, 35. dakikaya gelindiğinde iki farklı üstünlüğü yakaladı. Marcus Tavernier, sekmenin ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi ve kısa süre sonra Scott'ın ortası Malick Thiaw'ın bacağına çarpıp talihsiz bir kendi kalesine gole dönüştü.
Ancak Harvey Barnes, ikinci golün ardından oyun yeniden başladıktan sadece 25 saniye sonra attığı müthiş falsolu vuruşla ev sahibi ekip adına farkı hemen bire indirdi ve Newcastle'ı devreye girerken maçın içinde tuttu.
- Getty Images Sport
Jacob Ramsey, Jaissle için bir puanı kurtardı
Bu fırsata rağmen Newcastle, net pozisyon üretmekte zorlanmaya devam etti. Jaissle, hücuma çok ihtiyaç duyulan enerjiyi katmak için kulübesine döndü ve 51 milyon sterlinlik yeni transfer Matias Fernandez-Pardo'yu oyuna aldı.
Bu değişiklik kritik önem taşıdı, ancak kritik beraberlik golünü sonunda atan isim Ramsey oldu. 88. dakikada top ceza sahası içinde sekti ve Ramsey, Fernandez-Pardo'nun ayağının ucundaki topu alıp ağlara gönderdi. Bu geç gol, Newcastle sonuç ararken Jaissle için bu sezon bir yedek oyuncunun gol attığı dördüncü an oldu ve kulübe seçeneklerinin derinliğini ve etkisini ortaya koydu.
Jaissle, beraberliğin ardından karmaşık duygularını anlattı
2-2'lik beraberliğin ardından, Jaissle inişli çıkışlı geçen maçla ilgili düşüncelerini TNT Sports'la paylaşarak şunları söyledi: "Karmaşık duygular içindeyim. Çocukların son ana kadar taraftarla birlikte ortaya koyduğu ruh ve inanç adına mutluyum. Enerjiyi hissettim ve beş ya da 10 dakika daha olsaydı bu maçı kazanabileceğimizi hissettim. Ancak ilk yarı beklediğimiz gibi değildi. Bu, geliştirmemiz gereken bir şey. Bu da sürecin bir parçası. Bournemouth'un her şeyini ortaya koyarak geleceğini biliyorduk, onlar her zaman büyük bir yoğunluk gösteriyor ve buna karşılık vermezseniz sorun yaşarsınız. İlk yarıda bununla baş etmekte zorlandık ama çocuklar doğru reaksiyonu gösterdi."
- Getty Images Sport
Newcastle için sırada ne var?
Bu sonuçla Newcastle, Premier League puan tablosunda beş puanla sekizinci sırada yer alırken, Bournemouth ise iki puanla 14. sırada bulunuyor. Newcastle sezona yenilgisiz başlangıcını korudu ve EFL Cup'ta Millwall ile karşılaşmadan önce, ardından ligde Leeds United ile oynayacağı maça odaklanmadan evvel, ikinci yarıdaki bu istekli performansının üzerine koymaya çalışacak.
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