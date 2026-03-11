"İzlemesi sıkıcı": FC Bayern München'in eski yıldızı Premier League'den bıktı

"Gerçeği söylüyorum - bu (Premier Lig, editörün notu) bir gösteri değil," diye vurguladı Tel, Twitch yayıncısı ve YouTuber Zakaria Haddad ile Zack Nani Foot & Live podcast'inde yaptığı sohbette. Eski FC Bayern München forveti, İngiltere'nin elit ligindeki futbol hakkında şunları söyledi: "İzlemesi sıkıcı. Gerçekten sadece kendi fikirleriyle iki takımın karşılaşması."

Tel'in Premier Lig'de özellikle özlediği şey, olağanüstü yetenekli oyuncuların spektaküler ve öngörülemeyen hareketleri: "Daha az yetenek var, Vinicius'un sombrero flick yaptığı, dribbling yaptığı, Kylian (Mbappe, ed.)'ın sprint yaptığı yok."