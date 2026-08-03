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Jack Grealish'e Manchester City'den çıkış için sürpriz bir yol sunuldu; Avrupa devi cüretkâr bir transfer hamlesi planlıyor
Atletico'nun hedefinde Man City kanat oyuncusu var
The Sun'a göre, La Liga devi Atletico, bu yaz transfer döneminde City kanat oyuncusu Grealish'i kadrosuna katmak için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor. 30 yaşındaki oyuncu, 2025–26 sezonunu Everton'da kiralık olarak geçirdi ve ocak ayında ayağını kırmadan önce iki gol ve altı asist kaydetti.
Atletico yönetimi, Grealish'in hem topa sahipken hem de top rakipteyken gösterdiği çalışma temposunu beğeniyor ve onu teknik direktör Diego Simeone'nin taktik sistemi için güçlü bir uyum olarak görüyor.
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Grealish ve Maresca söylentilere yanıt verdi
Grealish'in ayrılığına dair spekülasyonlar, Manchester City'nin Asya'daki sezon öncesi kamp kadrosunda yer almamasının ardından yoğunlaştı. Ancak oyuncu, sosyal medya üzerinden kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları hızla yalanladı.
Kişisel hesabından açıklama yapan Grealish, yokluğunun nedenini netleştirdi: "Sadece bilginiz olsun, hâlâ bir sakatlıktan dönmeye çalışıyorum, bu yüzden henüz antrenman yapmıyorum. 'Kadro dışı' bırakılmadım, o yüzden saçma sapan konuşmayı bırakın, teşekkürler."
Bu arada, City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca da oyuncuyla arasındaki iyi ilişkiyi yeniden vurguladı: "Şu anda burada. O bir Manchester City oyuncusu. Her zaman aynı şeyi söyledim. Katıldığım her kulüpte, kulübe ait oyuncular olup olmadığını bilmek isterim.
"Onları çalıştırmaya gayret etmek benim görevim. Jack burada. Ayrıldığımdan beri Jack ile iyi bir ilişkim var. Ayrıca iletişim halindeyiz ve bunun nedeni onun kocaman bir kalbe sahip olması ve çok iyi bir insan olması. Sebebi bu, sonra da neler olacağını göreceğiz."
Şampiyonlar Ligi'ne dönüş seçeneği ortaya çıktı
Madrid'e yapılacak bir transfer, Grealish'i geçen sezon La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında yarı finale yükselen Atletico ile birlikte yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine taşıyacak. Metropolitano'ya gitmesi halinde Grealish, kanatlarda Lee Kang-in, Alex Baena, Thiago Almada ve Ademola Lookman gibi isimlerle sert bir rekabet yaşayacak. İspanya'ya transfer gerçekleşmezse, diğer haberler Everton ve Aston Villa'nın oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü belirtiyor.
- Getty Images Sport
Yaz transfer kararı yaklaşıyor
Grealish'in City ile olan sözleşmesinde 12 ay kaldı ve haftalık 300.000 sterlinlik paketinden vazgeçmeyi seçerse maaşında ciddi bir indirimi kabul etmek zorunda. Yaz transfer döneminin son tarihi öncesinde yeni bir kulübe karar vermeden önce, ayak sakatlığını atlatmak hâlâ onun birincil önceliği. Uzun vadeli geleceğinin netliğe kavuşmasının, yaklaşan iç sezon başlamadan önce City yönetiminin başlıca önceliklerinden biri olması bekleniyor.
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