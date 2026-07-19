Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Çeviri:

İZLE: İspanya’nın 16 yıl sonra ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmesinin ardından Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni’nin kavgayı ayırmak zorunda kalmasıyla ortalık karıştı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni

İspanya ile Arjantin arasında oynanan gergin Dünya Kupası finali, son düdükle La Roja’nın şampiyon olduğu kesinleşince çirkin bir hal aldı. Birkaç La Albiceleste oyuncusu, sahada şampiyon takımın oyuncularıyla yüzleşmeye çalıştı. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, sahada çıkan birkaç arbedeyi ayırarak arabulucu rolünü üstlenmek zorunda kaldı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Başından itibaren çekişmeli geçen bir maç

    İspanya ile Arjantin arasındaki final maçında öğleden sonra yaklaşık 50 faul işlendi; La Albiceleste dört sarı kart gördü ve yıldız oyuncu Enzo Fernandez, uzatmaların son saniyelerinde oyundan atıldı. Bu durum, maçın ne kadar fiziksel bir mücadeleye sahne olduğunu ve saha içindeki sertliğin çoğu zaman eğlencenin önüne geçtiğini ortaya koydu.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından, birkaç Arjantinli oyuncu rakiplerine doğru koşarak yüzleşmeye çalıştı; ancak Scaloni, takımının bu kavgaları tırmandırmasını engellemek için araya girdi.

    • Reklam
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Videoları izleyin

    Maçın ardından sahada hemen bir arbede çıktı.

    İşte başka bir açıdan çekilmiş görüntü.



  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Hayal kırıklığına uğramak için bir neden

    Arjantin’in agresif oyun tarzı, Scaloni’nin takımına hücumda bir kazanç sağlamadı. Takım, 105 dakika boyunca tek bir şut bile çekemedi ve 120 dakikalık maçı iki şutla tamamladı; bunların hiçbiri kaleyi bulmadı. Ayrıca maç boyunca İspanya’nın ceza sahasında sadece sekiz kez topa dokundu.

    La Roja ise 20 şut (12'si kaleyi buldu) attı ve rakip ceza sahasında 31 kez topa dokundu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    2010'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan İspanya için kutlama zamanı. Arjantin'de ise efsane Lionel Messi'nin milli takımda oynamaya devam edip etmeyeceği konusundaki soru işaretleri devam edecek.