Eski Everton savunmacısı Stubbs, Grealish'in bir süre daha kalıp kalmayacağı sorulduğunda, Gambler Media aracılığıyla konuşurken GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Dürüst olmam gerekirse, bunun ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum.

“Geçen yıl geldiğinde mükemmel olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten çok iyiydi. Sezonun ilk bölümünde kalite açısından herkesten açık ara öndeydi. Sonrasında da ayağından yaşadığı sakatlık oldu ve bu Everton'ı etkiledi.

“Bence bu yaz, Everton'ın bu konuda her zaman çok rahat olduğu dönemlerden biriydi. Bulundukları durumdan çok memnunlardı ve bunun çok geç bir ekleme olmasına razılardı çünkü sanırım City ile konuşuyorlardı, sanırım Jack ile konuşuyorlardı ve Everton için onun iki aylık maaşını ödememek uygundu; çünkü transfer döneminin en sonunda da onu alabilirlerdi.

“Bu yüzden Jack geri döndü ve bence, olsa olsa, muhtemelen David'in istediği seviyenin biraz gerisindeydi çünkü sezon öncesinde Man City ile yeterince dakika alamadı. Ardından son bir iki maçta oynamaya başladı.

“Dürüst olmam gerekirse, çünkü Jack'i seviyorum, biraz paslı göründü. Hâlâ maç keskinliğini bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama bence bu ara ona çok iyi gelmiştir. Milli ara sonrasında da Jack Grealish'i giderek daha fazla göreceğimizi bekliyorum.”