ABD, duran top savunmasındaki zayıflık nedeniyle maçın ilk iki dakikasında Kai Havertz'e gol vererek maça yavaş bir başlangıç yaptı. Ancak Mauricio Pochettino'nun takımı buna iyi bir tepki verdi ve ilk yarının geri kalanında ivme kazandı. Ardından Robinson, Almanya'ya karşı unutulmaz bir gol attı.
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İZLE: ABD Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu Antonee 'Jedi' Robinson, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'ya karşı muhteşem bir gol attı
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Robinson'ın golünü farklı açılardan buradan izleyin:
Aynı derecede etkileyici bir kutlama
Robinson bu maçı açıkça çok sevdi.
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Jedi'nin ABD Milli Takımı'ndaki genel istatistikleri
Bu, Fulham'ın yıldız oyuncusu Robinson'un ABD Milli Takımı'ndaki kariyerinde attığı beşinci gol oldu; oyuncu 54 kez milli formayı giydi. İngiltere doğumlu ABD'li milli oyuncu, Everton, Bolton, Wigan ve Fulham formasıyla 317 maçta attığı beş golle artık kulüp kariyerindeki toplam gol sayısına da ulaştı.