Tottenham Hotspurs'un forveti Mathys Tel, Premier League'de hakim olan oyun tarzını açık sözlerle eleştirdi.
Çeviri:
"İzlemesi sıkıcı": FC Bayern München'in eski yıldızı Premier League'den bıktı
"Gerçeği söylüyorum - bu (Premier Lig, editörün notu) bir gösteri değil," diye vurguladı Tel, Twitch yayıncısı ve YouTuber Zakaria Haddad ile Zack Nani Foot & Live podcast'inde yaptığı sohbette. Eski FC Bayern München forveti, İngiltere'nin elit ligindeki futbol hakkında şunları söyledi: "İzlemesi sıkıcı. Gerçekten sadece kendi fikirleriyle iki takımın karşılaşması."
Tel'in Premier Lig'de özellikle özlediği şey, olağanüstü yetenekli oyuncuların spektaküler ve öngörülemeyen hareketleri: "Daha az yetenek var, Vinicius'un sombrero flick yaptığı, dribbling yaptığı, Kylian (Mbappe, ed.)'ın sprint yaptığı yok."
- Getty Images
Mathys Tel, Tottenham'da henüz uyum sağlayamadı
Tel'in Premier Lig'de pek de mutlu olmadığını, Spurs'ta geçirdiği yaklaşık 13 aydan da anlayabiliriz. Şubat 2025'te Bayern'den Londra'ya kiralanmış, geçen yaz Tottenham 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Ancak işler pek de iyi gitmiyor.
Forvet, Spurs formasıyla 48 maçta sadece 6 gol ve 2 asist kaydetti. Bu sezon Tel genellikle yedek olarak oyuna giriyor veya 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalıyor. 2026'da, Ocak ayı başında Bournemouth'ta 2-3 yenildikleri maçta attığı gol, Tel'in şu ana kadar tek gol katkısı oldu.
Kulübünün içinde bulunduğu temel kriz de onun durumunu zorlaştırıyor. Bir dizi mağlubiyetin ardından Tottenham, Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve neredeyse 50 yıldır ilk kez ikinci lige düşme riskiyle karşı karşıya. Yeni teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde de hiçbir şey yolunda gitmiyor.
Standartlar Mathys Tel'i çok rahatsız ediyor
Tel, özellikle Premier Lig'de büyük önem kazanan standart durumların uygulanma şeklinden de rahatsız. "Penaltı alanında kalecilerin önünde yaşanan itiş kakış? Tottenham'da standart durumlardan sorumlu yardımcı antrenöre 'Beni adam markajına koyma' dedim. Çünkü orada tam bir kaos hakim!" diyen Tel, bu durumdan pek hoşlanmadığını açıkladı.
Tottenham'ın ezeli rakibi FC Arsenal, köşe vuruşları ve serbest vuruşlarda beş metre alanında büyük bir kargaşa yaratarak, birkaç oyuncuyla rakip kalecisini engelleme konusunda öncü bir rol oynuyor. Başarıları, stratejileri için önemli bir argüman sağlıyor, ancak Tel bundan bıkmış durumda: "Herkes herkesi itiyor, birbirlerini yere atıyorlar, birbirlerine tutunuyorlar. Unut gitsin! Kaleci çıkamıyor, hiçbir şey göremiyor."
Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot da son zamanlarda standart vuruşlardaki mevcut eğilime benzer şekilde eleştirel bir tavır sergiledi. Arsenal'in standart vuruş antrenörü Nicolas Jover ise kısa süre önce İsviçre gazetesi Blick'te "Bu adam futbolu mahvediyor mu?" başlıklı bir manşetle karşılaştı.
- Getty Images Sport
Mathys Tel: Bu sezonki istatistikleri
Görevler 28 Goller 3 Asist 0