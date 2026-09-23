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'İz bırakmak istiyorum' - Bruno Guimaraes, hayalindeki Brezilya dönüşü öncesi Arsenal'de kupa hedefini açıkladı
Emirates'te kupa kazanmak hâlâ öncelik olmaya devam ediyor
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, St James' Park'tan ses getiren transferinin ardından yeni takımına çok hızlı uyum sağladı, ancak kısa süre önce kariyerini uzun vadede nerede noktalayabileceğine dair sorulara da yanıt verdi. Memleketine dönme fikrinin cazibesi güçlü kalmaya devam etse de Guimaraes, yakın geleceğinin net şekilde Kuzey Londra'da olduğunu açıkça belirtti. Brezilya Milli Takımı'yla görevdeyken konuşan mücadeleci yıldız, kariyerinin son döneminde Güney Amerika futboluna dönmeyi düşündüğünü kabul etti, ancak bu sözlerini hızla dengeleyerek şu anki odağının Arsenal ve kulübün Premier League'de zirveye çıkma hedefi olduğunu vurguladı.
"Evet, Brezilya'ya dönmek, Vasco [da Gama] ya da Athletico [Paranaense] için oynamak isterim; kendilerine çok minnet duyduğum takımlar bunlar. Ama dürüst olmak gerekirse, şu anda bunu düşünmüyorum. Arsenal'a yeni geldim, bu yüzden tamamen odaklanmış durumdayım. Orada bir şampiyonluk kazanmak istiyorum, oynamak istiyorum, bu yeni formayla iz bırakmak istiyorum. Ama nihayetinde gelecek Tanrı'ya aittir" dedi Guimaraes.
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Tyneside'da tarih yazmak
Kuzey Doğu'dan ayrılmak, Newcastle'da kendisini efsanevi bir figür olarak kabul ettiren Guimaraes için hiç kolay bir karar olmadı. Tyneside'daki görev süresince, kulübün yeni sahiplik altında yeniden yükselişinin simgelerinden biri haline geldi ve uzun süredir devam eden kupa hasretinin sona ermesine yardımcı oldu. Kuzey Doğu'daki günlerini değerlendiren Brezilyalı oyuncu, başardıklarıyla, özellikle de kulübün büyük bir kupa için uzun süren bekleyişini bitirmeleriyle büyük gurur duyduğunu ifade etti. Eski kulübüne hâlâ duygusal bir bağlılık hissetmesine rağmen, değişim için zamanlamanın doğru olduğuna inanıyor.
"Newcastle, çok güzel bir geçmişe sahip olduğum bir kulüp. Takım arkadaşlarımla birlikte, 70 yıl sonra orada bir şampiyonluk kazanan ilk kaptan oldum, bu yüzden kulübün tarihine izimizi bıraktık. Kulüpte zaten neredeyse 5 yıl geçirmiştim, içimde yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissediyordum, buna hazırdım ve kulübün bana verdikleri için çok minnettarım," diye açıkladı Guimaraes.
Yeni bir meydan okumaya hazır mısın?
Arsenal'a transferi, beklentiler açısından onun için önemli bir sıçramayı temsil ediyor; zira şu anda Premier League şampiyonu olan ve İngiliz futbolunun zirvesindeki yerini korumayı hedefleyen bir takıma katılıyor. Orta saha oyuncusu, yeni bir başlangıca hazır olduğunu kabul ederken, St James' Park'ta geride bıraktığı mirası ve Newcastle United taraftarlarıyla kurduğu bağı her zaman değerli tutacağını söyledi.
"Şimdi Arsenal'deki yolculuğuma başlıyorum; iyi başlamak, doğru bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu, gerçekten üstlenmek istediğim yeni bir sorumluluk. Odaklanmam gerekiyor, çünkü kulüpte zaten alıştığım bir rutinden çıkıp başka birine başlamak biraz zaman, biraz uyum gerektiriyor ama bence iyi gidiyorum. Çok mutluyum ve yeni zorluklar için heyecanlıyım."
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Brezilya ile yaklaşan program
Guimaraes ve kulüpteki takım arkadaşı Gabriel Magalhaes, Brezilya kadrosuna Avustralya'da katılmak için zorlu bir yolculuk yaptı. Önlerindeki ilk görev, 25 Eylül Cuma günü Townsville'de ve dört gün sonra Brisbane'da Avustralya'ya karşı oynanacak iki hazırlık maçı. Ardından 3 Ekim'deki son karşılaşma için Hindistan'a gidilecek ve Kalküta'da ev sahibi milli takımla karşılaşılacak. Guimaraes için bu maçlar sonuçlardan ibaret değil; Brezilya'yı ileriye taşıyacak kültürü oluşturmak anlamına geliyor.
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