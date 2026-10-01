22 yaşındaki forvet, gazeteci Manu Carreno'ya El Larguero adlı radyo programında konuşurken, rehabilitasyon süreci boyunca taşıdığı ağır zihinsel yükten söz etti.

Sahalara dönmenin verdiği rahatlamayı anlatan Aghehowa, şu ifadeleri kullandı: "Tanrı'ya şükür bu kâbus bitti. Önemli olan, kendimi yeniden bir futbolcu gibi hissetmem ve en çok sevdiğim şeyden keyif almam. Doğru adımları attığınızda tünelin sonundaki ışığı görüyorsunuz. Bu çok karmaşık bir sakatlık. Komplikasyonlardan kaçınmak için doğru adımları atmanız gerekiyor. Hatta kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum. Porto'nun sağlık ekibine ve sevdiklerime minnettarım."

A takım kadrosuna girme hedefi üzerine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Bu üzücüydü çünkü bana söylendiğinde aklıma gelen ilk şey Dünya Kupası oldu. Bu, profesyonel futbolcu bile olmadığım zamanlarda kendime koyduğum bir hedefti ve onu bu kadar yakın görüp kaçırmak gerçekten çok üzücüydü.

"İnanılmaz gelebilir ama yemin ederim. Granada'nın rezerv takımındayken, bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak kendime koyduğum bir hedefti. Gerçek şu ki ona bu kadar yaklaşmışken, sonra da talihsizlik yüzünden bunu kaçırdığımı görmek benim için çok zordu. Çok olumlu bir sezon geçiriyordum ve bu ağır bir darbeydi. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, önemli olan da yeniden ritim kazanmak."

Turnuvayı izlemenin ne kadar zor olduğunu da şu sözlerle anlattı: "Yalan söylemeyeceğim, maçları izleyemedim. İlk maçın Sevilla'da, evimizde olduğunu hatırlıyorum ve annem aşağı katta maçı açmıştı. Ben yukarıdaydım ve izleyemiyordum. Gerçekten çok zordu; sadece İspanya maçları değil, hiçbirini izleyemedim.

"Sonuçta kendinizi orada hayal ediyorsunuz ve orada olmamak psikolojik olarak beni gerçekten çok zorladı. Hatta arkadaşlarım bile maçları izlemek için beni çağırıyordu ama ilk başta onlara gelemeyeceğimi söylüyordum. Zaman geçtikçe bunu kabullenmeye başlıyorsunuz ve Portekiz maçından itibaren izleyebildim; ondan sonra izlememek imkânsızdı. Ben de acı çektim."

Milli takım teknik direktöründen gördüğü destek hakkında ise şunları ekledi: "Benim için endişelendiği için ona gerçekten minnettarım. Beni birkaç kez aradı. Bu çok nazik bir davranış."