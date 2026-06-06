İZLE: ABD Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu Antonee 'Jedi' Robinson, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'ya karşı muhteşem bir gol attı

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Antonee Robinson, Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olarak ün kazandı; ancak ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu, sahanın diğer ucunda da en az o kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Robinson, Almanya kalecisi Oliver Baumann'ı geçerek attığı müthiş bir şutla skoru 1-1'e getirdi; ve bir şekilde, gol sevinci belki de golün kendisinden bile daha etkileyiciydi.