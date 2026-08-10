2021 yazında Grealish, çocukluk kulübü Aston Villa'dan ayrılıp 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) karşılığında Etihad Stadyumu'nun yolunu tutarken Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu ve dokuz haneli bonservis bedeliyle transfer olan ilk Premier League yıldızı olmuştu.

Manchester City'deki ikinci sezonunda üç kupa sevinci yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir oyuncu oldu, ancak Pep Guardiola'nın yöntemlerinin onun yaratıcı ifadesini dizginlediği düşünülüyordu. 2024-25 sezonunun sonunda Grealish, 157 maçta sadece 17 gol kaydetmişti.

Talepkâr Katalan teknik adam Guardiola'nın yönetiminde gözden düşmeye başlamış, bunun sonucunda Everton'a kiralık olarak gitmesine onay verilmişti. Merseyside'daki hayatına iyi bir başlangıç yaparak Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı, ancak talihsiz bir ayak sakatlığı sezonunu ocak ayında erken bitirdi; ameliyat gerektiren bir stres kırığı yaşadı.

39 A milli maçı bulunan oyuncunun Dünya Kupası hayalleri o noktada sona erdi, Everton ise 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti; City ile yaz görüşmelerinde bu bonservis bedelinin düşürülmesini umuyordu. Henüz herhangi bir anlaşma yapılmış değil.