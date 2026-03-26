Jack Grealish'in transfer ücreti ne kadar olacak? Everton, Wrexham ve MLS takımlarının Man City'nin kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia edilirken, transfer ücreti 50 milyon sterlin olarak belirtiliyor

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak sahip olduğu deneyim ve yetenek, David Moyes için gelecekte büyük önem taşıyacaktır. Ancak Grealish’in 2026-27 sezonuna alışık olduğu bir ortamda mı yoksa tamamen yeni bir ortamda mı başlayacağı henüz belli değil.

Toffees'in bir anlaşma yapmasını bekleyip beklemediğini sorulan Dunne, Betinia ile birlikte GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bence Grealish, sezonun ilk yarısında Everton için değerli bir oyuncu olacağını yeterince kanıtladı. Onun için 50 milyon sterlin harcayabilecekler mi, bilmiyorum, belki biraz yeniden pazarlık etmeye çalışabilirler ama Everton'ın bu kalitede bir oyuncuyu tam zamanlı olarak kadrosuna katma, onu tam bir sezon boyunca oynatma arzusu olmalı.

“Gerçekten iyi gidiyorlar, umarım bu yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırlar. Bu, sadece Grealish'in gelmesinin değil, birkaç üst düzey oyuncunun daha gelmesinin cazibesini artırır. Everton'da doğru menajerin görevde olduğunu düşünüyorum. 10 oyuncu transfer etmelerine gerek yok, iki veya üç kaliteli oyuncu eklemeye başlamaları gerekiyor ve Jack Grealish kesinlikle bu oyunculardan biri.”