Juventus kaptanı, Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanırken Toskana doğumlu teknik adamın net bir taktiksel yön verdiğini ve takımın gelişimini hızlandırdığını belirtti. Bremer, teknik direktörle her gün çalışmanın bireysel özelliklerini daha da keskinleştirdiğinde ısrar etti.

Deneyimli savunmacı, başantrenörün inşa ettiği projeye tam anlamıyla inandığını ifade etti.

Bremer, "Bize yön verdi, bizi bir yola soktu" diye ekledi. "Onunla birlikte çok geliştik. O birinci sınıf bir teknik direktör, bir şampiyon ve hedeflerimize gün be gün ulaşmamıza yardımcı oluyor."