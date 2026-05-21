Karl, 2022 yazında nihayet Münih'e transfer oldu ve burada kulübün kendi altyapısından yetişen en umut verici yeteneklerden biri haline geldi. Nisan 2025'te ilk kez profesyonel kadroya girdi; Haziran ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik direktör Vincent Kompany'nin yardımıyla profesyonel olarak ilk kez sahaya çıktı ve kısa bir süre sonra Fiedler yeniden kapısını çaldı.

VfB'de toplam on yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, ikinci lig takımı Magdeburg'un teknik direktörlüğünü üstlendi. "Sezon başında onunla ilgilendik," dedi Fiedler. "Hepimiz yeteneğinin farkındaydık, Bayern'de patlama yapmadan önce şöyle düşünmüştük: Kiralık olarak oynamak, profesyonel olarak ilk adımlarını atması için belki bir seçenek olabilir."

Ancak Karl Münih'te kaldı ve Münihli profesyoneller arasında hemen kendine yer edindi. Tüm turnuvalarda bu dripling ustası 39 maçta forma giydi, 1970 dakika sahada kaldı, dokuz gol attı ve sekiz asist yaptı. Şampiyonluk unvanını kazandıktan sonra, Cumartesi günü Fiedler'in eski kulübü Stuttgart'a karşı FC Bayern ile DFB Kupası'nı da kazanabilir. Ardından DFB takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor. Karl'ın kadroya seçileceği iddiası şimdiden sızdırıldı.