Karl, 2022 yazında nihayet Münih'e transfer oldu ve burada kulübün kendi altyapısından yetişen en umut vaat eden yeteneklerden biri haline geldi. Nisan 2025'te ilk kez profesyonel kadroya girdi; Haziran ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktör Vincent Kompany'nin yardımıyla profesyonel ligde ilk kez forma giydi ve kısa bir süre sonra Fiedler yeniden kapısını çaldı.

VfB'de toplam on yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, ikinci lig takımı Magdeburg'un teknik direktörlüğünü üstlendi. "Sezon başında onunla ilgilendik," dedi Fiedler. "Hepimiz yeteneğini biliyorduk, Bayern'de patlama yapmadan önce şöyle düşünmüştük: Kiralık olarak oynamak, profesyonel olarak ilk adımlarını atması için belki bir seçenek olabilir."

Ancak Karl Münih'te kaldı ve Münihli profesyoneller arasında hemen kendine yer edindi. Tüm turnuvalarda bu dripli oyuncu 39 maçta forma giydi, 1970 dakika sahada kaldı, dokuz gol attı ve sekiz asist yaptı. Şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra, Cumartesi günü Fiedler'in eski kulübü Stuttgart'a karşı FC Bayern ile DFB Kupası'nı da kazanabilir. Ardından DFB takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor. Karl'ın kadroya seçileceği iddiası şimdiden sızdırıldı.