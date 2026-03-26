Jack Grealish'in transfer ücreti ne kadar olacak? Everton, Wrexham ve MLS takımlarının Man City'nin kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia edilirken, transfer ücreti 50 milyon sterlin olarak belirtiliyor
Sakatlık ve ameliyat, Grealish'in 2025-26 sezonunu sona erdirdi
Eski Aston Villa oyun kurucusunun Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk dönemine verimli bir başlangıç yaptığını gören Everton'ın, 2025-26 sezonu sona erdiğinde Grealish ile tam zamanlı bir sözleşme için görüşmeye başlaması bekleniyor.
18 Ocak'ta eski takımı Villa'yı 1-0 yendikleri maçta sol ayağında stres kırığı geçirdi. Ardından ameliyat oldu ve sezonu maalesef erken bir şekilde noktaladı.
O zamana kadar Toffees formasıyla 2 gol ve 6 asist kaydetmiş ve Ağustos ayında Premier League'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmıştı, ancak Everton'ın Avrupa'ya yükselme mücadelesine katkıda bulunma ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayalleri suya düştü.
Everton, Grealish'in kiralık transferini kalıcı hale getirmeyi düşünecek mi?
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak sahip olduğu deneyim ve yetenek, David Moyes için gelecekte büyük önem taşıyacaktır. Ancak Grealish’in 2026-27 sezonuna alışık olduğu bir ortamda mı yoksa tamamen yeni bir ortamda mı başlayacağı henüz belli değil.
Toffees'in bir anlaşma yapmasını bekleyip beklemediğini sorulan Dunne, Betinia ile birlikte GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bence Grealish, sezonun ilk yarısında Everton için değerli bir oyuncu olacağını yeterince kanıtladı. Onun için 50 milyon sterlin harcayabilecekler mi, bilmiyorum, belki biraz yeniden pazarlık etmeye çalışabilirler ama Everton'ın bu kalitede bir oyuncuyu tam zamanlı olarak kadrosuna katma, onu tam bir sezon boyunca oynatma arzusu olmalı.
“Gerçekten iyi gidiyorlar, umarım bu yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırlar. Bu, sadece Grealish'in gelmesinin değil, birkaç üst düzey oyuncunun daha gelmesinin cazibesini artırır. Everton'da doğru menajerin görevde olduğunu düşünüyorum. 10 oyuncu transfer etmelerine gerek yok, iki veya üç kaliteli oyuncu eklemeye başlamaları gerekiyor ve Jack Grealish kesinlikle bu oyunculardan biri.”
Yaz transfer döneminde Grealish'in transferi ne kadara mal olacak?
Grealish’in sakatlığı transfer görüşmelerinde dikkate alınacak olsa da, Eylül ayında 31 yaşına girecek olması da aynı şekilde hesaba katılacaktır. Bu durum göz önüne alındığında, 50 milyon sterlinlik bir fiyat talebi biraz iddialı bulunabilir.
Müzakerelere girecek kulüplerin bu ücreti düşürme çabaları konusunda daha fazla baskı altında kalan Dunne, şunları ekledi: “Sanırım 50 milyon sterlinlik bir ücret üzerinden kiralama anlaşması yaparsınız ve evet, bunu yaparız, ancak asıl sözleşme geldiğinde ve transfer ücreti yeniden müzakere edildiğinde, bence bu rakam biraz daha düşük olabilir.
“30 yaşın üzerinde, bu sezon sakatlık geçirdi, şu anda İngiltere kadrosunda değil, bu yüzden Everton'ın bu rakamı düşürmeye çalışması için pek çok neden var. Eğer düşürebilirlerse, yine de 50 milyon sterlin değerinde, gerçekten yüksek kaliteli bir oyuncu alacaklarını bilecekler, ancak her zaman onu biraz daha ucuza almaya çalışmayı seveceklerdir.
“Bence Everton için heyecan verici bir dönem çünkü yeni stadyumla nihayet bir yer edinebilecek ve düzenli olarak ilk altı, yedi takım arasında mücadele edebilecek potansiyele sahipler.”
Suudi Arabistan, ABD, Galler: Grealish hangi takıma transfer olacak?
Grealish, Everton'da geçirdiği kısa süreden memnun kaldığı için bu projenin bir parçası olmak isteyebilir. Ancak bu değişken karakterli West Midlands doğumlu oyuncuya başka seçeneklerin de sunulması bekleniyor. Suudi Pro Ligi'nden ilgi gördüğü düşünülüyor.
Lionel Messi ve Son Heung-min'in yanı sıra bir başka tanınmış ismin de ABD'ye transfer olmasıyla birlikte MLS'deki takımların da harekete geçeceği konuşulurken, Hollywood'un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac'in söz sahibi olduğu Wrexham'ın, rekor kıran dördüncü üst üste yükselmeyle Premier Lig'e çıkması halinde Grealish için hamle yapması yönünde baskı görüyor.