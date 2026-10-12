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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Jack Rudoni'nin penaltı golü, Coventry City'nin Newcastle'a karşı Premier League'de evinde gol atma hasretine 25 yıl sonra son verdi

J. Rudoni
Coventry City
Coventry City - Newcastle United
Newcastle United
Premier Lig

Coventry City, Premier League'de kendi sahasında gol atmak için yaşadığı sancılı 25 yıllık bekleyişe sonunda son verdi. Orta saha oyuncusu Jack Rudoni, Newcastle United karşısında erken dakikalarda kazanılan penaltıyı gole çevirerek Frank Lampard'ın takımına kritik bir üstünlük sağladı. Bu gol, CBS Arena'daki uzun gol hasretini bitirirken pazartesi gecesi ev sahibi taraftarları coşturdu.

  • Penaltı noktasından tarih yazmak

    Coventry, Newcastle ile oynadığı maçın henüz altıncı dakikasında sürpriz bir şekilde 1-0 öne geçti. Topun fazla açılmasının ardından Lukas Hornicek'in ceza sahasında Sidiki Cherif'i kontrolsüzce düşürmesi penaltıya yol açtı. Topun başına geçen Rudoni, kaleciyi ters köşeye yatırarak penaltıyı ağların alt köşesine gönderdi. Bu, Coventry'nin en üst ligde kendi sahasında Nisan 2001'de John Hartson'ın Sunderland'e attığı golden bu yana kaydettiği ilk goldü. Gol, stadı ayağa kaldırdı ve ev sahibine ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazandırdı.



  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lampard, ivme kazanmanın önemini vurguladı

    Maç öncesinde Lampard, takımının son dönemdeki çabasını övdü ve Nottingham Forest deplasmanında aldıkları galibiyetin üzerine koymanın önemini vurguladı.

    Sky Sports'a konuşan Lampard, şunları söyledi: “İvme önemli bir kavram. Bunu sürdürmek istiyoruz. Galibiyet çok önemli hissettirdi, kazanmak güzel. Her maçta göstermemiz gereken özellikleri ortaya koyduk. Daha iyi olabiliriz. Araya galibiyetle girmek iyi oldu.” Lampard, takıma geç katılan oyuncuların uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle bazı zorluklarla karşılaştıklarını da kabul etti.

  • Cherif'e ödül olarak ligde ilk kez ilk 11'de oynama şansı verildi

    Yaz boyunca fiziksel sorunlar yaşayan Cherif, Premier League'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçta penaltıyı kazandırdı. Lampard, sezon öncesi hazırlık süreci kesintiye uğramasına rağmen Cherif'in antrenmanlardaki sıkı çalışmasını vurguladı.

    Cherif'i ilk 11'de başlatma kararına ilişkin Lampard, "Zorlu bir yaz geçirdi ve tam anlamıyla antrenman yapamadan aramıza katıldı. Fiziksel durumunda ilerleme kaydetti. Bizimle antrenman yapıyor ve uyum sağlıyor. Bu akşam ondan her şeyi beklemiyoruz ama heyecanlıyız" dedi. Cherif, Hornicek'i maçın başlarında kritik bir hataya zorlayarak ilk 11'de yer almasının karşılığını hemen verdi.

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    Coventry için sırada ne var?

    Coventry, Matthias Jaissle'nin takımına karşı üstünlüğünü koruyup kritik üç puanı almayı umacak. Bu sonuç, altı puanlı Coventry'yi 14. sıraya yükseltirken sekiz puanlı Newcastle'ı 11. sıraya düşürecek. Lampard ise bu tarihî iç saha golünü, kulübü düşme hattından uzaklaştırmak için bir dönüm noktası olarak kullanmayı hedefleyecek.

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