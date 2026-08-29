Villa'ya dönüş karmaşık görünse de, Grealish'in tercihini Everton'dan yana kullandığı bildiriliyor. Kanat oyuncusu, geçen sezon Goodison Park'taki kiralık döneminde son derece etkileyici bir performans sergilemişti ancak ocak ayında yaşadığı can sıkıcı sakatlık, sezonunu yarıda kesti. talkSPORT sunucularından Alan Brazil de Grealish'in Merseyside'daki tartışılmaz kalitesini ve etkisini güçlü şekilde savundu.

"Jack'in yeteneğine sahip bir oyuncunun topla koşmasını, topu iyi korumasını, ceza sahasına girmesini izlemeyi seviyorum" diyen Brazil, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, 'O bir lüks oyuncu' demesinden nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Bir takımı takım yapan her şeydir; her türden oyuncuya ihtiyaç vardır.

"Jack'i seviyorum, gerçekten seviyorum. Evet, zamanında yaramazlıkları oldu ama biz oynarken bu normaldi. Şimdi durum farklı. Ama onun bazı maçlarda ne kadar olağanüstü oynadığına bakın. Everton taraftarı onu gerçekten seviyor."