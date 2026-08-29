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Jack Grealish transferinde darbe! Unai Emery'nin tavrı ortaya çıkarken Aston Villa'nın neden Manchester City yıldızını "geri almayacağı" belli oldu
Grealish'i Manchester City'de belirsiz bir gelecek bekliyor
Grealish, transfer döneminin son günü öncesinde City'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezonun ilk iki maçında forma giydi ancak cuma günkü Crystal Palace karşısında alınan 4-1'lik galibiyette kadroya hiç alınmadı.
Bu ani kadro dışı kalış, Etihad Stadyumu'ndan ayrılığına ilişkin yoğun spekülasyonları beraberinde getirdi. City'nin teknik direktörü Enzo Maresca daha önce İngiltere milli oyuncusunun bu sezon fırsatlar bulacağını ima etmişti, ancak Grealish uluslararası kariyerini yeniden canlandırmak için düzenli süre almayı çaresizce istiyor.
Bunun sonucunda kanat oyuncusu, birçok Premier League kulübüyle ciddi şekilde anılıyor. Çocukluk kulübü Aston Villa'ya dönüş geniş şekilde dillendirilirken, Everton ve Sunderland'ın da önemli ilgisi bulunuyor, ancak City sonuncusundan bir girişim geldiğine dair haberleri hızla yalanladı.
- AFP
Yorumcu, Villa'ya dönüş ihtimalini dışladı
Villa'nın eski kaptanını kiralık olarak geri getirmek istediğine dair haberler olsa da Tony Cascarino, Emery'nin bu hamleyi engelleyeceğine inanıyor. Yorumcu, Grealish'in Villa Park'ta oluşturulan zorlu taktik plana kesinlikle uymadığını savundu. talkSPORT'a konuşan Cascarino, Midlands'a olası bir dönüş ihtimaline soğuk baktı.
"Bence teknik direktör [Emery], Jack'i geri almaz" diye açıkladı. "Bence Unai Emery, belirli oyuncuların belirli şeyleri yapmasını istiyor ve Jack'in bu kriterleri karşıladığından emin değilim."
Everton, Grealish'le yeniden bir araya gelmeye hâlâ istekli
Villa'ya dönüş karmaşık görünse de, Grealish'in tercihini Everton'a transfer olmaktan yana kullandığı bildiriliyor. Kanat oyuncusu, geçen sezon Goodison Park'taki kiralık döneminde son derece etkileyici bir performans sergilemişti, ancak ocak ayında yaşadığı can sıkıcı sakatlık sezonunu yarıda kesti. talkSPORT'un sunucularından Alan Brazil de Grealish'in Merseyside'daki tartışılmaz kalitesini ve etkisini güçlü şekilde savundu.
"Jack'in yeteneğine sahip bir oyuncunun topla koştuğunu, topu iyi sakladığını, ceza sahasına girdiğini gördüğümde buna bayılıyorum," dedi Brazil. "İnsanların, 'O lüks bir oyuncu' demesinden nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Bir takımı takım yapan her şeydir; her türden oyuncuya ihtiyaç vardır.
"Jack'i seviyorum, gerçekten seviyorum. Evet, zamanında biraz yaramaz bir çocuktu ama biz oynarken bu normaldi. Şimdi durum farklı. Ama oynadığı bazı maçlara bakın, gerçekten olağanüstüydü. Everton taraftarı onu gerçekten seviyor."
- AFP
Moyes, yakın vadeli transfer söylentilerini küçümsedi
Everton Teknik Direktörü David Moyes, City'de gözden düşen oyuncu için yakın zamanda bir anlaşma yapılacağı yönündeki beklentileri düşürmeye çalıştı. Takımının Bournemouth deplasmanı öncesinde konuşan Moyes, ağzını sıkı tuttu.
"Transfer çalışmaları içindeyiz ve mümkünse kadromuza bazı oyuncular katıp katamayacağımıza bakıyoruz" diyen Moyes, şöyle devam etti: "Ama bunun garantisi yok ve tek bir kişinin adını vermek yanlış olur. Jack bizim kulübümüzde değil. Bizim için harikaydı, çok iyi bir çocuktu ama başka bir kulüpte olduğu için onun hakkında konuşmamız doğru olmaz."
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