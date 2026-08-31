29 numaralı formayı giyecek 23 yaşındaki oyuncu, aylar süren spekülasyonların ardından Premier League devine katılmanın mutluluğunu dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Barcola, "Liverpool forması giyebilecek olmak büyük bir gurur. Çok mutluyum. Uzun zaman aldı ama bugün Liverpool'da oynayabilecek olmaktan gerçekten çok mutluyum ve tek istediğim sahada olmak ve oynayabilmek. Umarım çok büyük şeyler başarırım" dedi.

Şöyle devam etti: "Ailemle birlikte sakin bir şekilde bunun gerçekleşmesini bekliyordum. Haberi gördüğümde çok mutlu oldum ve en sevdiğim insanların yanındaydım. Güzelce kutladık ve şimdi tek umudumuz burada birlikte bunun tadını çıkarabilmek."

Kanat oyuncusu ayrıca rakip olarak Anfield'da oynadığı önceki maçları da hatırlattı; bu deneyimler Premier League'e transfer olma kararında büyük rol oynadı. Barcola, "Bu statta iki kez oynama şansı buldum ve atmosferi, taraftarların Liverpool oyuncularının arkasında nasıl durduğunu gördüm. Liverpool'un benimle ilgilendiğini öğrendiğimde soru sormadım ve bunun benim için çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum" diye ekledi. Liverpool'un resmi hesabı ise haberi, "Bradley Barcola artık Liverpoollu. Allez Les Rouges" ifadeleriyle kutladı.