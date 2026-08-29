Villa'ya dönüş karmaşık görünse de, Grealish'in tercihini Everton'a transfer olmaktan yana kullandığı bildiriliyor. Kanat oyuncusu, geçen sezon Goodison Park'taki kiralık döneminde son derece etkileyici bir performans sergilemişti, ancak ocak ayında yaşadığı can sıkıcı sakatlık sezonunu yarıda kesti. talkSPORT'un sunucularından Alan Brazil de Grealish'in Merseyside'daki tartışılmaz kalitesini ve etkisini güçlü şekilde savundu.

"Jack'in yeteneğine sahip bir oyuncunun topla koştuğunu, topu iyi sakladığını, ceza sahasına girdiğini gördüğümde buna bayılıyorum," dedi Brazil. "İnsanların, 'O lüks bir oyuncu' demesinden nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Bir takımı takım yapan her şeydir; her türden oyuncuya ihtiyaç vardır.

"Jack'i seviyorum, gerçekten seviyorum. Evet, zamanında biraz yaramaz bir çocuktu ama biz oynarken bu normaldi. Şimdi durum farklı. Ama oynadığı bazı maçlara bakın, gerçekten olağanüstüydü. Everton taraftarı onu gerçekten seviyor."