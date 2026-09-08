'İzlemesi çok zor!' - Paul Scholes, Michael Carrick'e Manchester City derbisinde Manchester United'ın yıldızını yedek bırakmasını söyledi

Benjamin Sesko, tüm sezon öncesini kaçırmasına neden olan kaval kemiği sakatlığının ardından bu sezon Manchester United formasıyla henüz ilk 11'de maça çıkmadı. Onun yokluğunda Carrick, Hull City, Ipswich Town ve Everton karşısında ileri uçta ilk tercih olarak Matheus Cunha'yı kullandı.

Bryan Mbuemo ve Marcus Rashford kanatlarda sezona olumlu bir başlangıç yaparken, United'ın merkez hücumunda gerçek bir keskinlik eksik kaldı. Geçen yıl Wolves'tan katılan Cunha, geçmişte çoğunlukla sol kanatta görev yaptı ve bu da onun en uçta oynama uygunluğu konusunda soru işaretleri yarattı.

Sesko, yakın zamanda Everton karşısında Luke Shaw'ın ortasında attığı müthiş kafa golüyle değerini gösterdi. Ancak Hill Dickinson Stadyumu'nda Ainsley Maitland-Niles'ın son dakikalarda attığı eşitlik golü, United'ın beraberliğe razı olmasına neden oldu.



