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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

İz bırakmak istiyorum! Kaptan Bremer, Juventus'taki mirasını pekiştirmek için gözünü Avrupa zaferine dikti

Juventus - NEC Nijmegen
G. Bremer
Juventus
NEC Nijmegen
Ligi Europa

Juventus kaptanı Gleison Bremer, NEC Nijmegen ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde kulüpte kalıcı bir iz bırakma hedefini dile getirdi. UEFA.com'a konuşan Brezilyalı savunmacı, teknik direktör Luciano Spalletti'yi övdü ve Avrupa'da kupaya kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

  • Bremer, Juventus ile Avrupa zaferini hedefliyor

    Gleison Bremer, Allianz Stadı'nda NEC Nijmegen'e karşı oynayacakları UEFA Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde adını Juventus tarihine yazdırma niyetini açıkladı. Brezilyalı stoper, karşılaşma öncesinde UEFA.com'a konuşarak takımın Avrupa'daki hedeflerini anlattı.

    Kaptan olarak Bremer, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde güçlü bir kıtasal kampanya başlatma isteklerinin altını çizdi.

    Juventus, turnuvada erken dönemde güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

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  • imago-sport-1083242763.jpgGiuseppe Maffia

    Savunmacı, Scirea'nın mirası üzerine düşünüyor

    Bremer, kaptanlık bandını takmanın beraberinde getirdiği büyük sorumluluğu kabul ederken, efsanevi eski savunmacı Gaetano Scirea'yı ilham kaynağı olarak gösterdi. Baskı nedeniyle doğrudan kıyaslamalardan kaçınan 29 yaşındaki oyuncu, sıkı çalışmayla kendi mirasını yaratma konusunda kararlı.

    Agresif oyun tarzını, hava toplarındaki üstünlüğünü ve fiziksel gücünü takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olacak başlıca özellikleri olarak öne çıkardı.

    Bremer, "Burada pek çok savunmacı tarih yazdı, özellikle de Gaetano Scirea" dedi. "Kendimi onlarla kıyaslamam benim için gerçekten çok zor olurdu çünkü baskı çok büyük. Ama umarım ben de iz bırakabilirim ve sahada her zaman her şeyimi vereceğim."

  • Brezilyalı, Spalletti'nin taktiksel yönünü övdü

    Juventus kaptanı, Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanırken Toskana doğumlu teknik adamın net bir taktiksel yön verdiğini ve takımın gelişimini hızlandırdığını belirtti. Bremer, teknik direktörle her gün çalışmanın bireysel özelliklerini daha da keskinleştirdiğinde ısrar etti.

    Deneyimli savunmacı, başantrenörün inşa ettiği projeye tam anlamıyla inandığını ifade etti.

    Bremer, "Bize yön verdi, bizi bir yola soktu" diye ekledi. "Onunla birlikte çok geliştik. O birinci sınıf bir teknik direktör, bir şampiyon ve hedeflerimize gün be gün ulaşmamıza yardımcı oluyor."

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    Juventus, Avrupa Ligi'ni kazanmaya odaklandı

    Avrupa macerası Hollanda ekibi NEC karşısında başlarken, Bremer kupayı kaldırma arzusunu gizlemedi. Savunmacı, Juventus'un bu turnuvada sonuna kadar gidecek gerekli kaliteye sahip olduğuna inanıyor.

    İç sahada alınacak bir galibiyet, Avrupa hedefleri için ideal bir sıçrama tahtası olacaktır.

    Juventus, grup aşamasındaki yolculuğuna başlarken üç puanı almak amacıyla yeniden sahaya çıkıyor.

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