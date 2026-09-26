Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti, maçın bitiş düdüğünün ardından zorlu koşullara dikkat çekmekte gecikmedi. Avustralya'nın iyi organize olmuş savunmasını överken, İtalyan teknik adam çimle ilgili konuşurken sözünü sakınmadı.

"[Saha] iyi değildi," diyen Ancelotti, ESPN'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Saha, böyle bir sahada oynamak zordu. Ve bir sonraki maç için daha iyi bir saha olmasını umuyoruz."

Avustralya Teknik Direktörü Popovic de mevkidaşıyla aynı fikirdeydi, ancak bu tür zeminlerin kendi takımı için talihsiz bir gerçek olduğunu öne sürdü.

"Brezilya olduğu için sahayı görüyorlar ve tabii ki bundan memnun değiller. Ama birçok eleme maçında sahanın durumundan memnun kalmadım, [ve] sonrasında bunu konuşan kimseyi hiç duymadım," diye açıkladı.