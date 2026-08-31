Liverpool - X.com
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"İyi kutladık" - Barcola, uzun süredir beklenen 123 milyon sterlinlik Liverpool transferini tamamladı; Kırmızılar'ın yeni yıldızı, duygusal aile kutlamasını anlattı
Anfield devi, uzun süredir peşinde olduğu hedefi rekor anlaşmayla kadrosuna kattı
Liverpool, Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den transferini resmen açıkladı ve yazın en çok ses getiren transfer süreçlerinden biri sona erdi. Fransız forvet, AXA Training Centre'daki sağlık kontrollerini başarıyla geçmesinin ardından Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza attı.
Anlaşmaya göre Liverpool, kanat oyuncusu için garanti olarak 106 milyon £ ödeyecek ve performansa bağlı ek maddelerle birlikte bonservis bedeli potansiyel olarak 123 milyon £'a çıkabilecek. Bu dev yatırım, Barcola'yı Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi yapıyor. İlk sırada ise 2025'te Newcastle'dan Alexander Isak için ödenen 125 milyon £'luk anlaşma yer alıyor.
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Barcola, Liverpool'a katılmaktan heyecan duyuyor
29 numaralı formayı giyecek 23 yaşındaki oyuncu, aylar süren spekülasyonların ardından Premier League devine katılmanın mutluluğunu dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Barcola, "Liverpool forması giyebilecek olmak büyük bir gurur. Çok mutluyum. Uzun zaman aldı ama bugün Liverpool'da oynayabilecek olmaktan gerçekten çok mutluyum ve tek istediğim sahada olmak ve oynayabilmek. Umarım çok büyük şeyler başarırım" dedi.
Şöyle devam etti: "Ailemle birlikte sakin bir şekilde bunun gerçekleşmesini bekliyordum. Haberi gördüğümde çok mutlu oldum ve en sevdiğim insanların yanındaydım. Güzelce kutladık ve şimdi tek umudumuz burada birlikte bunun tadını çıkarabilmek."
Kanat oyuncusu ayrıca rakip olarak Anfield'da oynadığı önceki maçları da hatırlattı; bu deneyimler Premier League'e transfer olma kararında büyük rol oynadı. Barcola, "Bu statta iki kez oynama şansı buldum ve atmosferi, taraftarların Liverpool oyuncularının arkasında nasıl durduğunu gördüm. Liverpool'un benimle ilgilendiğini öğrendiğimde soru sormadım ve bunun benim için çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum" diye ekledi. Liverpool'un resmi hesabı ise haberi, "Bradley Barcola artık Liverpoollu. Allez Les Rouges" ifadeleriyle kutladı.
Taktik değişim ve Salah sonrası plan
Barcola'nın gelişi, birçok kişi tarafından Liverpool'un Mohamed Salah sonrası döneminin merkez parçası olarak görülüyor. Barcola sık sık sol kanatta görev yapsa da, Mısırlı efsanenin yaklaşık on yıl boyunca ortaya koyduğu üretkenlik seviyesini aynı şekilde sağlaması yönünde büyük bir beklenti var. Ancak bu hamle eleştirilerden de uzak kalmadı.
Anfield'daki taktiksel yapı, özellikle Hugo Ekitike ve Alexander Isak gibi santrforların gelişiyle birlikte Andoni Iraola yönetiminde önemli ölçüde değişti. Daha önce Salah, Roberto Firmino'nun özverili hareketliliğinden faydalanıyordu, ancak mevcut düzende kanatların daha çok geleneksel sağlayıcılar gibi oynaması gerekiyor.
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Parc des Princes'e duygusal veda
Merseyside'a gitmeden önce kanat oyuncusu, Fransa'nın başkentindeki taraftarlara seslenmek için kısa bir an ayırdı. Eski kulübünün resmi sosyal medya kanalları üzerinden, Barcola'nın PSG taraftarlarına yönelik son mesajı yayımlandı ve böylece başarılı geçen üç yıllık dönem sona erdi.
Barcola, Paris'ten etkileyici bir özgeçmişle ayrılıyor. Kulüp formasıyla 152 maça çıkan oyuncu, 39 gol atıp 35 asist yaptı. Parc des Princes'teki dönemi kupalarla doluydu; üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra art arda iki Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı ve bu başarılar onun Avrupa'nın önde gelen hücum yeteneklerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.
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