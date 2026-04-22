"İyi haber değil" - Arsenal efsanesi, Tottenham'ın Premier Lig'den "şok edici" bir şekilde küme düşmesini istememe nedenini açıklıyor
De Zerbi'nin ligde kalma mücadelesi
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki durum, kulübün Championship'e doğru kaymaya devam etmesiyle giderek daha umutsuz bir hal alıyor. Yeni teknik direktör Roberto De Zerbi, acil bir kurtarma operasyonu yürütmekle görevlendirildi; ancak İtalyan teknik adam, Igor Tudor'un yerine geçtiğinden bu yana henüz sonuçları tersine çeviremedi.
Spurs, 2026 takvim yılında şu ana kadar ligde tek bir galibiyet bile alamadı; bu istatistik, eski Brighton teknik direktörünün karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğünü ortaya koyuyor. En son hayal kırıklığı, De Zerbi'nin eski kulübü Brighton ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaşandı; maçın sonlarında yaşanan çöküş, takımın ligde kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan iki puanı kaçırmasına neden oldu.
Küme düşme mücadelesi verilen derbi günleri
Birçok Arsenal taraftarı şu anda Tottenham’ın küme düşme potasında debelenmesini keyifle izlerken, Lauren farklı bir tutum sergiliyor. Eski Kamerunlu savunma oyuncusu, Kuzey Londra derbisinin takvimden kalkmasının hem Gunners hem de ligin tamamı için olumsuz bir gelişme olacağına inanıyor.
Lauren, CasinoWizard'a verdiği demeçte, "Bir Arsenal taraftarı olarak her sezon izlemek istediğimiz bir maç var, o da Tottenham'a karşı oynanan Kuzey Londra derbisi" dedi. "Her sezon en büyük rakibinizle oynamak güzel bir şey. Tottenham'ın küme düşmesinin Arsenal taraftarları veya genel olarak Premier Lig için iyi bir haber olacağını sanmıyorum. Onlarla oynamak ve onları yenmek güzel ve bunun devam etmesini istiyorum. Tottenham'ın küme düşmesi Premier Lig için büyük bir şok olur, ancak tercihen onların ligde kalmasını ve gelecek sezon yine onlardan puan almamızı isterim."
Şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesi
Tottenham ligin alt sıralarında geride kalan takımlara bakarken, Arsenal ise zirvede yaşanan gergin şampiyonluk yarışıyla meşgul. Mikel Arteta’nın takımı şu anda Manchester City’nin üç puan önünde yer alıyor; ancak Pep Guardiola’nın öğrencileri, Etihad Stadyumu’nda Arsenal’i 2-1 mağlup ettikleri son maçın ardından önemli bir maç eksiği bulunuyor.
Mikel Arteta'nın kulübe 20 yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kazandırması yönündeki baskı artmasına rağmen, Lauren, sonuç ne olursa olsun İspanyol teknik adamın bu görev için doğru kişi olduğu konusunda kararlı. "Arteta'nın risk altında olduğu ve Arsenal'in kupa kazanamayacağına dair tüm konuşmaların sona ermesi gerekiyor," diye ekledi. "Ben öyle düşünmüyorum, çünkü Arsenal'in Premier Lig'i kazanacağına inanıyorum. Olumluyum, kendime güveniyorum. Manchester City'ye yenilmek şampiyonluk yarışını sona erdirmedi. City daha iyi değildi, daha iyi değiller, sadece fırsatlarını değerlendirdiler."
Spurs'u kurtaracak beş maç
Premier Lig sezonunda geriye sadece beş maç kalırken, De Zerbi ve Tottenham için hata yapma lüksü artık kalmadı. İtalyan teknik adam, Wolves deplasmanına hazırlanırken takımına olumlu bir zihniyet sergilemeleri için açıkça çağrıda bulundu ve "olumsuz insanlara" ayıracak zamanı olmadığını belirtti.
Puan tablosundaki iç karartıcı gerçekliğe rağmen, De Zerbi takımının küme düşmekten kurtulabileceğine dair kararlılığını koruyor. "Önümüzde beş maç daha var. Zor bir dönem, hepimiz bunun zor bir dönem olduğunu biliyoruz, durum zor. Ancak önümüzde beş maç, 15 puan var ve bu takım beş maçı arka arkaya kazanabilir," diye konuştu teknik direktör.