VfB Stuttgart'ın uzun yıllardır genç takım antrenörlüğünü yapan Markus Fiedler, kendi ifadesine göre bir zamanlar bu 18 yaşındaki yıldız adayı oyuncuyu Stuttgart'a, geçen yaz ise 2. Bundesliga'daki 1. FC Magdeburg'a transfer etmek istemişti.
"İyi görüşmeler yapıldı": Lennart Karl, görünüşe göre FC Bayern'in bir Bundesliga rakibine transfer olmak üzereydi
"Bir ayağı zaten VfB'deki U17 takımımdaydı," dedi Fiedler, Münchner Merkur gazetesine verdiği röportajda. 2022'nin başlarında, Eintracht Frankfurt'ta geçirdiği dört buçuk yılın ardından Karl, bir süreliğine gençlik kulübü Viktoria Aschaffenburg'a geri dönmüştü.
"İyi görüşmeler yaptık, ama o sonunda FC Bayern'i tercih etti," diye anlattı Fiedler. "C-genç takımında oynayan bir oyuncu olarak doğrudan benim U17 takımıma dahil edilecekti. Ailesi de Stuttgart'a transfer olmasının iyi olacağına ikna olmuştu. Ama çocuk küçük yaşlardan beri FC Bayern taraftarıydı, Bayern nevresimleriyle yatıyordu. Bu yüzden onu duygusal olarak ikna etmek neredeyse imkansızdı."
2025'te Markus Fiedler, Lennart Karl'ın elini tekrar uzattı
Karl, 2022 yazında nihayet Münih'e transfer oldu ve burada kulübün kendi altyapısından yetişen en umut vaat eden yeteneklerden biri haline geldi. Nisan 2025'te ilk kez profesyonel kadroya girdi; Haziran ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktör Vincent Kompany'nin yardımıyla profesyonel ligde ilk kez forma giydi ve kısa bir süre sonra Fiedler yeniden kapısını çaldı.
VfB'de toplam on yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, ikinci lig takımı Magdeburg'un teknik direktörlüğünü üstlendi. "Sezon başında onunla ilgilendik," dedi Fiedler. "Hepimiz yeteneğini biliyorduk, Bayern'de patlama yapmadan önce şöyle düşünmüştük: Kiralık olarak oynamak, profesyonel olarak ilk adımlarını atması için belki bir seçenek olabilir."
Ancak Karl Münih'te kaldı ve Münihli profesyoneller arasında hemen kendine yer edindi. Tüm turnuvalarda bu dripli oyuncu 39 maçta forma giydi, 1970 dakika sahada kaldı, dokuz gol attı ve sekiz asist yaptı. Şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra, Cumartesi günü Fiedler'in eski kulübü Stuttgart'a karşı FC Bayern ile DFB Kupası'nı da kazanabilir. Ardından DFB takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor. Karl'ın kadroya seçileceği iddiası şimdiden sızdırıldı.