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‘İyi bir vuruştu!’: Alexis Mac Allister, Anfield’daki müthiş golünün ardından Şampiyonlar Ligi kupası için iddialı bir uyarıda bulundu
Mac Allister, Liverpool'u geri dönüş galibiyetine taşıdı
Liverpool, 2026-27 Şampiyonlar Ligi serüvenine Anfield'da Atletico Madrid karşısında aldığı etkileyici 2-1'lik geri dönüş galibiyetiyle başladı. Liverpool, Marcos Llorente'nin 17. dakikadaki golüyle geriye düşmesinin ardından toparlandı; Dominik Szoboszlai skora dengeyi getirirken, Alexis Mac Allister ise ikinci yarıda attığı unutulmaz golle galibiyeti getirdi.
Rio Ngumoha'nın koridordaki akıllı hareketliliği bu fırsatı hazırladı ve Mac Allister'ın 20 metreden yaptığı sert vuruş topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu.
Bu galibiyet, teknik direktör Andoni Iraola'ya Avrupa'daki yeni lig aşamasında galibiyetle bir başlangıç getirdi.
- AFP
Arjantinli orta saha oyuncusu zamanlamayı ve Anfield taraftarını övdü
Son düdüğün ardından konuşan Mac Allister, takımın taktik uygulamasından ve geriye düştükten sonraki psikolojik tepkisinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Liverpool'un devrenin iki yanında bulduğu gollerin kritik zamanlamasına dikkat çekti.
Dünya Kupası şampiyonu, maçın kritik anlarında takımı ileri iten Anfield taraftarını övdü.
"Zihniyeti beğendim," dedi Mac Allister. "İstek gösterdik, taraftarı arkamıza aldık ve Anfield'da oynadığınızda bu gerçekten çok önemli. İstediğimiz şey bu ve bence bu bizim için gerçekten olumlu bir adım."
Belirleyici darbe takımın kalitesini ve inancını yansıtıyor
Maçı kazandıran vuruş tekniğini değerlendiren Mac Allister, uzaktan şut çekerken kendini hemen özgüvenli hissettiğini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncu, bireysel kalite anlarının takımın daha geniş çaplı ortak hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.
Maçın başındaki savunma hatalarının, topa sahip olma ve baskıda kurulan üstünlükle kısa sürede telafi edildiğini ifade etti.
Mac Allister, "İyi bir vuruştu" dedi. "Normalde o pozisyonlarda olduğumda şut çekmeyi severim. Mutluyum çünkü gol atmayı seviyorum. Bugün güzel bir goldü ve takım için önemliydi."
- Crystal Pix
Avrupa serüveni için beklentiler yüksek
Turnuvanın geri kalanına bakıldığında Mac Allister, Liverpool'un kupaları hedeflemek için gereken kaliteye ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı. Ancak kulübün etrafındaki büyük beklentileri karşılamak için her oyuncunun tamamen aynı doğrultuda kalması gerektiğinin altını çizdi.
Andoni Iraola'nın takımı şimdi dikkatini gelecek ay Avusturya ekibi LASK'a karşı oynayacağı Avrupa deplasmanına çevirdi.
Mac Allister, "Harika bir takımız" diyerek sözlerini tamamladı. "Kalitemiz var, isteğimiz var ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz. Deneyeceğiz, çok çalışacağız ve umarım bazı kupalar kazanabiliriz."
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