Benjamin Sesko, sezon öncesinin tamamını kaçırmasına neden olan kaval kemiği sakatlığının ardından bu sezon henüz Manchester United formasıyla ilk 11'de maça çıkmadı. Onun yokluğunda Carrick, Hull City, Ipswich Town ve Everton'a karşı Matheus Cunha'yı ana santrfor olarak kullanmayı tercih etti.

Kanat oyuncuları Bryan Mbuemo ile Marcus Rashford sezona olumlu bir başlangıç yapmış olsa da United'ın merkezdeki hücum hattı gerçek bir keskinlikten yoksun kaldı. Geçen yıl Wolves'tan gelen Cunha, geçmişte genellikle sol kanatta görev yaptı ve bu da hücumun en ucunda oynama uygunluğuna dair soru işaretleri bıraktı.

Sesko, kısa süre önce Everton'a karşı Luke Shaw'un ortasında attığı müthiş kafa golüyle değerini gösterdi. Ancak Hill Dickinson Stadium'da Ainsley Maitland-Niles'ın son dakikalarda attığı eşitlik golü, United'ın beraberliğe razı olmasına neden oldu.



