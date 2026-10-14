Allegri, taktik hataların ötesinde, Villarreal'in beraberlik golünün ardından oyuncularının psikolojik olarak çökmesinden hayal kırıklığı duydu. Oyuncuların kolektif oyun planına bağlı kalmak yerine maçı tek başlarına kazanmaya çalıştığını ve takımın bir bütün olarak hareket etmeyi bıraktığını gözlemledi. Teknik direktör, yüksek baskı altındaki maçlarda görülen bu olgunluk eksikliğinin, turnuvada ilerlemek istiyorlarsa derhâl giderilmesi gerektiğine inanıyor.

Allegri, "Güçlü bir takımın özelliği dağılmamak ve sahada fazla açılmamaktır. İkinci yarıda hepimiz maçı bireysel olarak çözmek istedik," dedi. "Bu akşam da Frosinone maçında olduğu gibi bazı yanlış tercihler yaptık. Düşünmemiz gerekiyor çünkü hâlâ turu geçme şansımız var, ancak topu kullanırken daha sabırlı olmalıydık. Sorun şu ki savunmada çok fazla zorlanıyoruz. Dengeli olmalıyız çünkü aksi hâlde sahada açılıp boşluk veriyorsunuz."