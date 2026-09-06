Arsenal Teknik Direktörü Arteta, takımının pazar günü kâbus gibi bir başlangıcın ardından toparlanıp Chelsea'yi 2-1 yenmesinden sonra oyuncularının dirençliliğini övgüyle anlattı. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda iki dakika içinde geriye düştü, ancak Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri Kuzey Londra ekibinin galibiyet serisini sürdürmesini sağladı. Arteta, son düdüğün ardından BBC Match of the Day'e konuşurken, takımının baskı altında maçı çevirmek için muazzam bir karakter ortaya koyduğunu kabul etti.

Arteta, "Başlangıç istediğimiz gibi olmadı ama buna kesinlikle harika bir şekilde tepki verdik" dedi. "Mücadele etme biçimimizden keyif aldım; risk aldık, izlemesi keyifliydi ve inanılmaz bir maçtı. Harika bir teknik direktörleri var ve takımı çok iyi hazırlayabiliyor. Sahip oldukları kaliteyle, her an yoktan bir şey yaratabileceklerini hissediyorsunuz. Onları iyi sınırladık. Genel olarak, bizim açımızdan inanılmaz bir performanstı."