Jack Wilshere, Luton Town'ı Vertu Trophy zaferine taşıdı; eski Arsenal yıldızı, teknik direktörlükteki ilk sezonunda kupa kazandı

Sakatlıklar, büyük umut vaat eden kariyerini erken sonlandırdıktan sonra, pek çok taraftar Wilshere’in oyunculuktan teknik direktörlüğe geçişini büyük bir ilgiyle takip etti. Arsenal'in altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Wilshere'nin A takım koçluğuna geçişi, bazıları tarafından her iki taraf için de hesaplanmış bir risk olarak görüldü. Ancak Wilshere, geçen sezonun sonlarına doğru Norwich'te geçici teknik direktör olarak önemli bir deneyim kazandı. Wilshere'nin Luton'daki ilk sezonu genel olarak zorlu geçti, ancak Luton'a 2009'dan bu yana ilk EFL Trophy'yi kazandırması, mevcut sezonun sonuna yaklaşırken onun için büyük bir başarı oldu.