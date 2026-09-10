Turnuvanın geri kalanına bakıldığında Mac Allister, Liverpool'un kupaları hedeflemek için gereken kaliteye ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı. Ancak kulübün etrafındaki büyük beklentileri karşılamak için her oyuncunun tamamen aynı doğrultuda kalması gerektiğinin altını çizdi.

Andoni Iraola'nın takımı şimdi dikkatini gelecek ay Avusturya ekibi LASK'a karşı oynayacağı Avrupa deplasmanına çevirdi.

Mac Allister, "Harika bir takımız" diyerek sözlerini tamamladı. "Kalitemiz var, isteğimiz var ve başarılı olmak için gereken her şeye sahibiz. Deneyeceğiz, çok çalışacağız ve umarım bazı kupalar kazanabiliriz."