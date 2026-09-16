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İz bırakmak istiyorum! Kaptan Bremer, Juventus'taki mirasını pekiştirmek için gözünü Avrupa zaferine dikti
Bremer, Juventus ile Avrupa zaferini hedefliyor
Gleison Bremer, Allianz Stadı'nda NEC Nijmegen'e karşı oynayacakları UEFA Avrupa Ligi açılış maçı öncesinde adını Juventus tarihine yazdırma niyetini açıkladı. Brezilyalı stoper, karşılaşma öncesinde UEFA.com'a konuşarak takımın Avrupa'daki hedeflerini anlattı.
Kaptan olarak Bremer, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde güçlü bir kıtasal kampanya başlatma isteklerinin altını çizdi.
Juventus, turnuvada erken dönemde güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.
- Giuseppe Maffia
Savunmacı, Scirea'nın mirası üzerine düşünüyor
Bremer, kaptanlık bandını takmanın beraberinde getirdiği büyük sorumluluğu kabul ederken, efsanevi eski savunmacı Gaetano Scirea'yı ilham kaynağı olarak gösterdi. Baskı nedeniyle doğrudan kıyaslamalardan kaçınan 29 yaşındaki oyuncu, sıkı çalışmayla kendi mirasını yaratma konusunda kararlı.
Agresif oyun tarzını, hava toplarındaki üstünlüğünü ve fiziksel gücünü takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olacak başlıca özellikleri olarak öne çıkardı.
Bremer, "Burada pek çok savunmacı tarih yazdı, özellikle de Gaetano Scirea" dedi. "Kendimi onlarla kıyaslamam benim için gerçekten çok zor olurdu çünkü baskı çok büyük. Ama umarım ben de iz bırakabilirim ve sahada her zaman her şeyimi vereceğim."
Brezilyalı, Spalletti'nin taktiksel yönünü övdü
Juventus kaptanı, Spalletti için övgü dolu ifadeler kullanırken Toskana doğumlu teknik adamın net bir taktiksel yön verdiğini ve takımın gelişimini hızlandırdığını belirtti. Bremer, teknik direktörle her gün çalışmanın bireysel özelliklerini daha da keskinleştirdiğinde ısrar etti.
Deneyimli savunmacı, başantrenörün inşa ettiği projeye tam anlamıyla inandığını ifade etti.
Bremer, "Bize yön verdi, bizi bir yola soktu" diye ekledi. "Onunla birlikte çok geliştik. O birinci sınıf bir teknik direktör, bir şampiyon ve hedeflerimize gün be gün ulaşmamıza yardımcı oluyor."
- Buzzi
Juventus, Avrupa Ligi'ni kazanmaya odaklandı
Avrupa macerası Hollanda ekibi NEC karşısında başlarken, Bremer kupayı kaldırma arzusunu gizlemedi. Savunmacı, Juventus'un bu turnuvada sonuna kadar gidecek gerekli kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
İç sahada alınacak bir galibiyet, Avrupa hedefleri için ideal bir sıçrama tahtası olacaktır.
Juventus, grup aşamasındaki yolculuğuna başlarken üç puanı almak amacıyla yeniden sahaya çıkıyor.
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