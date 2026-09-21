Madrid derbisinin ardından yaşanan hakem tartışması, Real Madrid'in oyununu yönlendirecek bir maestroyu hâlâ bulamamış olmasının yapısal eksikliklerini gizliyor.

Real'in teknik direktörü Jose Mourinho, derbi mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısının büyük bir bölümünü hakemlikten şikâyet etmeye ayırdı.

Kraliyet kulübü de internet sitesi aracılığıyla bu şikâyete katıldı; ancak Real Madrid şu ya da bu ölçüde haklı olsun ya da olmasın hakeme bakarken, saklanmaya devam eden çok daha derin bir sorun var.

Sport gazetesi, Toni Kroos'un futbolu bırakmasının ardından Real Madrid'in iki sezondan uzun süredir oyun kurucu sorununa bir çözüm aradığını düşünmemenin zor olduğunu aktardı.

Kroos'un futbolu bırakması Bernabeu'da kapanmayan bir yara bıraktı ve takım hâlâ oyunu organize edebilecek, takıma sükûnet verebilecek ve her maçın oynandığı bölgeyi belirleyebilecek bir oyuncu bulmakta zorluk yaşıyor.

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