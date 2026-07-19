İZLE: İspanya’nın 16 yıl sonra ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmesinin ardından Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin kavgayı ayırmak zorunda kalmasıyla ortalık karıştı

İspanya ile Arjantin arasındaki final maçında öğleden sonra yaklaşık 50 faul işlendi; La Albiceleste dört sarı kart gördü ve yıldız oyuncu Enzo Fernandez, uzatmaların son saniyelerinde oyundan atıldı. Bu durum, maçın ne kadar fiziksel bir mücadeleye sahne olduğunu ve saha içindeki sertliğin çoğu zaman eğlencenin önüne geçtiğini ortaya koydu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, birkaç Arjantinli oyuncu rakiplerine doğru koşarak yüzleşmeye çalıştı; ancak Scaloni, takımının bu kavgaları tırmandırmasını engellemek için araya girdi.