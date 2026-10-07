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Jack Grealish, serbest oyuncu olurken Everton'da kalacak mı? Merseyside'da pasını atmaya çalışan Manchester City'ye ait forvet için "ilginç" karar
100 milyon sterlinlik Grealish, City'deki sözleşmesinin tükenişini izliyor
Bunun nedeni, eski kulübü Aston Villa'ya karşı oynarken ayak sakatlığı yaşamasıyla 2025-26 sezonunun ani şekilde sona ermesiydi ve bu sakatlık sonunda ameliyat gerektirdi. Etihad Stadyumu'na kısa bir dönüş yaptı, ancak City'nin yeni patronu Enzo Maresca yönetiminde tamamen temiz bir sayfa açamadı.
Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, 2021'de £100 milyon ($132m) karşılığında Manchester'a transfer olduğunda Britanya transfer rekorunu kıran oyuncu, kendisini kazançlı sözleşmesinin son 12 ayına girmiş halde buluyor.
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Everton, İngiltere yıldızına daha fazla özgürlük tanıyor
Bu anlaşma, Everton forması giyerken tamamlanacak ve David Moyes da yetenekli 31 yaşındaki oyuncunun yeniden emrinde olmasından büyük memnuniyet duyacak. Geçen sezon zamansız yaşadığı sakatlıktan önce Grealish’te yeniden bir kıvılcım görülmüştü; yüzündeki gülümseme geri dönmüştü.
City’de Üçleme kazanan bir oyuncu oldu; Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı, ancak topa sahip olma talimatları nedeniyle yaratıcı içgüdülerinin körelmesiyle birlikte Pep Guardiola tarafından büyük ölçüde dizginlendiği düşünüldü.
Hill Dickinson Stadyumu’nda kendisine daha fazla özgürlük tanınıyor; Everton, 39 kez milli olan kanat oyuncusunun zincirlerini çözmeye hazır. Eğer 2026-27 sezonu planlandığı gibi geçerse, bir noktada tam zamanlı sözleşme şartları da masaya yatırılabilir.
Grealish, 2027 yazının ötesinde Everton'da kalacak mı?
Eski Everton savunmacısı Stubbs, Grealish'in bir süre daha kalıp kalmayacağı sorulduğunda, Gambler Media aracılığıyla konuşurken GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Dürüst olmam gerekirse, bunun ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum.
“Geçen yıl geldiğinde mükemmel olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten çok iyiydi. Sezonun ilk bölümünde kalite açısından herkesten açık ara öndeydi. Sonrasında da ayağından yaşadığı sakatlık oldu ve bu Everton'ı etkiledi.
“Bence bu yaz, Everton'ın bu konuda her zaman çok rahat olduğu dönemlerden biriydi. Bulundukları durumdan çok memnunlardı ve bunun çok geç bir ekleme olmasına razılardı çünkü sanırım City ile konuşuyorlardı, sanırım Jack ile konuşuyorlardı ve Everton için onun iki aylık maaşını ödememek uygundu; çünkü transfer döneminin en sonunda da onu alabilirlerdi.
“Bu yüzden Jack geri döndü ve bence, olsa olsa, muhtemelen David'in istediği seviyenin biraz gerisindeydi çünkü sezon öncesinde Man City ile yeterince dakika alamadı. Ardından son bir iki maçta oynamaya başladı.
“Dürüst olmam gerekirse, çünkü Jack'i seviyorum, biraz paslı göründü. Hâlâ maç keskinliğini bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama bence bu ara ona çok iyi gelmiştir. Milli ara sonrasında da Jack Grealish'i giderek daha fazla göreceğimizi bekliyorum.”
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Grealish, MLS ve Suudi Arabistan konuşmalarının ardından sunabileceği çok şey olduğunu gösterdi
Grealish, Everton'a yeniden katıldığından bu yana dört maça çıktı. 2026-27 sezonundaki ilk golünü hâlâ bekliyor; geçen sezon 22 maçta iki gol kaydetmişti.
Bir dönem, MLS ve Suudi Pro Ligi'ndeki takımlarla anılması nedeniyle West Midlands doğumlu oyuncunun İngiliz futbolundan tamamen ayrılması da konuşuluyordu, ancak onun hâlâ sunacağı çok şey olduğu açık ve Everton, önümüzdeki haftalar, aylar ve potansiyel olarak yıllar boyunca bundan faydalanan taraf olmayı umacaktır.
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