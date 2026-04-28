Jack Grealish, çatı katındaki bir barda uyurken fotoğraflandıktan sonra eski Aston Villa yıldızı tarafından savunuldu
Agbonlahor, mahremiyet ihlalini sert bir dille eleştirdi
Everton'ın yıldız oyuncusu Grealish'in Manchester'daki bir çatı katı barda uyurken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmasının ardından, eski Aston Villa takım arkadaşı Agbonlahor onu savundu. Şu anda ciddi bir ayak sakatlığından iyileşme sürecinde olan 30 yaşındaki oyuncu, The Sun gazetesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, arkadaşlarıyla geçirdiği bir öğleden sonra sonrasında, iddiaya göre 'Stories' adlı barda bir sandalyede uyuklarken görüldü.
TalkSPORT'ta konuşan Agbonlahor, Manchester City'den kiralık olarak gelen oyuncunun görüntülerini paylaşanları hemen eleştirdi. Agbonlahor, "İlk düşüncem şuydu: Ben de o durumda bulunmuştum ve bu sadece dışarıda fotoğraf çeken ve bu fotoğraflarla ne yaptıklarını gösteren insanları gösteriyor. Bu bana birkaç kez oldu ve insan şöyle diyor: 'Hadi ama. Hayatında yapacak daha iyi bir işin yok mu?' dersin – fotoğraf çekmek falan filan."
Yaralanma rehabilitasyonuna olan bağlılık sorgulanıyor
Grealish'in paylaşılan görüntüleri şaşkınlık yaratırken, Agbonlahor oyuncunun sahne arkasında profesyonel tavrını koruduğunu vurguluyor. Grealish, stres kırığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından Şubat ayından beri sahalardan uzak; bu sakatlık, onun İngiltere'nin yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer almasını engelledi.
"Dinleyin, o çok şey yaşadı. Sezonu bitiren bir sakatlık geçirdi. Şu anda rehabilitasyonunu yapıyor," diye ekledi Agbonlahor. "Rehabilitasyonunda neler yaptığını gördüm. Geri dönmek için çok çalışıyor. Sanırım Temmuz ayında antrenmanlara dönebilecek - geçen gün bana öyle söyledi. Dinleyin, o fotoğrafların yayınlanmasından memnun olmayacaktır, ama eminim ki antrenmanlarda, rehabilitasyonunu yaparken her şeyi doğru yapıyor. Ancak bu, şu anda yaşadığımız dünyayı özetliyor: insanlar fotoğraf çekip bunları paylaşmak istiyor.”
McCoist'in modern kameralı cep telefonlarıyla ilgili sorunu
Bu görüşü, modern teknolojinin tanınmış kişilerin özel hayatlarının en ufak bir parçasını bile yaşayabilmelerini imkansız hale getirdiğine inanan Ally McCoist de paylaştı. McCoist, profesyonel bir sporcu için bu durumun görünüşte pek de ideal olmasa da asıl sorunun mahremiyete saygı gösterilmemesi olduğunu savundu. Rangers efsanesi şöyle konuştu: “Kameralı cep telefonu, belki de dünyadaki en kötü icattır. Şu anda size söylüyorum, bu skandal. Çocuklar için, şu anda çocukları düşünüyorum. Bu iyi bir görüntü değil. Elbette iyi bir görüntü değil, kendimizi kandırmayalım. Ama aynı zamanda, biraz mahremiyete ne oldu?"
Grealish'in geleceği belirsiz
Bu tartışma, Hill Dickinson Stadyumu'na kiralık olarak transfer olduktan sonra nihayet en iyi formuna kavuşan Grealish için oldukça sinir bozucu bir dönemde ortaya çıktı. 2021'de Villa'dan 100 milyon sterlinlik bir transferle Manchester City'ye geçtikten sonra zorlu bir dönem geçiren kanat oyuncusu, Ocak ayında başına gelen talihsizlikten önce bu sezon Toffees formasıyla iki gol ve altı asist kaydetmişti.
Bu sakatlık, Gareth Southgate'in Euro 2024 kadrosuna alınmaması üzerine milli takıma geri dönme şansını elinden aldı. Kiralık sözleşmesi sona ererken City'deki geleceği hala belirsiz olan Grealish, yaz aylarında tam olarak forma girince futboluyla konuşmayı umuyor. Şu an için, iyileşme sürecinin son aşamalarını atlatırken odak noktası Temmuz ayında antrenmanlara dönmek.