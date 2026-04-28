Jack Grealish, çatı katındaki bir barda uyurken fotoğraflandıktan sonra eski Aston Villa yıldızı tarafından savunuldu

Everton'ın yıldız oyuncusu Grealish'in Manchester'daki bir çatı katı barda uyurken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmasının ardından, eski Aston Villa takım arkadaşı Agbonlahor onu savundu. Şu anda ciddi bir ayak sakatlığından iyileşme sürecinde olan 30 yaşındaki oyuncu, The Sun gazetesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, arkadaşlarıyla geçirdiği bir öğleden sonra sonrasında, iddiaya göre 'Stories' adlı barda bir sandalyede uyuklarken görüldü.

TalkSPORT'ta konuşan Agbonlahor, Manchester City'den kiralık olarak gelen oyuncunun görüntülerini paylaşanları hemen eleştirdi. Agbonlahor, "İlk düşüncem şuydu: Ben de o durumda bulunmuştum ve bu sadece dışarıda fotoğraf çeken ve bu fotoğraflarla ne yaptıklarını gösteren insanları gösteriyor. Bu bana birkaç kez oldu ve insan şöyle diyor: 'Hadi ama. Hayatında yapacak daha iyi bir işin yok mu?' dersin – fotoğraf çekmek falan filan."