Jack Grealish, Wrexham'a mı gidiyor?! Kanat oyuncusu, Man City'den ayrılmasının ardından Championship'e transfer olmasının "harika bir hikaye" olacağını söyledi; Premier League'de kalması ise "muhtemelen" gündemde değil
Manchester City'de yolun sonu
Grealish’in Etihad Stadyumu’ndaki başarılarla dolu dönemi doğal bir sonuca doğru ilerliyor gibi görünüyor. City’nin tarihi üçlü kupayı kazandığı sezonda kilit oyunculardan biri olmasına rağmen, 30 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola’nın daha genç ve daha patlayıcı hücum yetenekleriyle yenilemek istediği kadroda giderek daha çok “eski nesil” bir oyuncu olarak görülüyor. İngiltere milli takım oyuncusu, daha fazla süre alabilmek amacıyla geçen yaz Everton'a kiralanmıştı, ancak Şubat ayında ayağındaki stres kırığı nedeniyle ameliyat olması gerektiği için sezonu erken bitirmek zorunda kaldı. Bu durum, City'nin yaz aylarında onu satmasını elbette zorlaştıracak, ancak Waddle, kariyerine İngiltere'de devam etmek isterse ikinci ligdeki bir takıma transfer olabileceğine inanıyor.
Premier Lig'de kalabilmek için gerçekçi bir değerlendirme
Grealish için İngiltere'nin en üst ligindeki seçenekler, öncelikle yaşı ve maaş beklentilerinin kesişmesi nedeniyle daralıyor. Teknik yetenekleri hâlâ üst düzeyde olsa da, "Büyük Altı" dışında çok az Premier Lig kulübü onu transfer etmek için gereken toplam maliyeti karşılayabilir ve ligin zirvesindeki kulüpler başka seçeneklere yöneliyor.
BetVictor'a konuşan Waddle, kanat oyuncusunun belirsiz durumunu şöyle değerlendirdi: "Artık 30 yaşında, bu yüzden Jack Grealish başka bir yerde yeni bir sözleşme arayacaktır, eminim, çünkü Man City yoluna devam ediyor. Dürüst olalım, Man City'deki günleri sona erdi. Sadece birinin onu almasını umuyorlar. Ondan kurtulmak için muhtemelen ona bedelsiz transfer hakkı vermek zorunda kalacaklar, ya da maaş yükünden kurtulmak için çok düşük bir fiyat ödeyecekler.
"Çok yüksek bir maaşı var. O maaşı hak edecek ya da başka bir Premier League kulübüne transfer ücreti ödetecek kadar iyi bir oyuncu mu? Muhtemelen değil. Jack Grealish için komik bir durum. Muhtemelen şöyle düşünüyor: "Sanırım City'de bir yılım daha var. Kulüp bu yaz onu satıp para kazanmak isteyecek. Sadece biraz para kazanmak için bir anlaşma yapabilirler, ama asıl amaç onu maaş yükünden kurtarmak, ki Man City'deyse bu maaş çok yüksek olacaktır."
Wrexham rüyası ve Hollywood cazibesi
Wrexham'a transfer olması cesur bir hamle olurdu; özellikle de "Hollywood" faktörü, bu olasılığı hikâye açısından zengin bir senaryo haline getiriyor. Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetimindeki Red Dragons, kulübün Finansal Fair Play kurallarının karmaşıklıklarını aşabilmesi şartıyla, Grealish'in saha dışı imajına yakışır bir küresel profile sahip.
"Wrexham gibi bir takımın üst lige yükselmesi durumunda ne olur? O, Wrexham'ın ilgisini çekecek türden bir isim, değil mi?" diye sordu Waddle. "Ancak onu karşılayabilecekleri konusunda emin değilim. Wrexham, Finansal Fair Play kuralları, seyirci sayısı ve gelirleri nedeniyle oldukça ağır bir darbe alacaktır. Ama evet, bu güzel bir hikaye olurdu. Jack, Man City'deki zamanının temelde bittiğini kabul etmeli ve önümüzdeki iki veya üç yıl boyunca futbolun tadını çıkarabileceği bir kulüp bulmalı."
Şimdi ne olacak?
Wrexham şu anda Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor ve futbol liglerinde üst lige dördüncü kez üst üste yükselmeyi hedefliyor. Takım, 38 maçta topladığı 60 puanla Championship tablosunda yedinci sırada yer alıyor ve ilk üç takımın sekiz puan gerisinde. Bir sonraki maçları Sheffield United ile olacak. Bu arada Grealish, sakatlığından kurtulma sürecine devam edecek ve Haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
