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İZLE: Lionel Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası serüveninden döndüğünden bu yana Inter Miami formasıyla ilk golünü attı

Inter Miami CF - Atletico de San Luis
Inter Miami CF
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi, Leagues Cup'ta Atletico San Luis karşısında Arjantin'in Dünya Kupası görevinin ardından dönüşünden bu yana ilk gollerini atarak Inter Miami formasıyla en iyi günlerini hatırlattı. Liga MX ekibini David Rodriguez henüz dördüncü dakikada öne geçirdi, ancak 39 yaşındaki oyuncu iki golle yanıt verdi ve maç hava koşulları nedeniyle ertelenmeden önce Miami dört gol buldu.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Anında tepki

    Messi buna neredeyse anında yanıt verdi; isabetli bir ortada topla buluşup 11. dakikada ders niteliğinde bir vuruşla golünü attı. Ardından Miami oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Telasco Segovia sadece 15 dakika sonra ağları havalandırarak Herons'u 2-1 öne geçirdi. Messi daha sonra ikinci golünü atarak skoru 3-1 yaptı, Micael ise devre arasından önce dördüncü golü kaydetti.

    Atletico, ceza sahası dışından yaptığı müthiş falsolu vuruşla ağları havalandıran Rafa Llorente'yle farkı bire indirdi. Maç daha sonra hava koşulları nedeniyle durduruldu ve yaklaşık 30 dakika sonra yeniden başladı.


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  • Klibi izleyin

    Messi'nin açılış golünü buradan izleyin.

  • imago-sport-1080720087.jpgIcon Sportswire

    Yolda bir MVP sezonu daha mı var?

    İki gole ek olarak Messi, Miami'nin dördüncü golünde bir de asist yaptı. MLS'te şu anda 12 gol ve sekiz asistlik katkıya sahip.

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    Sonra ne geliyor?

    Miami, Atletico maçının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü Liga MX devi Monterrey ile karşılaşacak.

Leagues Cup
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