Avustralya, temmuz ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinden bu yana ilk kez bir araya geldi. Avustralya, cuma günü Townsville'de beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ağırlayarak büyük bir sınav verecek, ardından gelecek salı Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda rakibiyle yeniden karşılaşacak.

Bu iki maç, ocak ayında Suudi Arabistan'da başlayacak AFC Asya Kupası için kritik hazırlık niteliği taşıyor.

Teknik direktör ve oyuncular, dünya çapında rakiplere karşı yaz aylarındaki ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.