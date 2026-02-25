İZLE: USMNT'den Weston McKennie, 10 kişilik Juventus için muhteşem bir beraberlik golü atarak Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol farkı kapatarak geri dönüşü tamamladı

Juventus, Türkiye'deki ilk maçta 5-2 yenilerek Çarşamba günkü ikinci maçta yapması gereken çok iş olduğunu gösterdi. Neyse ki maç Torino'da oynanacaktı, ancak geri dönüşleri hiç de kolay olmadı.

Manuel Locatelli'nin penaltısıyla maça başlayan Juventus, ikinci yarının henüz üçüncü dakikasında savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla bir darbe aldı. Ancak Juventus, bu andan itibaren daha iyi oynamaya başladı ve 70. dakikada Arturo Gatti'nin golüyle farkı bire indirdi.

Juve, McKennie'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı dördüncü golüyle skoru eşitledi. Amerikalı yıldız, Teun Koopmeiners'in asistiyle kafayla golü attı ve İtalyan ekibinin aleyhine olan toplam skoru eşitledi.