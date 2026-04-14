"İzlemesi çok güzel" - Eski PSG yıldızı, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'yi Ousmane Dembélé ile karşılaştırarak ona özel övgüler yağdırdı
Pastore, Bayern'in Fransız sihirbazını övüyor
Onze Mondial'e konuşan Pastore, Olise'nin Bayern formasıyla sergilediği performansı izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Crystal Palace'tan Almanya'ya transfer olduğundan bu yana, kanat oyuncusu olağanüstü bir performans sergiliyor. Bayern, Bundesliga şampiyonluğunu neredeyse garantiledi; Fransız oyuncunun ligde 27 maçta kaydettiği 12 gol ve 20 asistlik muazzam katkısı bu başarıda kilit rol oynadı. Tüm turnuvalarda 42 maçta 17 gol ve 29 asist kaydeden oyuncu, kulübün ulusal ve Avrupa şampiyonluğu yolunda ilerlerken, dünya çapında bir yetenek ve Bavyera ekibinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtladı.
Ousmane Dembélé ile karşılaştırma
Eski Arjantinli yıldız Pastore, bu kanat oyuncusu ile Paris Saint-Germain’in yıldızı Dembélé arasında doğrudan bir paralellik kurdu. İki hücum oyuncusunun, rakip bekler için bir kabusa dönüştüren belirli bir oyun stilini paylaştığını belirtti. Pastore, her iki oyuncunun da sağ kanattan hareket ederek hızlarını ve hünerlerini kullanarak içe doğru kesip kargaşa yarattığını vurguladı. "Olise, Paris'teki Dembele'ye biraz benziyor. Sağda oynuyor, sonra her zaman sol ayağına kesiyor ve bu her zaman işe yarıyor," dedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki etkisine büyük övgü
Bu övgüler, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçındaki yüksek tempolu performansı da içeren bir dizi olağanüstü gösterinin ardından geldi. Bayern, geçen Salı günü Real Madrid karşısında hayati öneme sahip bir 2-1'lik deplasman galibiyeti elde etti; kanat oyuncusu, Harry Kane'in Bayern formasıyla attığı ikinci golün asistini yaparak Pastore'yi derinden etkiledi. "Real karşısında muazzamdı. Harika bir maç çıkardı. Bence takımı için hayati öneme sahip, takım ona çok güveniyor. Dünya Kupası öncesinde Fransa milli takımı için çok iyi bir haber," diye ekledi.
Eski oyun kurucu, Pastore'nin estetik yönünü de vurguladı: "Onda ekstra bir şey var. Herkes pas vereceğini düşündüğü anda bir dripling daha yapıyor, bu inanılmaz. İzlemesi çok keyifli bir oyuncu."
Olise ve Bayern için bundan sonra ne olacak?
Cumartesi günü St. Pauli'yi deplasmanda 5-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu fiilen garantileyen Bayern, tüm dikkatini Avrupa'ya çevirdi. Olise, yarın Real Madrid'i ağırlayacak olan takımın ilk maçtaki avantajını koruyup bir üst tura yükselme hedefinde, deplasmanlardaki kahramanca performansını tekrarlamayı hedefliyor.