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Jack Grealish, rekor kıran 100 milyon sterlinlik Manchester City transferiyle ilgili soru işaretlerine rağmen kariyerini ne kadar “zekice” en üst düzeye çıkardı?
Grealish, 2021'de Manchester City'ye katıldığında tarihe geçti
West Midlands doğumlu Grealish, Aston Villa'da A takım düzeyinde yaptığı çıkışın ardından meteoritik bir yükseliş yaşadı. 2019'da kendini Championship'te oynarken bulan oyuncunun, Etihad Stadyumu'na rekor kıran transferi Ağustos 2021'de tamamlandı.
Bu anlaşmada dokuz haneli bir bonservis bedeli ödendi; City, Britanyalı yıldızların transferi söz konusu olduğunda tarih kitaplarını yeniden yazdı. Pep Guardiola, planlarında ekstra yaratıcılığa yer gördü.
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Goller ve kupalar: Grealish'in Manchester City'deki rakamları
Titiz Katalan teknik adam şimdi de Grealish'i dizginlemekle suçlanıyor; öyle ki, City'nin sol kanadında sık sık görev yaparken bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Kendisini ortaya koyma ve rakiplerin üzerine gitme isteğinin yıllar içinde azaldığı düşünülüyor.
Mavililer formasıyla 157 maçta sadece 17 gol kaydedildi, Manchester'da kadro sıralamasında geriye düşmesi de 2025 yazında Everton'a kiralanmasına yol açtı. Orada yeniden kıvılcım yakalandı, ancak ardından talihsiz bir ayak sakatlığı yaşadı.
Şimdi, City bonservis talebini düşürmeyi kabul ederse, Grealish'in kendisine yeni ve kalıcı bir yuva bulmasından söz ediliyor; birçok kişi için yeni bir başlangıç gerekiyor. Manchester'da yedi kupa kazanmış olmasıyla birlikte bunun bulunması mümkün olabilir; bunlar arasında üç Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de yer alıyor.
Grealish neden sorularla karşı karşıya kalmasına rağmen "akıllıca" davrandı?
Grealish'in bir sonraki adımda neye ihtiyaç duyduğu sorulan eski City savunmacısı Hendry, Localsinsider.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Jack, Villa'dan çok büyük bir bonservis bedeliyle geldi ve oyununu, Jack Grealish'in Villa'da oynadığı biçimden çok, takımın oynayışına göre epey değiştirdi.
“Blackburn Rovers'ta akademi antrenörü olarak ve 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev yaptığım dönemi hatırlıyorum; Villa'da genç bir Jack Grealish vardı. O gece Villa 21 yaş altı ya da 23 yaş altı takımının teknik direktörü olarak rakibim olan Gordon Cowens'a, 'vay canına, ne yetenek' dediğimi hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse farklı bir oyuncuydu çünkü daha çocukken öne çıkıyordu.
“Ama bence yaptığı şey şu oldu: City'ye gittiğinde, takımın bir parçası olmak ve Pep'in takıma vermesini istediği şeyi sunmak için kendi oyunundan biraz fedakarlık etti. Her oyuncu böyle adapte olamaz. Bu yüzden de hakkını vermek lazım çünkü belli ki bunun karşılığında, bir oyuncunun derinlerde başarmak istediği şey olan kupaları ve ödülleri kazandı. Siz de bir şeyler kazanmak istersiniz.
“Büyük bonservis bedelinden, Jack Grealish'in sahip olduğu kaliteden ve yetenekten bağımsız olarak, bence kariyerini oynadı ve sakatlıklardan da uzak kalmadı ama kariyerini gerçekten çok, çok iyi yönetti.
“Bunun için de ona hakkını teslim etmek gerekir çünkü sonunda, kariyeri bittiğinde, bunu gösterecek kupaları ve zenginliği olacak. Bu başarıya ulaşmak için kariyerinin bir kısmından gerçekten fedakarlık ettiği için de onu takdir ediyorum.
“Bir futbolcu olarak akıllıca davrandı. Ben böyle görüyorum. Biri gelirse kalıcı bir transfer yapabilir ama City'ye dönüp bir kez daha denemek de isteyebilir. Sözleşmesinde bir yıl kaldı, bu yüzden 'biliyor musun, bir yıl daha bir şeyler başarmaya çalışmak için oraya geri dönüyorum' diyor olabilir. Elbette teknik ekip farklı. Görevin başında farklı bir menajer var ve gidip kendini ona yeniden kabul ettirecek.”
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Grealish, transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılacak mı?
Stres kırığı nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra tam formuna dönmek için çalışmalarını sürdüren Grealish, artık yeni teknik direktör Enzo Maresca ile çalışan City kadrosuna katıldı.
İtalyan teknik adamın daha önce Guardiola'nın yanında yardımcı antrenörlük yapmış olması nedeniyle Etihad'dakilerden bazıları için tanıdık bir yüz olan Maresca'nın, 1 Eylül'deki bir sonraki transfer döneminin son günü gelmeden önce gelecekler ve gideceklerle ilgili vermesi gereken büyük kararlar var.
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