Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki durum, kulübün Championship'e doğru kaymaya devam etmesiyle giderek daha umutsuz bir hal alıyor. Yeni teknik direktör Roberto De Zerbi, acil bir kurtarma operasyonu yürütmekle görevlendirildi; ancak İtalyan teknik adam, Igor Tudor'un yerine geçtiğinden bu yana henüz sonuçları tersine çeviremedi.

Spurs, 2026 takvim yılında şu ana kadar ligde tek bir galibiyet bile alamadı; bu istatistik, eski Brighton teknik direktörünün karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğünü ortaya koyuyor. En son hayal kırıklığı, De Zerbi'nin eski kulübü Brighton ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaşandı; maçın sonlarında yaşanan çöküş, takımın ligde kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan iki puanı kaçırmasına neden oldu.