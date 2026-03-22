İZLE: Mason Greenwood'un yere serilmesinin ardından kavga çıktı; Marsilya'nın yıldızı ise Lille maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

Marsilya ile Lille arasındaki karşılaşma, hızlı bir kontra atak sırasında Greenwood'un havaya uçurulmasıyla çıkan kavga nedeniyle maçın ilk dakikalarında gergin bir hal aldı. İngiliz forvet, markajını başarıyla atlatmış ve son üçte bir alanda boşluğu değerlendirmeye çalışırken, Lille'den Casper Verdonk'un geç ve sert müdahalesiyle durduruldu.

Müdahalenin şiddeti ve Greenwood'un hareket hızı, eski Manchester United oyuncusunun havaya uçmasına neden oldu ve bu hareket, Marsilya yedek kulübesini ve sahadaki takım arkadaşlarını anında öfkelendirdi.

Her iki takımın oyuncuları da toplu bir çatışmaya girince hakem Benoit Bastien müdahale etmek zorunda kaldı ve Verdonk, olaydaki rolü nedeniyle sarı kart gördü.



