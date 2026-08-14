Grealish'in bir sonraki adımda neye ihtiyaç duyduğu sorulan eski City savunmacısı Hendry, Localsinsider.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Jack, Villa'dan çok büyük bir bonservis bedeliyle geldi ve oyununu, Jack Grealish'in Villa'da oynadığı biçimden çok, takımın oynayışına göre epey değiştirdi.

“Blackburn Rovers'ta akademi antrenörü olarak ve 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptığım dönemi hatırlıyorum; Villa'da genç bir Jack Grealish vardı. O gece Villa 21 yaş altı ya da 23 yaş altı takımının teknik direktörü olarak rakibim olan Gordon Cowens'a, 'vay canına, ne yetenek' dediğimi hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse farklı bir oyuncuydu çünkü daha çocukken öne çıkıyordu.

“Ama bence yaptığı şey şu oldu: City'ye gittiğinde, takımın bir parçası olmak ve Pep'in takıma vermesini istediği şeyi sunmak için kendi oyunundan biraz fedakarlık etti. Her oyuncu böyle adapte olamaz. Bu yüzden de hakkını vermek lazım çünkü belli ki bunun karşılığında, bir oyuncunun derinlerde başarmak istediği şey olan kupaları ve ödülleri kazandı. Siz de bir şeyler kazanmak istersiniz.

“Büyük bonservis bedelinden, Jack Grealish'in sahip olduğu kaliteden ve yetenekten bağımsız olarak, bence kariyerini oynadı ve sakatlıklardan da uzak kalmadı ama kariyerini gerçekten çok, çok iyi yönetti.

“Bunun için de ona hakkını teslim etmek gerekir çünkü sonunda, kariyeri bittiğinde, bunu gösterecek kupaları ve zenginliği olacak. Bu başarıya ulaşmak için kariyerinin bir kısmından gerçekten fedakarlık ettiği için de onu takdir ediyorum.

“Bir futbolcu olarak akıllıca davrandı. Ben böyle görüyorum. Biri gelirse kalıcı bir transfer yapabilir ama City'ye dönüp bir kez daha denemek de isteyebilir. Sözleşmesinde bir yıl kaldı, bu yüzden 'biliyor musun, bir yıl daha bir şeyler başarmaya çalışmak için oraya geri dönüyorum' diyor olabilir. Elbette teknik ekip farklı. Görevin başında farklı bir menajer var ve gidip kendini ona yeniden kabul ettirecek.”