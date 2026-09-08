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'İzlemesi çok zor!' - Paul Scholes, Michael Carrick'e Manchester City derbisinde Manchester United'ın yıldızını yedeğe çekmesini söyledi
Carrick için forvet ikilemi
Benjamin Sesko, sezon öncesinin tamamını kaçırmasına neden olan kaval kemiği sakatlığının ardından bu sezon henüz Manchester United formasıyla ilk 11'de maça çıkmadı. Onun yokluğunda Carrick, Hull City, Ipswich Town ve Everton'a karşı Matheus Cunha'yı ana santrfor olarak kullanmayı tercih etti.
Kanat oyuncuları Bryan Mbuemo ile Marcus Rashford sezona olumlu bir başlangıç yapmış olsa da United'ın merkezdeki hücum hattı gerçek bir keskinlikten yoksun kaldı. Geçen yıl Wolves'tan gelen Cunha, geçmişte genellikle sol kanatta görev yaptı ve bu da hücumun en ucunda oynama uygunluğuna dair soru işaretleri bıraktı.
Sesko, kısa süre önce Everton'a karşı Luke Shaw'un ortasında attığı müthiş kafa golüyle değerini gösterdi. Ancak Hill Dickinson Stadium'da Ainsley Maitland-Niles'ın son dakikalarda attığı eşitlik golü, United'ın beraberliğe razı olmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Scholes, "çekingen" performansı yerden yere vurdu
The Good, The Bad, and The Football'da konuşan Scholes, United'ın Everton karşısındaki son performansını sert sözlerle eleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, takımın taktik düzeni ve gerçek bir 9 numarayı kullanamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
"Everton'a karşı gerçekten çekingen olduklarını düşündüm" diyen Scholes, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç agresiflik yoktu ve Everton yenilmeye çok açıktı. O kadar çok alan vardı ki bunu değerlendirmediler."
United efsanesi, sorunun temelinde Carrick'in takım seçiminin yattığını belirterek kadroda değişiklik istedi. "Santrfor pozisyonu biraz sorun çünkü Sesko'yu oynatmıyor" diye ekledi. "O bir odak noktası. Bir Manchester United takımını santrforsuz izlemek çok zor. Cunha için tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, 10 numara mı yoksa kanat oyuncusu mu ama kesinlikle 9 numara değil ve United'ı 9 numarasız izlemek zor."
Manchester'ta zıt başlangıçlar
Carrick üzerindeki baskı, takımı şehirdeki rakibini ağırlamaya hazırlanırken giderek artıyor. United, ligin ilk üç maçında mümkün olan dokuz puanın yalnızca dördünü toplayabildi. Buna karşın Enzo Maresca'nın Manchester City'si, yeni sezonuna üst üste üç galibiyetle baskın bir başlangıç yaptıktan sonra Old Trafford'a kusursuz bir yerel lig karnesiyle gelecek.
Geçen sezon Carrick yönetiminde her 85 dakikada bir gol gibi etkileyici bir oran yakalayan Sesko gibi kendini kanıtlamış bir golcünün takıma entegre edilmesi, United'ın City'nin ivmesini durdurma şansı açısından kritik olabilir.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da çifte sınav
Pazar günkü merakla beklenen Manchester derbisi öncesinde United, hafta içinde Avrupa'da bir maça çıkmak zorunda. Carrick'in ekibi, perşembe günü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Sabah FK'yi Old Trafford'da ağırlayacak.
Bu kıta sahnesindeki mücadele, Sesko'nun maç kondisyonunu geliştirmesi ve City karşısında ilk 11'de başlamak için güçlü bir adaylık ortaya koyması adına mükemmel bir fırsat olabilir. Avrupa'da sergileyeceği güçlü bir performans, teknik direktörünü onu yeniden Premier League'de ilk 11'e döndürmeye sonunda ikna edebilir.
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