İZLE: Josh Sargent, MLS'deki ilk golünü attı ve FC Toronto'nun Colorado Rapids'i mağlup etmesine asist yaptı

Norwich'ten yüksek bir transfer ücreti karşılığında Toronto'ya gelen Amerikalı oyuncu, ilk başlarda oldukça zorlanmıştı. Zorlu bir ilk maçı atlattıktan sonra ikinci maçında da etkili olamamıştı.

Ancak Cumartesi öğleden sonra, çok daha etkiliydi. Sessiz geçen ilk yarının ardından, Sargent ikinci yarıda canlandı. 65. dakikada Richie Laryea'nın golüne asist yaptı. Ardından, Rapids'in ikinci oyuncusu da kırmızı kartla oyundan atılınca, Sargent düzgün bir kafa vuruşuyla maçı kazandıran golü attı.







