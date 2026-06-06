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Antonee Robinson, USMNTGetty

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İZLE: ABD Milli Takımı'nın sol bek oyuncusu Antonee 'Jedi' Robinson, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Almanya'ya karşı muhteşem bir gol attı

ABD - Almanya
ABD
Almanya
Hazırlık Maçları
A. Robinson

Antonee Robinson, Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olarak ün kazandı; ancak ABD Milli Takımı'nın savunma oyuncusu, sahanın diğer ucunda da en az o kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Robinson, Almanya kalecisi Oliver Baumann'ı geçerek attığı müthiş bir şutla skoru 1-1'e getirdi; ve bir şekilde, gol sevinci belki de golün kendisinden bile daha etkileyiciydi.

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    ABD, duran top savunmasındaki zayıflık nedeniyle maçın ilk iki dakikasında Kai Havertz'e gol vererek maça yavaş bir başlangıç yaptı. Ancak Mauricio Pochettino'nun takımı buna iyi bir tepki verdi ve ilk yarının geri kalanında ivme kazandı. Ardından Robinson, Almanya'ya karşı unutulmaz bir gol attı.

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    Robinson'ın golünü farklı açılardan buradan izleyin:



  • Aynı derecede etkileyici bir kutlama

    Robinson bu maçı açıkça çok sevdi.



  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Jedi'nin ABD Milli Takımı'ndaki genel istatistikleri

    Bu, Fulham'ın yıldız oyuncusu Robinson'un ABD Milli Takımı'ndaki kariyerinde attığı beşinci gol oldu; oyuncu 54 kez milli formayı giydi. İngiltere doğumlu ABD'li milli oyuncu, Everton, Bolton, Wigan ve Fulham formasıyla 317 maçta attığı beş golle artık kulüp kariyerindeki toplam gol sayısına da ulaştı.

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