Jack Grealish'in geleceği ne olacak? Everton, sakatlığına rağmen Man City'den kiralanan oyuncuyu sezon sonundan sonra da kadroda tutmak için çaba gösteriyor
Toffees, Grealish'i kalıcı olarak kadrosuna katmayı hedefliyor
Daily Mail'e göre Everton, Grealish'i Merseyside'da tutma konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor ve oyuncunun geleceği konusunda görüşmeler şimdiden başladı. 30 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında adeta bir keşif niteliğindeydi ve sezonunu sonlandıran ağır bir sakatlık geçirmeden önce David Moyes'un takımının en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Haberde, kulübün hem kalıcı transfer hem de ikinci bir sezonluk kiralama olasılığını değerlendirdiği belirtiliyor. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, 22 maçta 2 gol ve 6 asistle Friedkin Group'un projesine katkıda bulunmuştu. Man City ile yapılan mevcut kiralama sözleşmesinde 50 milyon sterlinlik (66 milyon dolar) satın alma opsiyonu bulunsa da, Everton yönetiminin oyuncunun yaşı ve son dönemdeki form düşüklüğü göz önüne alınarak daha düşük bir ücret üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.
Sakatlık ve hayal kırıklığıyla sona eren 2025-26 sezonu
Grealish’in Hill Dickinson Stadyumu’nda yakaladığı ivme, Ocak ayında durdu. Eski takımı Villa’ya karşı 1-0 kazanılan maç sırasında, 30 yaşındaki oyuncu sol ayağında ameliyat gerektiren bir stres kırığı geçirdi. Bu aksilik üzerine düşüncelerini paylaşan Grealish, taraftarlarla hayal kırıklığını dile getirdi ancak daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi. "Sezonun böyle bitmesini istemezdim ama futbol böyle bir şey, çok üzüldüm," dedi kanat oyuncusu. "Ameliyat oldu ve şimdi tüm odak noktam tekrar forma girmek. Eski halimden daha formda, daha güçlü ve daha iyi bir şekilde geri döneceğime eminim. Bu inanılmaz kulübe geldiğimden beri gördüğüm destek benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar inanılmazdı ve bu kulübü temsil etmeyi gerçekten çok seviyorum."
Anlaşmanın anahtarı Avrupa’nın hedefleri
Everton, Moyes yönetiminde şu anda Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerlerken, kıtasal sahnede oynama ihtimali Grealish için belirleyici bir faktör olabilir. Kalıcı bir transfer, Toffees için önemli bir niyet beyanı niteliğinde olacak ve kulübün üst düzey yetenekleri çekip elinde tutabildiğini kanıtlayacaktır. Grealish'in yeni yönetim tarafından sunulan vizyondan etkilendiği ve kulübü yeni bir döneme taşımaya istekli olduğu düşünülüyor. Bu görüşmelerin başarıyla sonuçlanması, hem taraftarlar hem de takım için büyük bir moral kaynağı olacaktır. Everton'ın Grealish'i kadrosuna katması, potansiyel olarak daha fazla yüksek profilli transferin önünü açabilir. Oyuncunun soyunma odasındaki etkisi ve sahadaki yaratıcılığı, Premier League'in köklü elitlerine meydan okumak isteyen bir takım için vazgeçilmez unsurlar olarak görülüyor.
Manchester City'den kiralık olarak gelen oyuncuyu gelecekte neler bekliyor?
City açısından Everton'ın ilgisi, Etihad'daki sözleşmesinin son aşamalarına giren oyuncu için net bir çıkış yolu sunuyor. Grealish'in iyileşme sürecinin zamanlaması nedeniyle Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası İngiltere kadrosunda yer alması pek olası görünmediğinden, oyuncunun odak noktası tamamen sezon öncesi hazırlıklarına yetişmek. Bu hazırlıkların Finch Farm'da mı yoksa başka bir yerde mi yapılacağı ise milyonlarca sterlinlik bir soru işareti olarak duruyor. Everton, tüm tarafları tatmin edecek bir anlaşma yapabilirse, oyun kurucu, Blues'un iddialı yeniden yapılanma sürecinin yüzü olmaya devam edecek gibi görünüyor. Şu an için, başarılı bir kiralamayı uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek isteyen müzakerecilerin elinde top.