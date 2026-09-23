'İz bırakmak istiyorum' - Bruno Guimaraes, hayalindeki Brezilya dönüşü öncesi Arsenal'de kupa hedefini açıkladı

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, St James' Park'tan ses getiren transferinin ardından yeni takımına çok hızlı uyum sağladı, ancak kısa süre önce kariyerini uzun vadede nerede noktalayabileceğine dair sorulara da yanıt verdi. Memleketine dönme fikrinin cazibesi güçlü kalmaya devam etse de Guimaraes, yakın geleceğinin net şekilde Kuzey Londra'da olduğunu açıkça belirtti. Brezilya Milli Takımı'yla görevdeyken konuşan mücadeleci yıldız, kariyerinin son döneminde Güney Amerika futboluna dönmeyi düşündüğünü kabul etti, ancak bu sözlerini hızla dengeleyerek şu anki odağının Arsenal ve kulübün Premier League'de zirveye çıkma hedefi olduğunu vurguladı.

"Evet, Brezilya'ya dönmek, Vasco [da Gama] ya da Athletico [Paranaense] için oynamak isterim; kendilerine çok minnet duyduğum takımlar bunlar. Ama dürüst olmak gerekirse, şu anda bunu düşünmüyorum. Arsenal'a yeni geldim, bu yüzden tamamen odaklanmış durumdayım. Orada bir şampiyonluk kazanmak istiyorum, oynamak istiyorum, bu yeni formayla iz bırakmak istiyorum. Ama nihayetinde gelecek Tanrı'ya aittir" dedi Guimaraes.