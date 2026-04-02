Jack Grealish'in geleceği ne olacak? Everton, sakatlığına rağmen Man City'den kiralanan oyuncuyu sezon sonundan sonra da kadroda tutmak için çaba gösteriyor

Grealish’in Hill Dickinson Stadyumu’nda yakaladığı ivme, Ocak ayında durdu. Eski takımı Villa’ya karşı 1-0 kazanılan maç sırasında, 30 yaşındaki oyuncu sol ayağında ameliyat gerektiren bir stres kırığı geçirdi. Bu aksilik üzerine düşüncelerini paylaşan Grealish, taraftarlarla hayal kırıklığını dile getirdi ancak daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi. "Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol böyle bir şey, çok üzüldüm," dedi kanat oyuncusu. "Ameliyat oldu ve şimdi tüm odak noktam tekrar forma girmek. Eski halimden daha formda, daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri döneceğime eminim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar inanılmazdı ve bu kulübü temsil etmeyi gerçekten çok seviyorum."