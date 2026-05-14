Sullivan sadece ilk golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda Philadelphia'nın o geceki ilk golünün hazırlık aşamasında da kilit bir rol oynadı; topu Nathan Harriel'e aktardı ve Harriel de hemen Milan Iloski'ye asist yaparak Orlando'nun üstünlüğünü kırdı. Ardından, genç oyuncu zamanlamasını mükemmel ayarladığı bir koşuyla Ben Bender'ın alçak ortasını gole çevirerek ligdeki ilk golünü attı.
İZLE: Philadelphia Union'ın gelecek vaat eden ve ileride Manchester City'de forma giyecek olan forveti Cavan Sullivan, 16 yaşında ilk MLS golünü attı
Union'ın iki golünde rol oynadı
Sullivan'ın büyümesinin ardındaki istatistikler
Geçen sezon Supporters' Shield'ı kazandıktan sonra birçok önemli yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Union'ın açıkça yeniden yapılanma sürecinde olmasıyla birlikte, Sullivan takım için çok önemli bir katkı sağladığını kanıtladı. MLS'deki ilk iki sezonunda sadece 224 dakika sahada kalmış olan oyuncu, bu sezon şimdiden 377 dakikaya ulaştı; bu süre zarfında iki asist yaptı ve dört maçta ilk on birde yer aldı.
Şimdi ne olacak?
Sullivan'ın sözlerine rağmen, Union şu anda 13 maçın ardından 6 puanda kalarak MLS'in en kötü takımı konumunda. Cumartesi günü Subaru Park'a dönerek Columbus Crew'u ağırlayacaklar