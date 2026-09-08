24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'İzlemesi çok zor!' - Paul Scholes, Michael Carrick'e Manchester City derbisinde Manchester United'ın yıldızını yedeğe çekmesini söyledi

M. United
M. Carrick
M.City
M. Cunha
Premier Lig
M. United - M.City
Everton - M. United
Everton
P. Scholes
B. Sesko

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Michael Carrick’in mevcut taktik düzenine sert eleştiriler yönelterek takımın, tanınmış bir odak noktası olmadan "izlemesi zor" olduğunu söyledi. Manchester United, City ile yüksek önem taşıyan Manchester derbisine hazırlanırken, eski orta saha oyuncusu ilk 11’de büyük bir değişiklik yapılmasını istiyor.

  • Carrick için forvet ikilemi

    Benjamin Sesko, sezon öncesinin tamamını kaçırmasına neden olan kaval kemiği sakatlığının ardından bu sezon henüz Manchester United formasıyla ilk 11'de maça çıkmadı. Onun yokluğunda Carrick, Hull City, Ipswich Town ve Everton'a karşı Matheus Cunha'yı ana santrfor olarak kullanmayı tercih etti.

    Kanat oyuncuları Bryan Mbuemo ile Marcus Rashford sezona olumlu bir başlangıç yapmış olsa da United'ın merkezdeki hücum hattı gerçek bir keskinlikten yoksun kaldı. Geçen yıl Wolves'tan gelen Cunha, geçmişte genellikle sol kanatta görev yaptı ve bu da hücumun en ucunda oynama uygunluğuna dair soru işaretleri bıraktı.

    Sesko, kısa süre önce Everton'a karşı Luke Shaw'un ortasında attığı müthiş kafa golüyle değerini gösterdi. Ancak Hill Dickinson Stadium'da Ainsley Maitland-Niles'ın son dakikalarda attığı eşitlik golü, United'ın beraberliğe razı olmasına neden oldu.


    • Reklam
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Scholes, "çekingen" performansı yerden yere vurdu

    The Good, The Bad, and The Football'da konuşan Scholes, United'ın Everton karşısındaki son performansını sert sözlerle eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, takımın taktik düzeni ve gerçek bir 9 numarayı kullanamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

    "Everton'a karşı gerçekten çekingen olduklarını düşündüm" diyen Scholes, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç agresiflik yoktu ve Everton yenilmeye çok açıktı. O kadar çok alan vardı ki bunu değerlendirmediler."

    United efsanesi, sorunun temelinde Carrick'in takım seçiminin yattığını belirterek kadroda değişiklik istedi. "Santrfor pozisyonu biraz sorun çünkü Sesko'yu oynatmıyor" diye ekledi. "O bir odak noktası. Bir Manchester United takımını santrforsuz izlemek çok zor. Cunha için tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, 10 numara mı yoksa kanat oyuncusu mu ama kesinlikle 9 numara değil ve United'ı 9 numarasız izlemek zor."


  • Manchester'ta zıt başlangıçlar

    Carrick üzerindeki baskı, takımı şehirdeki rakibini ağırlamaya hazırlanırken giderek artıyor. United, ligin ilk üç maçında mümkün olan dokuz puanın yalnızca dördünü toplayabildi. Buna karşın Enzo Maresca'nın Manchester City'si, yeni sezonuna üst üste üç galibiyetle baskın bir başlangıç yaptıktan sonra Old Trafford'a kusursuz bir yerel lig karnesiyle gelecek.

    Geçen sezon Carrick yönetiminde her 85 dakikada bir gol gibi etkileyici bir oran yakalayan Sesko gibi kendini kanıtlamış bir golcünün takıma entegre edilmesi, United'ın City'nin ivmesini durdurma şansı açısından kritik olabilir.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Old Trafford'da çifte sınav

    Pazar günkü merakla beklenen Manchester derbisi öncesinde United, hafta içinde Avrupa'da bir maça çıkmak zorunda. Carrick'in ekibi, perşembe günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlayacak.

    Bu kıta sahnesindeki mücadele, Sesko'nun maç kondisyonunu geliştirmesi ve City karşısında ilk 11'de başlamak için güçlü bir adaylık ortaya koyması adına mükemmel bir fırsat olabilir. Avrupa'da sergileyeceği güçlü bir performans, teknik direktörünü onu yeniden Premier League'de ilk 11'e döndürmeye sonunda ikna edebilir.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
M.City crest
M.City
MCI