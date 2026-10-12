Maç öncesinde Lampard, takımının son dönemdeki çabasını övdü ve Nottingham Forest deplasmanında aldıkları galibiyetin üzerine koymanın önemini vurguladı.

Sky Sports'a konuşan Lampard, şunları söyledi: “İvme önemli bir kavram. Bunu sürdürmek istiyoruz. Galibiyet çok önemli hissettirdi, kazanmak güzel. Her maçta göstermemiz gereken özellikleri ortaya koyduk. Daha iyi olabiliriz. Araya galibiyetle girmek iyi oldu.” Lampard, takıma geç katılan oyuncuların uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaştıklarını da kabul etti.