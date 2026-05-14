İZLE: New York Red Bulls’tan Julian Hall, MLS tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu oldu

Red Bull New York altyapısından yetişen Julian Hall, 18 yaş 50 günle MLS tarihinin hat-trick yapan en genç oyuncusu oldu ve Ricardo Pepi’nin 18 yaş 196 günlük rekorunu geride bıraktı. Hall, bu sezon şu ana kadar 9 gol ve 2 asist kaydetti ve ilk yılını geçiren teknik direktör Michael Bradley yönetiminde yeni bir soluk bulan Red Bulls takımının en parlak isimlerinden biri olarak öne çıktı.