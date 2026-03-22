AFP
Çeviri:
İZLE: Mason Greenwood'un yere serilmesinin ardından kavga çıktı; Marsilya'nın yıldızı ise Lille maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
Lille'in son dakikalardaki geri dönüşü Marsilya'yı şaşkına çevirdi
Ligue 1'de üst üste üç galibiyet alan Marsilya, evinde Lille'e karşı bir yenilgiye uğradı. 43. dakikada Ethan Nwaneri'nin golüyle öne geçip ilk yarıyı önde kapatan Marsilya, ikinci yarıda Lille'in hızlı tepkisiyle çuvalladı; Thomas Meunier 49. dakikada skoru eşitledi. Ardından, deneyimli Fransız forvet Olivier Giroud 86. dakikada konuk takım adına dramatik bir son dakika galibiyet golünü attı.
Bu galibiyetle 47 puana ulaşan Lille, 5. sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını yeniden canlandırdı. Ligue 1 sezonunun bitmesine 7 hafta kala, üçüncü sıradaki Marsilya ile arasındaki puan farkı sadece 2'ye indi.
Greenwood'un yok olmasıyla ortalık karıştı
Marsilya ile Lille arasındaki karşılaşma, hızlı bir kontra atak sırasında Greenwood'un havaya uçurulmasıyla çıkan kavga nedeniyle maçın ilk dakikalarında gergin bir hal aldı. İngiliz forvet, markajını başarıyla atlatmış ve son üçte bir alanda boşluğu değerlendirmeye çalışırken, Lille'den Casper Verdonk'un geç ve sert müdahalesiyle durduruldu.
Müdahalenin şiddeti ve Greenwood'un hareket hızı, eski Manchester United oyuncusunun havaya uçmasına neden oldu ve bu hareket, Marsilya yedek kulübesini ve sahadaki takım arkadaşlarını anında öfkelendirdi.
Her iki takımın oyuncuları da toplu bir çatışmaya girince hakem Benoit Bastien müdahale etmek zorunda kaldı ve Verdonk, olaydaki rolü nedeniyle sarı kart gördü.
Videoyu izleyin
Maçın başlarında her iki takım da disiplin sorunlarıyla boğuşuyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takım arasında oynanan bu çekişmeli karşılaşmada, hakem ilk düdükten itibaren oldukça yoğun bir gün geçirdi. Lille için disiplin konusu, Nathan Ngoy'un ilk dakikada sarı kart görmesiyle birlikte başından itibaren büyük bir endişe kaynağı oldu. Defans oyuncusu, yüksek tekmesi ile Igor Paixao'nun kafasına isabet ettirerek tehlikeli oyun nedeniyle uyarı aldı ve maçın geri kalanında ince bir çizgide yürümek zorunda kaldı.
Reklam