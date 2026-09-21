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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP
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İyileşmeyen bir yara: Real Madrid, hakem tartışmasını en büyük sorununu gizlemek için kullanıyor

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
T. Kroos
İspanya

Madrid derbisinin ardından yaşanan hakem tartışması, Real Madrid'in oyununu yönlendirecek bir maestroyu hâlâ bulamamış olmasının yapısal eksikliklerini gizliyor.

Real'in teknik direktörü Jose Mourinho, derbi mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısının büyük bir bölümünü hakemlikten şikâyet etmeye ayırdı.

Kraliyet kulübü de internet sitesi aracılığıyla bu şikâyete katıldı; ancak Real Madrid şu ya da bu ölçüde haklı olsun ya da olmasın hakeme bakarken, saklanmaya devam eden çok daha derin bir sorun var.

Sport gazetesi, Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından Real Madrid'in iki sezondan uzun süredir oyun kurucu sorununa bir çözüm aradığını düşünmemenin zor olduğunu aktardı.

Kroos'un futbolu bırakması Bernabeu'da kapanmayan bir yara bıraktı ve takım hâlâ oyunu organize edebilecek, takıma sükûnet verebilecek ve her maçın oynandığı bölgeyi belirleyebilecek bir oyuncu bulmakta zorluk yaşıyor. 

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    Rodri transferinin başarısızlığa uğraması

    Sorun aslında Carlo Ancelotti döneminde keşfedilmişti, ardından Xabi Alonso da bunu kesin olarak çözemedi ve şimdi Mourinho geldi. Bir kez daha dikkat çeken nokta ise Portekizli teknik direktör için temel ön libero oyuncularının hâlâ Tchouameni ve Fede Valverde olması.

    Mesele onların seviyesini sorgulamak değil, ancak onların sahip olduğu özelliklerin takımın ihtiyaç duyduğu şey olup olmadığı. Nitekim ikisinden birinin tek başına, Real Madrid'in her şeyden çok çözmesi gereken sorunu halledebilecek gibi görünmüyor.

    Rodri ile anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanması, bu açıdan Real Madrid için ağır bir darbe oldu; özellikle de kulübün daha sonra benzer özelliklere sahip bir oyuncu arayışından vazgeçmesiyle. 

    Bu sezonun ilk önemli sınavlarından birinde, Atletico karşısında rakibin maçı uzun süreler boyunca kontrol edebildiği ve topa büyük kolaylıkla sahip olabildiği bir kez daha ortaya çıktı.

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    Mourinho açık kartlarla oynuyor

    Üstelik Mourinho'nun elindeki kartları açık oynadığı görülüyor; Vinicius, Mbappe ve Bellingham gibi üç oyuncuyu sürekli sahaya sürmek zorunda kalması, ilk on bir dizilişlerine kısıtlamalar getiriyor. Ayrıca ilk iki oyuncunun savunmaya katkılarının zayıf olması, Portekizli teknik adamı bunu daha fazla koşabilen ve çaba harcayabilen iki oyuncuya, yani Tchouameni ve Valverde'ye dayanarak telafi etmeye mecbur bırakıyor.

    Takımın geri kalanına gelince, katılımlarına dokunulamayacak 3 oyuncunun varlığı sonucunda ortaya çıkan yapısal sorunlar karşısında denge sağlamanın yollarını araması gerekiyor.

    Bir başka büyük çelişki de Mbappe ile ilgili ortaya çıkıyor; sayıları olağanüstü ve gol atma yeteneğinden şüphe etmek anlamsız olur. Bununla birlikte, Fransız forvet, büyük maçlarda taraftarların ondan beklediği lider rolünü Real Madrid'de üstlenmediği için eleştirilebilir.

    Zira sayı toplamak ile önemli maçları çözen, aynı zamanda kişiliği ve performansıyla da takımı yöneten yıldız olmak arasında fark vardır. Çoğu zaman izlenim, Mbappe'nin kendi maçını oynamakla yetindiği yönünde; işler kötü gittiğinde ise takımın moralini yükseltebilecek ve onu krizden çıkaracak şekilde yönlendirebilecek lider o olmuyor.

    Atletico Madrid karşısında ise Mbappe ve Vinicius'un ikisi de tamamen ortadan kayboldu; ikisi birlikte kaleye tek bir isabetli şut çekemedi, 22 kez top kaybetti ve rakip sahada yalnızca 21 isabetli pas yaptı. Bunlar, kendilerinden beklenenden tamamen uzak rakamlar.

    Brezilyalı oyuncunun durumunda, bu yaz büyük bir meblağ karşılığında sözleşmesini yenilemesi faktörü de göz ardı edilemez; özellikle de uzun süredir sahnede yokken.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Rekabet gücünün kaybı

    Ayrıca bazı oyuncuların davranışları da iyimserliğe yer bırakmıyor; nitekim son sezonlarda, Real Madrid'i zor bir durumdayken bile karşılık verebilen bir takım hâline getiren o rekabetçi gücün kaybedildiğine dair konuşmalar zaten yaşanmıştı.

    Mourinho, o kimliği takıma yeniden kazandırma fikriyle geldi, ancak derbi bir kez daha tepki vermekte zorlanan bir takım görüntüsünü ortaya çıkardı.

    Yukarıda anlatılan her şeye dayanarak, tüm ilginin hakemliğe odaklanması Mourinho'nun projesi için tehlikeli olabilir; çünkü takımınıza zarar verdiğini düşündüğünüz bir kararı eleştirmek mümkündür, ama aynı zamanda projenin planlaması hakkında da zor sorular sormak gerekir.

    Mourinho, üzerinde belirgin yorgunluk işaretleri görülen bir projeye hayat vermek için geldi, ancak mevcut Real Madrid şimdiye dek önceki iki sezonda ortaya çıkan takıma büyük ölçüde benziyor.

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