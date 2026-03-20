Jack Grealish, Wrexham'a mı gidiyor?! Kanat oyuncusu, Man City'den ayrılmasının ardından Championship'e transfer olmasının "harika bir hikaye" olacağını söyledi; Premier League'de kalması ise "muhtemelen" gündemde değil

Grealish için İngiltere'nin en üst ligindeki seçenekler, öncelikle yaşı ve maaş beklentilerinin kesişmesi nedeniyle daralıyor. Teknik yetenekleri hâlâ üst düzeyde olsa da, "Büyük Altı" dışında çok az Premier Lig kulübü onu transfer etmek için gereken toplam maliyeti karşılayabilir ve ligin zirvesindeki kulüpler başka seçeneklere yöneliyor.

BetVictor'a konuşan Waddle, kanat oyuncusunun belirsiz durumunu şöyle değerlendirdi: "Artık 30 yaşında, bu yüzden Jack Grealish başka bir yerde yeni bir sözleşme arayacaktır, eminim, çünkü Man City yoluna devam ediyor. Dürüst olalım, Man City'deki günleri sona erdi. Sadece birinin onu almasını umuyorlar. Ondan kurtulmak için muhtemelen ona bedelsiz transfer hakkı vermek zorunda kalacaklar, ya da maaş yükünden kurtulmak için çok düşük bir fiyat ödeyecekler.

"Çok yüksek bir maaşı var. O maaşı hak edecek ya da başka bir Premier League kulübüne transfer ücreti ödetecek kadar iyi bir oyuncu mu? Muhtemelen değil. Jack Grealish için komik bir durum. Muhtemelen şöyle düşünüyor: "Sanırım City'de bir yılım daha var. Kulüp bu yaz onu satıp para kazanmak isteyecek. Sadece biraz para kazanmak için bir anlaşma yapabilirler, ama asıl amaç onu maaş yükünden kurtarmak, ki Man City'deyse bu maaş çok yüksek olacaktır."