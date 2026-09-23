AFP
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Jackson Irvine ve Nestory Irankunda, Brezilya ile oynanacak çift maç öncesi Avustralya için standartları belirledi
Avustralya, Brezilya ile oynayacağı dev çift maç için yeniden bir araya geliyor
Avustralya, temmuz ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinden bu yana ilk kez bir araya geldi. Avustralya, cuma günü Townsville'de beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı ağırlayarak büyük bir sınav verecek, ardından gelecek salı Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda rakibiyle yeniden karşılaşacak.
Bu iki maç, ocak ayında Suudi Arabistan'da başlayacak AFC Asya Kupası için kritik hazırlık niteliği taşıyor.
Teknik direktör ve oyuncular, dünya çapında rakiplere karşı yaz aylarındaki ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.
- J.LEAGUE
Irvine, bir sonraki seviyeye ulaşmak için kadronun gelişim göstermesini istiyor
Tecrübeli orta saha oyuncusu Jackson Irvine, kampın ilk saatlerinde takım arkadaşlarına kolektif olarak seviyelerini yükseltmeleri çağrısında bulundu. Deneyimli lider, Dünya Kupası yolculuklarında etkileyici anlar yaşadıklarını vurgularken, Asya Kupası'nda başarı için kadronun sürekli gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.
Irvine, yeni yüzlerin kadroya dahil olmasının Avustralya'nın kadro derinliğini test etmek için ideal bir fırsat olduğunu belirtti.
Irvine, “Dünya Kupası'nda harika şeyler yaptık ama önümüzde başka bir turnuva daha var ve bizim gelişmemiz için ilerlemeye bakmamız gerekiyor” dedi. “Kampın buradaki ilk 24 saatinin bile teması buydu. Bir adım daha atmamız gerekiyor.”
Irankunda, Avustralyalı yeni yetenek kuşağının damga vuracağına inanıyor
Kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Avustralya'nın yükselen genç oyuncu grubuna duyduğu büyük güveni dile getirdi. Kısa süre önce Watford'dan Portekiz devi Sporting CP'ye transferini tamamlayan 20 yaşındaki oyuncu, milli takım yapılanmasının ayrılmaz bir parçası olarak kendini kabul ettirmeyi hedefliyor.
Irankunda, kadrosunda genç oyuncular Lucas Herrington ve Dylan Leonard'ın yanı sıra Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos ve Marcus Younis'in de yer aldığı genç ağırlıklı ekibe destek verdi.
Kanat oyuncusu, rakiplerini Avustralya'nın uzun vadeli çekirdek kadrosunun potansiyelini göstermeye daha yeni başladığı konusunda uyardı.
- Getty Images Sport
Avustralya, Asya Kupası hazırlıklarına Townsville ve Brisbane'da başlıyor
Brezilya ile oynanacak karşılaşmalar, Avustralya'nın Suudi Arabistan'daki kıtasal mücadelesi öncesindeki yoğun hazırlık döneminin başlangıcını oluşturuyor. Avustralya'nın teknik ekibi, üst düzey rakiplere karşı kendini test ederek genç yetenekleri kadroya entegre etme ve taktik disiplini keskinleştirme fırsatı buluyor.
Kadro, cuma günü Townsville'de oynanacak açılış maçına kendi sahasında güçlü bir mesaj vermek hedefiyle çıkıyor.
Avustralya, Asya Kupası'ndaki rekabetçi mücadeleye dönüşü öncesinde ivme kazanmak istiyor.
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