Getty Images Sport
Çeviri:
Jack Grealish, İngiltere ve Everton'ın yıldızı ayak ameliyatından sonra iyileşme sürecine ilişkin olumlu bir açıklama yaparken, "her zamankinden daha güçlü" olacağına dair söz verdi
Grealish için iyileşme süreci başlıyor
Takipçilerini ilerlemesinden haberdar etmek için Instagram'a giren 30 yaşındaki oyuncu, diz scooterı ve koruyucu moon boot kullanımı da dahil olmak üzere mevcut yaşam tarzını detaylı olarak anlatan bir dizi fotoğraf paylaştı. Zorlukların ardından pozitif kalmaya çalışan oyuncu, Instagram'da "Ameliyattan 4 hafta sonra, her zamankinden daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalışıyorum" yazdı.
- Getty Images Sport
Toffees yıldızına destek yağdı
Orta saha oyuncusunun paylaştığı fotoğraflar, hayranlarına günlük rutinine dair bir fikir verdi. Fotoğraflarda spor salonundaki rehabilitasyon seansları ve sauna ziyaretlerinden, Grealish'in DJ'lik yapmaya çalıştığı neşeli bir kareye kadar her şey yer alıyordu. Bu paylaşım, futbol dünyasının dikkatini hızla çekti. İngiltere milli takım arkadaşı James Maddison ve eski Man City takım arkadaşları Nathan Ake ve Oleksandr Zinchenko, Grealish'in tam formuna kavuşmak için çıktığı uzun yolculuğun başında ona destek mesajları gönderenler arasındaydı.
Sezonu bitiren darbeyle yıkılmış
Grealish'in sezonun ilk yarısında Everton formasıyla Premier Lig'de 20 maçta 2 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergilemesi nedeniyle, bu sakatlık hem oyuncu hem de kulüp için büyük bir darbe oldu. Ameliyatından kısa bir süre sonra yaşanan bu talihsizliğin zamanlamasını değerlendiren Grealish, hayal kırıklığını itiraf etse de geleceğe odaklanmaya devam etti ve şöyle konuştu: "Sezonun böyle bitmesini istemedim ama futbol böyle, çok üzüldüm."
Devam etti: "Ameliyat oldu ve şimdi tüm odak noktam tekrar forma girmek. Daha formda, daha güçlü ve eskisinden daha iyi bir şekilde geri döneceğime eminim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok önemli. Personel, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar inanılmazdı ve bu kulübü temsil etmeyi çok seviyorum."
- (C)Getty Images
Grealish'in geleceği ne olacak?
Grealish'in öncelikli hedefi sahalara dönmek olsa da, uzun vadeli geleceği yaz transfer dönemi yaklaşırken önemli bir ilgi konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesinin bir yılı kalan Grealish'in Manchester City'ye dönmesi bekleniyor, ancak Everton'ın 50 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında geçici transferini kalıcı hale getirme opsiyonu olduğu bildiriliyor.
Grealish, 2026 Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyerek transfer seçeneklerini artırma şansına neredeyse hiç sahip olmayacak, çünkü City'den kiralık olarak oynayan oyuncu, Thomas Tuchel'in Mayıs sonunda turnuva için nihai kadrosunu açıklamadan önce forma girme ihtimali düşük.
Reklam