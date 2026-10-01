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“İzleyemedim” - Samu Aghehowa, sakatlık nedeniyle İspanya'nın Dünya Kupası zaferini kaçırmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı
Çapraz bağ sakatlığı hayalleri yıktı
Porto'nun hücum oyuncusu, korkunç bir diz sakatlığının ardından 2026 Dünya Kupası'nı İspanya ile kaçırmanın yarattığı duygusal yıkımı tüm çıplaklığıyla anlattı. Şubat ayında çapraz bağlarını kopardıktan sonra, 223 günlük zorlu bir sahalardan uzak kalma süreci, kulübündeki göz kamaştıran formunu bir anda durdurdu. Bu acı talihsizlik, Luis de la Fuente yönetiminde A takımda çıkış yapma fırsatı yaklaşmışken, hayat boyu kurduğu bir hayali de mümkün olan en kötü anda elinden aldı.
- AFP
Forvet, sancılı iyileşme sürecinin ayrıntılarını anlattı
22 yaşındaki forvet, gazeteci Manu Carreno'ya El Larguero adlı radyo programında konuşurken, rehabilitasyon süreci boyunca taşıdığı ağır zihinsel yükten söz etti.
Sahalara dönmenin verdiği rahatlamayı anlatan Aghehowa, şu ifadeleri kullandı: "Tanrı'ya şükür bu kâbus bitti. Önemli olan, kendimi yeniden bir futbolcu gibi hissetmem ve en çok sevdiğim şeyden keyif almam. Doğru adımları attığınızda tünelin sonundaki ışığı görüyorsunuz. Bu çok karmaşık bir sakatlık. Komplikasyonlardan kaçınmak için doğru adımları atmanız gerekiyor. Hatta kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum. Porto'nun sağlık ekibine ve sevdiklerime minnettarım."
A takım kadrosuna girme hedefi üzerine konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Bu üzücüydü çünkü bana söylendiğinde aklıma gelen ilk şey Dünya Kupası oldu. Bu, profesyonel futbolcu bile olmadığım zamanlarda kendime koyduğum bir hedefti ve onu bu kadar yakın görüp kaçırmak gerçekten çok üzücüydü.
"İnanılmaz gelebilir ama yemin ederim. Granada'nın rezerv takımındayken, bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak kendime koyduğum bir hedefti. Gerçek şu ki ona bu kadar yaklaşmışken, sonra da talihsizlik yüzünden bunu kaçırdığımı görmek benim için çok zordu. Çok olumlu bir sezon geçiriyordum ve bu ağır bir darbeydi. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, önemli olan da yeniden ritim kazanmak."
Turnuvayı izlemenin ne kadar zor olduğunu da şu sözlerle anlattı: "Yalan söylemeyeceğim, maçları izleyemedim. İlk maçın Sevilla'da, evimizde olduğunu hatırlıyorum ve annem aşağı katta maçı açmıştı. Ben yukarıdaydım ve izleyemiyordum. Gerçekten çok zordu; sadece İspanya maçları değil, hiçbirini izleyemedim.
"Sonuçta kendinizi orada hayal ediyorsunuz ve orada olmamak psikolojik olarak beni gerçekten çok zorladı. Hatta arkadaşlarım bile maçları izlemek için beni çağırıyordu ama ilk başta onlara gelemeyeceğimi söylüyordum. Zaman geçtikçe bunu kabullenmeye başlıyorsunuz ve Portekiz maçından itibaren izleyebildim; ondan sonra izlememek imkânsızdı. Ben de acı çektim."
Milli takım teknik direktöründen gördüğü destek hakkında ise şunları ekledi: "Benim için endişelendiği için ona gerçekten minnettarım. Beni birkaç kez aradı. Bu çok nazik bir davranış."
Federasyonun jesti sakat forveti duygulandırdı
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), golcüyü ABD'ye davet ederek Arjantin'e karşı oynanan bu görkemli finali yerinde izlemesini sağlayıp çok önemli bir manevi destek de verdi.
Yönetim organından gelen sürpriz daveti anlatan eski Granada hücumcusu şöyle dedi: "Beni finali New York'ta izlemeye davet ettiler. Bunu beklemiyordum. Takımımla (Porto) birlikte İngiltere'de kamp için bulunuyordum ve antrenmandan sonra beni arayıp finali izlemek isteyip istemediğimi sordular. İnanılmaz derecede heyecanlandım; buna inanamıyordum. Sonuçta bana bu kadar sevgi göstermeleri Federasyon hakkında çok şey söylüyor. Hiç tereddüt etmeden evet dedim ve birkaç günlüğüne oradaydım. Gerçekten çok güzel bir jestti."
La Roja ile yeni bir döneme bakan Paris 2024 Olimpiyat altın madalyalısı, kararlılığını şu sözlerle ortaya koydu: "Sakatlığımdan bu yana hedefim netti: üst düzeyde yeniden mücadele etmek. Bunun çok zor olduğunu ve büyük bir rekabet bulunduğunu bilerek, mümkün olan en kısa sürede milli takıma dönmeyi umuyorum.
"Birçok maç oynamanın keyfini çıkarmak ve benden kaçan ilk golümü atıp atamayacağıma bakmak istiyorum. Umarım onu milli takım için atarım. Kısa vadede en çok istediğim şeylerden biri bu. Umarım mümkün olan en kısa sürede olur."
- Getty Images Sport
Milli takıma geri dönüşte zorlu bir mücadele bekliyor
Forvetin şu andaki önceliği, hem yurt içi hem de Avrupa'daki mücadelelerde Porto formasıyla bitiriciliğini yeniden bulmaya yönelmiş durumda. Ancak De la Fuente'nin hücum hattındaki yerler için yaşanan amansız rekabet göz önüne alındığında, La Roja'nın kadrosunda yeniden kendine yer edinmek zorlu bir görev anlamına geliyor.
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