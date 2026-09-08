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'İzlemesi çok zor!' - Paul Scholes, Michael Carrick'e Manchester City derbisinde Manchester United'ın yıldızını yedek bırakmasını söyledi
Carrick için forvet ikilemi
Benjamin Sesko, tüm sezon öncesini kaçırmasına neden olan kaval kemiği sakatlığının ardından bu sezon Manchester United formasıyla henüz ilk 11'de maça çıkmadı. Onun yokluğunda Carrick, Hull City, Ipswich Town ve Everton karşısında ileri uçta ilk tercih olarak Matheus Cunha'yı kullandı.
Bryan Mbuemo ve Marcus Rashford kanatlarda sezona olumlu bir başlangıç yaparken, United'ın merkez hücumunda gerçek bir keskinlik eksik kaldı. Geçen yıl Wolves'tan katılan Cunha, geçmişte çoğunlukla sol kanatta görev yaptı ve bu da onun en uçta oynama uygunluğu konusunda soru işaretleri yarattı.
Sesko, yakın zamanda Everton karşısında Luke Shaw'ın ortasında attığı müthiş kafa golüyle değerini gösterdi. Ancak Hill Dickinson Stadyumu'nda Ainsley Maitland-Niles'ın son dakikalarda attığı eşitlik golü, United'ın beraberliğe razı olmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Scholes, "ürkek" performansı yerden yere vurdu
The Good, The Bad & The Football programında konuşan ve Midnite sponsorluğunda yayına katılan Scholes, Manchester United'ın Everton karşısındaki son performansını sert sözlerle eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, takımın taktik kurgusuna ve klasik bir 9 numarayı kullanmamasına büyük tepki gösterdi.
"Everton'a karşı gerçekten fazla çekingen olduklarını hissettim" dedi Scholes. "Hiç agresiflik yoktu ve Everton yenilmeye çok açıktı. Çok fazla boş alan vardı ama bunun üstüne gitmediler."
United efsanesi, sorunun temelinde Carrick'in takım tercihinin yattığını belirtirken kadroda değişiklik yapılmasını istedi. "Santrfor pozisyonu biraz sorun çünkü Sesko'yu oynatmıyor" diye ekledi. "O bir odak noktası. Bir Manchester United takımını santrforsuz izlemek gerçekten çok zor. Cunha konusunda onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, 10 numara mı yoksa kenar oyuncusu mu ama kesinlikle 9 numara değil ve United'ı 9 numarasız izlemek çok zor."
Manchester'ta zıt başlangıçlar
Carrick üzerindeki baskı, takımı şehirdeki rakibini ağırlamaya hazırlanırken giderek artıyor. United, ligdeki ilk üç maçında mümkün olan dokuz puanın yalnızca dördünü toplayabildi. Buna karşın Enzo Maresca'nın Manchester City'si, yeni sezonuna üst üste üç galibiyetle dominant bir başlangıç yaparak Old Trafford'a kusursuz bir yurt içi performansla gelecek.
Geçen sezon Carrick yönetiminde her 85 dakikada bir gol gibi etkileyici bir oran yakalayan Sesko gibi kendini kanıtlamış bir golcünün takıma entegre edilmesi, United'ın City'nin ivmesini durdurma şansı açısından kritik olabilir.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da çifte sınav
Pazar günkü merakla beklenen Manchester derbisi öncesinde United'ın hafta ortasında Avrupa'da bir maç oynayacak olması işleri zorlaştırıyor. Carrick'in ekibi, perşembe günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlayacak.
Bu kıta çapındaki mücadele, Sesko'ya maç kondisyonunu artırması ve City karşısında ilk 11'de başlama iddiasını güçlendirmesi için mükemmel bir fırsat sunabilir. Avrupa'da sergileyeceği güçlü bir performans, teknik direktörünü sonunda onu yeniden Premier League'de ilk 11'e döndürmeye ikna edebilir.
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