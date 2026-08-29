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Jack Grealish transferinde darbe! Unai Emery'nin tavrı ortaya çıkarken Aston Villa'nın Man City yıldızını neden "geri almayacağı" açıklandı
Grealish'i Manchester City'de belirsiz bir gelecek bekliyor
Grealish, transfer döneminin son günü öncesinde City'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. 30 yaşındaki kanat oyuncusu sezonun açılışındaki ilk iki maçta forma giydi, ancak cuma günkü Crystal Palace karşısında alınan 4-1'lik galibiyette kadroya hiç alınmadı.
Bu ani kadro dışı kalış, Etihad Stadyumu'ndan ayrılabileceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. City teknik direktörü Enzo Maresca daha önce İngiltere milli oyuncusunun bu sezon fırsatlar bulacağını ima etmişti, ancak Grealish milli takım kariyerini yeniden canlandırmak için düzenli süreye umutsuzca ihtiyaç duyuyor.
Sonuç olarak kanat oyuncusu, birkaç Premier League kulübüyle ciddi şekilde anılıyor. Çocukluk kulübü Aston Villa'ya dönüş uzun süredir gündeme getirilirken, Everton ve Sunderland'ın da ciddi ilgisi bulunuyor. Ancak City, ikincisinden gelen bir teklif olduğu yönündeki haberleri hızla reddetti.
- AFP
Yorumcuya göre Villa'ya dönüş ihtimali ortadan kalktı
Villa'nın eski kaptanını kiralık olarak geri getirmekle ilgilendiği yönündeki haberlere rağmen, Tony Cascarino, Emery'nin bu hamleyi engelleyeceğine inanıyor. Yorumcu, Grealish'in Villa Park'ta oluşturulan zorlu taktiksel yapıya kesinlikle uymadığını savundu. talkSPORT'a konuşan Cascarino, olası bir Midlands dönüşü ihtimaline soğuk baktı.
"Bence teknik direktör [Emery], Jack'i geri almaz" diye açıkladı. "Bence Unai Emery, bazı oyuncuların belirli şeyleri yapmasını istiyor ve Jack'in bu kriterleri karşıladığından emin değilim."
Everton, Grealish ile yeniden buluşmaya hâlâ istekli
Villa'ya dönüş karmaşık görünse de, Grealish'in tercihini Everton'dan yana kullandığı bildiriliyor. Kanat oyuncusu, geçen sezon Goodison Park'taki kiralık döneminde son derece etkileyici bir performans sergilemişti ancak ocak ayında yaşadığı can sıkıcı sakatlık, sezonunu yarıda kesti. talkSPORT sunucularından Alan Brazil de Grealish'in Merseyside'daki tartışılmaz kalitesini ve etkisini güçlü şekilde savundu.
"Jack'in yeteneğine sahip bir oyuncunun topla koşmasını, topu iyi korumasını, ceza sahasına girmesini izlemeyi seviyorum" diyen Brazil, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, 'O bir lüks oyuncu' demesinden nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Bir takımı takım yapan her şeydir; her türden oyuncuya ihtiyaç vardır.
"Jack'i seviyorum, gerçekten seviyorum. Evet, zamanında yaramazlıkları oldu ama biz oynarken bu normaldi. Şimdi durum farklı. Ama onun bazı maçlarda ne kadar olağanüstü oynadığına bakın. Everton taraftarı onu gerçekten seviyor."
- AFP
Moyes, yakın vadeli transfer söylentilerini küçümsedi
Everton menajeri David Moyes, City'nin gözden düşen oyuncusu için yakın zamanda bir anlaşma yapılacağı yönündeki beklentileri düşürmeye çalıştı. Bournemouth deplasmanı öncesinde konuşan Moyes, kartlarını açık etmedi.
Moyes, "Biz oyuncu transferiyle ilgileniyoruz ve mümkünse kadromuza bazı oyuncular katıp katamayacağımıza bakıyoruz" dedi. "Ama bunun garantisi yok ve tek bir kişinin adını vermek yanlış olur. Jack bizim kulübümüzde değil. Bizim için harikaydı, çok iyi bir çocuktu ama başka bir kulüpte olduğu için onun hakkında konuşmamız doğru olmaz."
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