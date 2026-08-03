Grealish'in ayrılığına dair spekülasyonlar, Manchester City'nin Asya'daki sezon öncesi kamp kadrosunda yer almamasının ardından yoğunlaştı. Ancak oyuncu, sosyal medya üzerinden kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları hızla yalanladı.

Kişisel hesabından açıklama yapan Grealish, yokluğunun nedenini netleştirdi: "Sadece bilginiz olsun, hâlâ bir sakatlıktan dönmeye çalışıyorum, bu yüzden henüz antrenman yapmıyorum. 'Kadro dışı' bırakılmadım, o yüzden saçma sapan konuşmayı bırakın, teşekkürler."

Bu arada, City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca da oyuncuyla arasındaki iyi ilişkiyi yeniden vurguladı: "Şu anda burada. O bir Manchester City oyuncusu. Her zaman aynı şeyi söyledim. Katıldığım her kulüpte, kulübe ait oyuncular olup olmadığını bilmek isterim.

"Onları çalıştırmaya gayret etmek benim görevim. Jack burada. Ayrıldığımdan beri Jack ile iyi bir ilişkim var. Ayrıca iletişim halindeyiz ve bunun nedeni onun kocaman bir kalbe sahip olması ve çok iyi bir insan olması. Sebebi bu, sonra da neler olacağını göreceğiz."