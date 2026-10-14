AFP
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“İyi savunma yapmak ayıp hâline geldi”: Massimiliano Allegri, Villarreal karşısında Şampiyonlar Ligi’nde yaşadığı çöküşün ardından Napoli’yi sert sözlerle eleştirdi
Allegri savunma performansına öfkelendi
Napoli Teknik Direktörü, takımının Villarreal karşısında öne geçmesine rağmen Şampiyonlar Ligi maçını 3-1 kaybetmesini izlemenin ardından sarsıldı. Napoli, çalkantılı geçen ikinci yarıda taktiksel düzenini koruyamadı. Bu durum, teknik direktörün modern futbolun savunma sağlamlığına yaklaşımını sorgulamasına yol açtı. Allegri, takımının sahadaki olumsuzluklara verdiği tepkiyi özellikle eleştirerek savunma yapmanın temel becerilerinin kaybolduğunu öne sürdü.
Deneyimli teknik direktör, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Savunma yapmayı bilmek neredeyse ayıp sayılır hâle geldi. Bu, savunmayı mutlaka kendi kalenizin yakınında yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ama orta sahada açık verir ve hücumda gol atamazsanız... Şampiyonlar Ligi'nde rakipler teknik açıdan az hata yapıyor. Savunmada aslında oldukça iyi iş çıkarmış olsak da daha dikkatli olmalıyız; çünkü ceza sahası dışından çok sayıda şuta izin verdik. Savunmadaki bu yaklaşımımızı geliştirmemiz gerekiyor.”
- Getty Images Sport
Takım içi birliğin bozulması
Allegri, taktik hataların ötesinde, Villarreal'in beraberlik golünün ardından oyuncularının psikolojik olarak çökmesinden hayal kırıklığı duydu. Oyuncuların kolektif oyun planına bağlı kalmak yerine maçı tek başlarına kazanmaya çalıştığını ve takımın bir bütün olarak hareket etmeyi bıraktığını gözlemledi. Teknik direktör, yüksek baskı altındaki maçlarda görülen bu olgunluk eksikliğinin, turnuvada ilerlemek istiyorlarsa derhâl giderilmesi gerektiğine inanıyor.
Allegri, "Güçlü bir takımın özelliği dağılmamak ve sahada fazla açılmamaktır. İkinci yarıda hepimiz maçı bireysel olarak çözmek istedik," dedi. "Bu akşam da Frosinone maçında olduğu gibi bazı yanlış tercihler yaptık. Düşünmemiz gerekiyor çünkü hâlâ turu geçme şansımız var, ancak topu kullanırken daha sabırlı olmalıydık. Sorun şu ki savunmada çok fazla zorlanıyoruz. Dengeli olmalıyız çünkü aksi hâlde sahada açılıp boşluk veriyorsunuz."
Şampiyonlar Ligi'nde öğrenme süreci
Allegri, takımının Avrupa futbolunun en üst düzeyindeki kalite artışını şu anda hissettiğini kabul etti. Napoli, kendi ligindeki daha küçük takımlara karşı bazı eksiklerini gizleyebilse de Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir imkân yok. Teknik hataların bu turnuvada çok daha ağır cezalandırıldığını vurgulayan teknik direktör, oyuncularının İspanya'da doksan dakika boyunca koruyamadığı bir konsantrasyon düzeyine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Allegri, "Maç içinde hatalar olabilir. Önemli olan, sonrasında tamamen sakin kalarak takım halinde oynamaya devam etmek. Bu gece ise bir noktadan sonra takım halinde oynamayı bıraktık, gerçek bu," dedi. Kendi liglerindeki maçlarla Avrupa maçları arasındaki tempo farkının hissedilir olduğunu da belirterek şunları söyledi: "Yavaş yavaş o seviyeye geleceğiz çünkü Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi daha yüksek. Orta ve küçük çaplı takımlara karşı oynadığınızda bunu fark etmiyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi takımlarına karşı oynadığınızda fark ediyorsunuz."
- AFP
Venezia seyahati öncesi uyarı
Serie A’ya dönüş yaklaşırken Allegri, oyuncularını zihniyetlerini değiştirmedikleri takdirde mevcut performanslarının yeni bir utanca yol açabileceği konusunda uyardı. Venezia ile karşılaşacak Napoli’nin teknik direktörü, ligdeki bu maçın kolay geçeceği yönündeki görüşleri de hemen reddetti. Rakibin puan tablosundaki yeri ne olursa olsun, başarılı İtalyan takımlarının temelinde yatan mütevazı ve çalışkan anlayışa geri dönmelerini istedi.
Allegri sözlerini şöyle tamamladı: “Venezia’da, iyi bir takım olan ve puan tablosundaki yerini hak etmeyen rakibimizle kendimizi aynı seviyede görecek alçakgönüllülük ve saygıyla sahaya çıkmazsak ağır yara alırız.”
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