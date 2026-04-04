İZLE: Josh Sargent, MLS'deki ilk golünü attı ve FC Toronto'nun Colorado Rapids'i mağlup etmesine asist yaptı

Sargent, çok ihtiyaç duyulan bir golü attı
Norwich'ten yüksek bir transfer ücreti karşılığında Toronto'ya gelen Amerikalı oyuncu, ilk başlarda oldukça zorlanmıştı. Zorlu bir ilk maçı atlattıktan sonra ikinci maçında da etkili olamamıştı.
Ancak Cumartesi öğleden sonra, çok daha etkiliydi. Sessiz geçen ilk yarının ardından, Sargent ikinci yarıda canlandı. 65. dakikada Richie Laryea'nın golüne asist yaptı. Ardından, Rapids'in ikinci oyuncusu da kırmızı kartla oyundan atılınca, Sargent düzgün bir kafa vuruşuyla maçı kazandıran golü attı.
Toronto galibiyet serisi yakaladı
Kanadalı takımın iyi gidişatı devam etti. Takım, Sargent'a büyük yatırım yaptı ve arka arkaya yaşanan hayal kırıklığı yaratan sezonların ardından kadrosunu baştan aşağı yeniledi. İlk işaretler olumlu. Şu anda Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyorlar ve son dört maçlarında yenilgi yüzü görmediler.
ABD Erkek Milli Takımı'nın umutları?
Bunun Sargent'ın ABD Milli Takımı'na seçilme umutları açısından ne anlama geldiği tam olarak belli değil. Forvet, Mauricio Pochettino yönetiminde henüz etkileyici bir performans sergileyemedi ve Dünya Kupası yaklaşırken, kadroya girebilmek için oldukça zor bir durumda görünüyor.
Geçen yaz Gold Cup kadrosuna alınmayan oyuncunun kadroya alınmamasının nedeni olarak Pochettino "futbol nedenleri"ni göstermişti.
Toronto'nun bundan sonraki adımları ne olacak?
Bundan sonra Toronto, kazanılabilir bir döneme giriyor. Önümüzdeki hafta zor günler geçiren Cincinnati ile karşılaşacaklar; ardından sırasıyla lider Austin ve Philadelphia Union ile mücadele edecekler. Sargent, büyük olasılıkla bu maçlarda forvet hattını yönetecek.