Messi buna neredeyse anında yanıt verdi; isabetli bir ortada topla buluşup 11. dakikada ders niteliğinde bir vuruşla golünü attı. Ardından Miami oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Telasco Segovia sadece 15 dakika sonra ağları havalandırarak Herons'u 2-1 öne geçirdi. Messi daha sonra ikinci golünü atarak skoru 3-1 yaptı, Micael ise devre arasından önce dördüncü golü kaydetti.

Atletico, ceza sahası dışından yaptığı müthiş falsolu vuruşla ağları havalandıran Rafa Llorente'yle farkı bire indirdi. Maç daha sonra hava koşulları nedeniyle durduruldu ve yaklaşık 30 dakika sonra yeniden başladı.



