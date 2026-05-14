Goal.com
CanlıBiletler
Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

Çeviri:

İZLE: Philadelphia Union'ın gelecek vaat eden ve ileride Manchester City'de forma giyecek olan forveti Cavan Sullivan, 16 yaşında ilk MLS golünü attı

Orlando City - Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
ABD 1
C. Sullivan

Cavan Sullivan’ın ilk MLS lig golü, Amerikan futbolunun en çok ilgi gören genç kariyerlerinden birinde yeni bir dönüm noktası oldu. 16 yaşındaki Philadelphia Union’ın yıldız oyuncusu, Orlando City SC karşısında maçın sonlarında yaşanan geri dönüşe katkıda bulunarak, 14 yaşında imzaladığı profesyonel sözleşme ve bu yılın başlarında Defence Force F.C. karşısında attığı iki CONCACAF Şampiyonlar Kupası golünü içeren başarı listesine bir yenisini daha ekledi. Tüm çabalarına rağmen Union, 4-3’lük üzücü bir mağlubiyet yaşadı.

  • Orlando City SC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    Union'ın iki golünde rol oynadı

    Sullivan sadece ilk golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda Philadelphia'nın o geceki ilk golünün hazırlık aşamasında da kilit bir rol oynadı; topu Nathan Harriel'e aktardı ve Harriel de hemen Milan Iloski'ye asist yaparak Orlando'nun üstünlüğünü kırdı. Ardından, genç oyuncu zamanlamasını mükemmel ayarladığı bir koşuyla Ben Bender'ın alçak ortasını gole çevirerek ligdeki ilk golünü attı.

    • Reklam

  • GOLÜ İZLEYİN

    Sullivan'ın 75. dakikadaki golünü buradan izleyin.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Sullivan'ın büyümesinin ardındaki istatistikler

    Geçen sezon Supporters' Shield'ı kazandıktan sonra birçok önemli yıldız oyuncusuyla yollarını ayıran Union'ın açıkça yeniden yapılanma sürecinde olmasıyla birlikte, Sullivan takım için çok önemli bir katkı sağladığını kanıtladı. MLS'deki ilk iki sezonunda sadece 224 dakika sahada kalmış olan oyuncu, bu sezon şimdiden 377 dakikaya ulaştı; bu süre zarfında iki asist yaptı ve dört maçta ilk on birde yer aldı.

  • Şimdi ne olacak?

    Sullivan'ın sözlerine rağmen, Union şu anda 13 maçın ardından 6 puanda kalarak MLS'in en kötü takımı konumunda. Cumartesi günü Subaru Park'a dönerek Columbus Crew'u ağırlayacaklar

ABD 1
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Atlanta United crest
Atlanta United
ATL
ABD 1
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL