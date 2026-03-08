Jack Grealish, İngiltere ve Everton'ın yıldızı ayak ameliyatından sonra iyileşme sürecine ilişkin olumlu bir açıklama yaparken, "her zamankinden daha güçlü" olacağına dair söz verdi

Grealish'in sezonun ilk yarısında Everton formasıyla Premier Lig'de 20 maçta 2 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergilemesi nedeniyle, bu sakatlık hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir darbe oldu. Ameliyatından kısa bir süre sonra yaşanan bu talihsizliğin zamanlamasını değerlendiren Grealish, hayal kırıklığını itiraf etse de geleceğe odaklanmaya devam etti ve şöyle konuştu: "Sezonun böyle bitmesini istemedim ama futbol böyle, çok üzüldüm."

Devam etti: "Ameliyat oldu ve şimdi tüm odak noktam tekrar forma girmek. Daha formda, daha güçlü ve eskisinden daha iyi bir şekilde geri döneceğime eminim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok önemli. Personel, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar inanılmazdı ve bu kulübü temsil etmeyi çok seviyorum."