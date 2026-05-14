İZLE: New York Red Bulls’tan Julian Hall, MLS tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu oldu

Red Bull New York altyapısından yetişen Julian Hall, 18 yaş 50 günle MLS tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu oldu ve Ricardo Pepi’nin 18 yaş 196 günlük rekorunu geride bıraktı. Hall, bu sezon şu ana kadar 9 gol ve 2 asist kaydetti ve ilk yılını geçiren teknik direktör Michael Bradley yönetiminde yeni bir soluk bulan Red Bulls takımının en parlak isimlerinden biri olarak öne çıktı.

    Tarih yazmak

    Hall, Columbus Crew karşısında 7. dakikada skoru açtı. 40. dakikada yakın mesafeden attığı bir golle New York'u yeniden öne geçirdi, ardından 78. dakikada köşe vuruşunun ardından boşta kalan topa atlayarak galibiyet golünü atarak hat-trick'ini tamamladı.

    Hall'un Red Bulls'taki kariyeri

    Bu sezon öncesinde Hall, 2023-2025 yılları arasında 38 maçta 3 gol atmıştı. Bu sezon bu sayıyı üç katına çıkardı.

  • Şimdi ne olacak?

    Hall ve New York Red Bulls'un Dünya Kupası öncesinde iki maçı kaldı; 16 Mayıs'ta rakipleri New York City FC ile, 23 Mayıs'ta ise Sporting KC ile karşılaşacaklar.

