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Jack Grealish'e İngiltere'ye geri dönüş mü? Manchester City'ye ait kanat oyuncusunun, Everton kiralaması sırasında yaşadığı "ruh yıkan" sakatlığın ardından 2026-27'de neye ihtiyacı var?
Üç kupa kazanan Grealish, Everton'da ayak sakatlığı yaşadı
2021 yazında Grealish, çocukluk kulübü Aston Villa'dan ayrılıp 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) karşılığında Etihad Stadyumu'nun yolunu tutarken Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu ve dokuz haneli bonservis bedeliyle transfer olan ilk Premier League yıldızı olmuştu.
Manchester City'deki ikinci sezonunda üç kupa sevinci yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir oyuncu oldu, ancak Pep Guardiola'nın yöntemlerinin onun yaratıcı ifadesini dizginlediği düşünülüyordu. 2024-25 sezonunun sonunda Grealish, 157 maçta sadece 17 gol kaydetmişti.
Talepkâr Katalan teknik adam Guardiola'nın yönetiminde gözden düşmeye başlamış, bunun sonucunda Everton'a kiralık olarak gitmesine onay verilmişti. Merseyside'daki hayatına iyi bir başlangıç yaparak Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı, ancak talihsiz bir ayak sakatlığı sezonunu ocak ayında erken bitirdi; ameliyat gerektiren bir stres kırığı yaşadı.
39 A milli maçı bulunan oyuncunun Dünya Kupası hayalleri o noktada sona erdi, Everton ise 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti; City ile yaz görüşmelerinde bu bonservis bedelinin düşürülmesini umuyordu. Henüz herhangi bir anlaşma yapılmış değil.
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Grealish, İngiltere'nin sol kanadındaki yeri doldurmak için hâlâ bir aday mı?
Kuzey Amerika'da FIFA'nın amiral gemisi turnuvasında yarı finale uzanan süreçte kimse İngiltere'nin sol kanat yerini sahiplenemedi; bu da Thomas Tuchel'in planlarının kıyısında yer alan isimlerin hâlâ kadro seçimi denkleminde olduğu anlamına geliyor.
Grealish'in hâlâ bu grubun bir parçası olup olmadığı sorulduğunda, Halesowen doğumlu Premier League şampiyonu Sharpe, NetBet iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Sol tarafta oynayan oyuncular konusunda ellerinde epey fazla seçenek var gibi görünüyor.
“Dediğin gibi, Grealish var, orada oynayabilen Cole Palmer var, ancak ikisinin de tam anlamıyla çizgiye basan, çabuk adam geçen kanat tipi oyuncular olduğundan emin değilim. Bence [Anthony] Gordon ile [Marcus] Rashford birlikte iyi birer Dünya Kupası geçirdi.
“Sol tarafta iki güçlü aday var ve bu tamamen nasıl bir futbol oynamak istediğinize ve hangi takıma karşı oynadığınıza bağlı. Arjantin'e karşı Rashford'u oyuna almalarını ve sadece beş ya da 10 dakika boyunca topu köşe bayrağının yakınına atıp onun peşinden koşturup Arjantin'i geri döndürmelerini umuyordum. Bu olmadı gibi göründü.
“Bir Grealish ya da bir Palmer muhtemelen topu tutardı, ama gerektiğinde arkaya koşu tehdidi yaratacak o sürate sahip olduklarından emin değilim. Ama evet, Jack Grealish kendini fit hâle getirdiğinde ve Cole Palmer da formunu koruyup geçen yıl yaşadığı küçük sakatlıkları atlattığında, onlar olağanüstü oyuncular ve maçın gidişatını değiştiren oyuncular.”
Grealish'in 2026-27 sezonunda gerçekleşmesine ihtiyaç duyduğu şeyler
Sharpe, City'de zor bir dönem geçirmesi ve Everton'da can sıkıcı form sorunları yaşamasının ardından Grealish'in 2026-27 sezonunda neye ihtiyacı olduğu sorulduğunda şunları ekledi: “Onun sadece fit kalacağı ve sakatlanmayacağı bir yıla ihtiyacı var. Her oyuncunun buna ihtiyacı vardır.
“Sakatlandığınızda, önünüzde uzun bir rehabilitasyon süreci olduğunu ve takım arkadaşlarınızın çoğunu göremeyeceğinizi bildiğinizde bu insanın ruhunu tüketiyor. Takım arkadaşlarınızla yaşanan her şeyi ve sezonu kaçıracaksınız. Siz sadece oynamak istiyorsunuz.
“Sakat olmak herkes için zihinsel ve fiziksel açıdan çok zor, bir de bunun ardından geri dönmek var. Rehabilitasyon, yeniden fit olmak, tekrar takıma girmek, zamanlamanızı ve maç günleri için oyununuzu yeniden kazanmak.
“Bu korkunç bir süreç ama onun şimdi yeniden tempoyu yakalayıp özgüvenini tamamen geri kazanması için 10, 12, 15 maça ihtiyacı var. Eminim Jack Grealish'ten yine harika bir sezon göreceğiz.”
Sharpe, Grealish'in tartışmasız yeteneği hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanılmaz bir oyuncu. Müthiş bir yeteneği var. İngiltere maçını hatırlıyorum, sanırım oynadığımız rakip Almanlardı. Maçın tamamına hükmetti. Topu ondan alamadılar. O, tam olarak böyle bir oyuncu.
“Topla çok rahat. Onunla koşabiliyor. Araya pas bırakabiliyor. Gol atabiliyor. Çok büyük bir yeteneği var. İzlemesi harika. Yüzünde bir gülümsemeyle oynuyor. Taraftarlarla arası çok iyi. Bence oyunun ve kendisinin yüz akı.”
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Manchester City'nin Grealish konusunda büyük bir transfer kararı vermesi gerekiyor
Grealish'in City ile olan sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldı, bu nedenle Etihad'dakilerin eylül ortasında 31 yaşına girecek bir oyuncudan bonservis geliri elde etmek isteyip istemediklerine ya da onun sözleşmesinin sona erip serbest kalmaya doğru ilerlemesine izin verip vermeyeceklerine karar vermesi gerekiyor.
Yeni teknik direktör Enzo Maresca, Guardiola'nın ardından göreve geldikten sonra Manchester'da yeni bir sayfa açtı, ancak kanatlarda Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho ve yeni transfer edilen 17 yaşındaki harika çocuk Jeremy Monga gibi isimlerle forma rekabeti hâlâ oldukça yüksek.
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