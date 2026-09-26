(C)Getty Images
Çeviri:
'İyi değil!' - Carlo Ancelotti, Brezilya'nın Avustralya ile 1-1 berabere kaldığı dramatik maçın ardından 'zor' zemine öfke kustu
Townsville'de son dakika dramı
Brezilya ile Avustralya, cuma akşamı Queensland Country Bank Stadyumu'nda zorlu geçen maçta 1-1 berabere kaldı. Rayan, maçın son anındaki son dokunuşta attığı dramatik kafa golüyle Brezilya'ya bir puan kazandırdı ve Nestory Irankunda'nın 68. dakikadaki müthiş serbest vuruş golünü geçersiz kıldı.
Ancak maç sonrası konuşmalar kısa sürede sahanın kötü zemini üzerinde yoğunlaştı. Her iki takım da karşılaşma boyunca kaygan ve giderek bozulan zeminde sürekli olarak ayakta kalmakta zorlandı.
- AFP
Ancelotti zor koşulları eleştirdi
Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti, maçın bitiş düdüğünün ardından zorlu koşullara dikkat çekmekte gecikmedi. Avustralya'nın iyi organize olmuş savunmasını överken, İtalyan teknik adam çimle ilgili konuşurken sözünü sakınmadı.
"[Saha] iyi değildi," diyen Ancelotti, ESPN'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Saha, böyle bir sahada oynamak zordu. Ve bir sonraki maç için daha iyi bir saha olmasını umuyoruz."
Avustralya Teknik Direktörü Popovic de mevkidaşıyla aynı fikirdeydi, ancak bu tür zeminlerin kendi takımı için talihsiz bir gerçek olduğunu öne sürdü.
"Brezilya olduğu için sahayı görüyorlar ve tabii ki bundan memnun değiller. Ama birçok eleme maçında sahanın durumundan memnun kalmadım, [ve] sonrasında bunu konuşan kimseyi hiç duymadım," diye açıkladı.
"Yapacak bir şey yok"
Avustralya Milli Takımı orta saha oyuncusu Jackson Irvine, sinir bozucu koşulların ideal olmaktan çok uzak olduğunu ancak takımının bu tür zorluklara alışık olduğunu belirtti.
Irvine, "Ne ise o" dedi. "Asya'da oynarken buna alışık olmadığımız bir şey değil, burada bu tür çimlere oldukça benzer sahalarda oynuyoruz. Birkaç sinir bozucu an yaşadım, bu ideal değil. Ama ne ise o. İki takım için de aynı."
- AFP
Brisbane'de rövanş iki tarafı da bekliyor
İki ülke şimdi gelecek salı Lang Park'ta yeniden karşı karşıya gelmek için Brisbane'e gidecek. Her iki teknik direktör de çok daha iyi bir oyun zemini olmasını umuyor olacak, ancak stat cuma akşamı NRL ön eleme finaline de ev sahipliği yaptı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun