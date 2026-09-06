Getty Images Sport
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'İzlemesi büyük keyifti' - Mikel Arteta, Chelsea karşısında alınan nefes kesen geri dönüş galibiyetinde Arsenal'ın performansını övdü
Arteta, inanılmaz derbi geri dönüşünü değerlendirdi
Arsenal Teknik Direktörü Arteta, takımının pazar günü kâbus gibi bir başlangıcın ardından toparlanıp Chelsea'yi 2-1 yenmesinden sonra oyuncularının dirençliliğini övgüyle anlattı. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda iki dakika içinde geriye düştü, ancak Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri Kuzey Londra ekibinin galibiyet serisini sürdürmesini sağladı. Arteta, son düdüğün ardından BBC Match of the Day'e konuşurken, takımının baskı altında maçı çevirmek için muazzam bir karakter ortaya koyduğunu kabul etti.
Arteta, "Başlangıç istediğimiz gibi olmadı ama buna kesinlikle harika bir şekilde tepki verdik" dedi. "Mücadele etme biçimimizden keyif aldım; risk aldık, izlemesi keyifliydi ve inanılmaz bir maçtı. Harika bir teknik direktörleri var ve takımı çok iyi hazırlayabiliyor. Sahip oldukları kaliteyle, her an yoktan bir şey yaratabileceklerini hissediyorsunuz. Onları iyi sınırladık. Genel olarak, bizim açımızdan inanılmaz bir performanstı."
- Getty Images Sport
Odegaard, teknik direktöründen özel övgü aldı
Kaptan Odegaard bir kez daha fark yaratan isim oldu; ikinci yarının hemen başında attığı belirleyici golle takımına üç puanı getirdi. Arteta, Norveçli oyuncunun takım üzerindeki etkisini vurgulamakta gecikmedi ve saha dışındaki istikrarının sahaya dünya çapında performanslar olarak yansıdığını söyledi. Nitekim Odegaard, bu sezon Premier League'de çıktığı yalnızca üç maçta şimdiden iki gol attı. Bu sayı, geçen sezon 24 maçta attığı tek gollük toplam lig performansını ikiye katladı. Sezona yaptığı bu müthiş başlangıç, Arsenal'in yeni kupalar kazanma hedefinde neden hâlâ kilit bir rol oynadığını gösteriyor.
Arteta, kaptanının etkisini değerlendirirken, "Bence futbolun keyfini çıkarıyor. Özel hayatı düzene girdi, oynayabiliyor, antrenman yapıyor, rutini var ve eğer zekiyse etrafındaki oyunculardan çok fazla fayda sağlayabilir" dedi. "Bugün olağanüstüydü diye düşünüyorum."
Arsenal, Premier League'deki kusursuz başlangıcını sürdürdü
Opta'ya göre Arsenal, Ağustos 2023'te Fulham'a karşı oynadığı maçtan bu yana ilk kez bir Premier League karşılaşmasının ilk iki dakikası içinde gol yemesine rağmen, çabuk toparlanarak üç puanı almayı başardı. Chelsea karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, Arteta'nın ekibinin ilk üç maçından dokuz puan çıkardığı anlamına geliyor; sezonun şu ana kadarki bölümünde yedikleri tek gol de o erken gol olarak kaldı.
Arteta, "Çok mutluyuz ve çıtayı yükseltmeye devam etmemiz, her seferinde gelişmeye çalışmamız gerekiyor çünkü bunu yapmak için hâlâ çok fazla alan var" diye ekledi. "Galibiyetin keyfini çıkarmamız gerekiyor çünkü bugün çok önemli bir galibiyetti."
- Getty Images Sport
Napoli ve Sunderland, yoğun fikstürde bekliyor
Derbi galibiyetinin keyfini çıkarmaya fazla vakti olmayan formda Arsenal, şimdi çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanında oynayacağı maçla Avrupa'ya odaklanıyor. Arteta'nın ekibi daha sonra cumartesi öğleden sonra Sunderland deplasmanıyla yurt içi görevlerine dönecek.
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